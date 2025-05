Změna občanství mi přinesla svobodu a štěstí, říká soupeřka Siniakové Kasatkinová

11:38

Macháč skrečoval už podeváté od září

Pro Tomáše Macháče skončilo letošní Roland Garros zklamáním, ze kterého se chce poučit. Kvůli zranění zad skrečoval nedělní duel prvního kola s domácím Francouzem Quentinem Halysem a jelikož to bylo jeho už deváté odstoupení za necelých devět měsíců, v rozhovoru s novináři řekl, že musí něco změnit a více se zaměřit na své zdraví. Do Wimbledonu neplánuje žádný turnaj a chce se dát do pořádku. Více informací najdete v článku.