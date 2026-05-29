Ztracený set favoritky nezlomil. Siniaková s Townsendovou jsou v osmifinále

DNES, 18:50
Aktuality 4
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou zvládly i své druhé vystoupení na French Open, když porazily kolumbijsko-americký pár Emiliana Arangová, Iva Jovicová po třísetové bitvě 6:2, 3:6 a 6:2. Jejich dalšími soupeřkami budou vítězky zápasu mezi ukrajinsko-japonským deblem Nadiia Kičenoková, Makoto Ninomijaová a japonsko-tchajwanskou dvojicí Eri Hozumiová, Fan-Hsien Wu.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Townsend Taylor
Arango Emiliana
Jovic Iva
Siniaková s Townsendovou jsou na French Open v somfiinále (@ Domenico Cippitelli/IPA/I / Sipa Press / Profimedia

Siniaková/Townsendová – Arangová/Jovicová 6:2, 3:6, 6:2

Ve svém úvodním vystoupení v Paříži ztratily Siniaková s Townsendovou proti Chorvatkám Petře Marčinkové a Antonii Ružičové jediný game, ve druhém kole se ale na kurtu odehrával úplně jiný příběh. V prvním setu měly favoritky od prvních minut jednoznačně navrch. Svá podání si vyhrávaly bez větších starostí, Arangová s Jovicovou o ně naopak přišly dvakrát a první set ztratily za 46 minut 2:6.

Úvod druhého dějství ale favoritkám utekl. Poprvé v zápase přišly o výhodu podání, na returnu naopak marně hledaly recept a nabraly manko 0:3. V páté a sedmé hře pak Siniaková s Townsendovou nevyužily celkem tři brejkbolové možnosti a o druhý set tak přišly v poměru 3:6.

V rozhodující sadě už ale favoritky ukázaly, proč jsou v Paříži prvním nasazeným párem. Byly to tentokrát ony, kdo získaly vedení 3:0 a nasměrovaly utkání k očekávanému konci. I ve čtvrté hře měly brejkbol, Arangová s Jovicovou ale ještě udržely naději na případné zdramatizování duelu.

Česko-americký pár si ale ve třetím setu počínal na svém podání naprosto suverénně. Během závěrečného dějství na něm dvojnásobné grandslamové šampionky přišly o jediný fiftýn, za stavu 5:2 naopak znovu uspěly na příjmu a po dvou hodinách a 14 minutách mohly slavit postup do osmifinálové fáze.

Výsledky ženské čtyřhry na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
GaelM
29.05.2026 19:16
Ve druhém setu to teda vypadalo zle nedobře, SinTown nevyužily spoustu příležitostí a soupeřky se chytly. Nicméně je potřeba vyzdvihnout, jak se holky dokázaly na třetí set nabudit a ty drzé puberťačky celkem smázly. Hlavně na servisu to bylo velmi dominantní, takhle by potřebovaly servírovat pořád
Reagovat
com
29.05.2026 19:00
Královna smilesmile
Reagovat
The_Punisher
29.05.2026 19:03
Jde si pro korunku!
Reagovat
tommr
29.05.2026 19:18
jako obvykle je Katka naše poslední naděje ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist