Zničí sen o americkém finále? Ósakaovou i Sabalenkovou čeká bouřlivá atmosféra
Sabalenková – Pegulaová | pátek 01:00 SELČ
Aryna Sabalenková si na probíhajícím US Open uhájila svou letošní grandslamovou stabilitu a i na posledním podniku velké čtyřky v této sezoně postoupila do semifinále. Navíc pošetřila pro poslední kola newyorského majoru síly, jelikož čtvrtfinále nakonec po nešťastném odstoupení Markéty Vondroušové absolvovat vůbec nemusela.
Stejně jako její následující soupeřka prošla do semifinálové fáze bez ztráty jediného setu. Na rozdíl od Pegulaové ale musela ve třech ze čtyř zápasů řešit komplikace. Proti Rebece Masárové, Polině Kuděrmetovové i nasazené bývalé finalistce Leylah Fernandezové vyhrála jeden ze setů až poměrem 7:5 či 7:6. Snadnou práci měla pouze s Cristinou Bucsaovou v osmifinále.
V rámci čtvrtečního programu bude aktuální světová jednička bojovat o své sedmé grandslamové finále, třetí v této sezoně a třetí v řadě na US Open. Sedmadvacetiletá běloruská tenistka má v semifinálových duelech na grandslamových podnicích poloviční úspěšnost 6:6, ovšem pět z posledních šesti dokázala vyhrát.
V semifinále US Open je už pátým rokem po sobě. Zatímco v letech 2021 (Fernandezová) a 2022 (Iga Šwiateková) v něm neuspěla, předloni padla až ve finále s Coco Gauffovou a loni turnaj ovládla. V loňském finále porazila právě Pegulaovou. Od té doby však na další grandslamový triumf čeká, ačkoli letos hrála finále v Melbourne a Paříži a semifinále Wimbledonu.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 54:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 30:5
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:3 (kariérní 48:40)
Bilance v semifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 6:6)
Bilance v semifinále: 7:2 (kariérní 38:20)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)
Sabalenková – US Open
Kariérní bilance: 32:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 2:2
Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Masárová (7:5, 6:1), P. Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (31) Fernandezová (6:3, 7:6), Bucsaová (6:1, 6:4), Vondroušová (bez boje)
Jessica Pegulaová odehrála všech pět zápasů na centrálním dvorci Arthura Ashe a žádné ze svých soupeřek nepovolila set či více než šest gamů. Na kontě má v tuto chvíli dvě semifinálové účasti na grandslamových turnajích a obě zaregistrovala právě na domácí půdě v New Yorku. Loni v tomto dějišti padla až ve finále se Sabalenkovou.
Letos nepřijela na poslední grandslam sezony v dobré formě, jelikož na posledních čtyřech turnajích posbírala dohromady jen dvě vítězství. Bylo ale jen otázkou času, kdy se zase zvedne, protože v posledních letech patří k nejlepším hráčkám na tour. Světová čtyřka zapsala v posledních 15 měsících devět finále, čtyři na úrovni WTA 1000 či vyšší.
Do semifinále letošního ročníku US Open prošla naprosto suverénně, přestože čelila třeba i trojnásobné finalistce Viktorii Azarenkové a další dvojnásobné grandslamové šampionce Barboře Krejčíkové. Semifinálová účast se možná nečekala, protože na devíti z posledních 11 akcí slavila maximálně jednu výhru.
Jednatřicetiletá americká hráčka uspěla v semifinálové fázi už devětkrát po sobě. Tato úctyhodná série se táhne od loňského června a zahrnuje i její jediné předchozí semifinále na podnicích velké čtyřky, ve kterém z manka setu před rokem tady v New Yorku porazila Karolínu Muchovou.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 42:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 27:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 23:31)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance v semifinále: 5:0 (kariérní 19:12)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)
Pegulaová – US Open
Kariérní bilance: 23:8
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (3. kolo), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Šarífová (6:0, 6:4), Blinkovová (6:1, 6:3), Azarenková (6:1, 7:5), Liová (6:1, 6:2), Krejčíková (6:3, 6:3)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 7:2. Všechny tři poslední souboje se uskutečnily ve finále velkého turnaje na americkém betonu. Loni v Cincinnati a na US Open i letos v Miami zvítězila ve dvou setech Běloruska. Zajímavostí je, že osm z devíti duelů skončilo dvousetovou výhrou. Jedinou výjimkou je ten úvodní v roce 2020 tady ve Flushing Meadows.
Sabalenková sice letos nezískala žádný grandslamový titul, nicméně je naprosto zaslouženě suverénní světovou jedničkou a na podnicích velké čtyřky je pořád velmi těžké ji skolit. Proto nastoupí proti Pegulaové jako favoritka. Američanka by ale klidně mohla v tomto souboji i díky bouřlivé podpoře publika uspět.
Ósakaová – Anisimovová | pátek 02:30 SELČ
Naomi Ósakaová má velmi zajímavou historii v závěrečných kolech grandslamů. Pokud se dostala do čtvrtfinále, tak nikdy neprohrála. Tuto statistiku si bývalá světová jednička na probíhajícím US Open uhájila, když v těsném dvousetovém duelu zdolala 6:4, 7:6 zdravotně indisponovanou semifinalistku posledních dvou ročníků Karolínu Muchovou.
Majitelka čtyř grandslamových trofejí nebyla daleko od toho, aby musela ve čtvrtfinále s Muchovou absolvovat rozhodující set, nicméně druhou sadu jí nedovolila dopodávat. Po cestě do semifinále ztratila jen jeden set, a to s Darjou Kasatkinovou, které nadělila kanára. Kromě Muchové a Kasatkinové se musela vypořádat také s domácí Coco Gauffovou.
V poslední době se 27leté Japonce proti hráčkám TOP 10 žebříčku nedařilo. Po suverénním vítězství 6:3, 6:2 nad předloňskou šampionkou Gauffovou má z posledních 11 takových duelů bilanci 2:9 a oba skalpy slavila právě na US Open. V letošní sezoně vyhrála všechna tři semifinále a v rámci probíhající US Open Series zvládla 11 z posledních 12 utkání.
Ve Flushing Meadows posbírala některé ze svých největších úspěchů v kariéře, když v letech 2018 a 2020 kralovala na US Open. Na začátku loňské sezony se vrátila po mateřské pauze a letos, obzvláště v posledních týdnech, se postupně rozjela do své bývalé formy. V aktuálním roce zapsala už tři finále (Auckland, Montreal a triumf na WTA 125 v Saint-Malo).
Ósakaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal, Auckland (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Auckland (finále)
Bilance: 32:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 21:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 14:28)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:0)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 13:4)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Ósakaová – US Open
Kariérní bilance: 28:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (finále)
Cesta turnajem: Minnenová (6:3, 6:4), Baptisteová (6:3, 6:1), (15) Kasatkinová (6:0, 4:6, 6:3), (3) Gauffová (6:3, 6:2), (11) Muchová (6:4, 7:6)
Amanda Anisimovová předvedla ve čtvrtfinále US Open dokonalou odvetu za historický debakl 0:6, 0:6 ve finále nedávného Wimbledonu, kde se poprvé v kariéře dostala do závěrečného kola grandslamu. Čtyřiadvacetiletá Američanka se postarala na centrálním dvorci Arthura Ashe o překvapení a porazila 6:4, 6:3 favorizovanou Igu Šwiatekovou.
V semifinále probíhajícího US Open jsou dvě domácí tenistky, Anisimovová a Jessica Pegulaová. Existuje tak šance na ryze americký finálový duel. Zajímavostí je, že Anisimovová měla v předchozích kolech víc práce s nenasazenými soupeřkami. Proti Maye Jointové potřebovala tie-break a s Jaqueline Cristianovou hrála všechny tři sety.
Před startem letošního ročníku se jí na domácím US Open nikdy nedařilo. V hlavní soutěži tohoto podniku měla bilanci 3:5 a na postup do druhého kola ve Flushing Meadows čekala od roku 2021. Není překvapením, že své kariérní maximum v New Yorku výrazně vylepšila zrovna v letošním roce, jelikož prožívá nejlepší sezonu kariéry.
V letošní sezoně zaregistrovala hned několik úspěchů. Na únorové tisícovce v Dauhá slavila svůj dosud nejcennější triumf a pak hrála finále také na londýnských pažitech v Queen's Clubu a ve Wimbledonu. Nyní může vylepšit svou kariérní bilanci 7:4 v semifinálových zápasech na nejvyšším okruhu a dosáhnout na své první finále na domácí půdě.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 38:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 18:7
Bilance proti hráčkám TOP 30: 16:4 (kariérní 45:48)
Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 7:4)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále)
Anisimovová – US Open
Kariérní bilance: 8:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Birrellová (6:3, 6:2), Jointová (7:6, 6:2), Cristianová (6:4, 4:6, 6:2), (18) Haddadová Maiaová (6:0, 6:3), (2) Šwiateková (6:4, 6:3)
Vzájemná bilance: Anisimovová vede 2:0. Na oba předchozí souboje došlo v sezoně 2022, kdy si Ósakaová kvůli zdravotním problémům a slabší formě procházela náročným obdobím. Také potřetí se potkávají na grandslamu. Američanka urvala vítězství v tie-breaku rozhodujícího setu na Australian Open (po dvou odvrácených mečbolech) a vyhrála ve dvou setech na French Open.
Zatímco v úvodním semifinále je celkem jasnou favoritkou na postup světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, tady jsou šance naprosto vyrovnané. Anisimovová bude posilněná skalpem Igy Šwiatekové. Ósakaová je ve vynikající formě a mohla by uhájit svou neporazitelnost v semifinále grandslamů. Japonská hvězda ale bude bojovat i s bouřlivým publikem.
