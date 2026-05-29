Ztracený set favoritky nezlomil. Siniaková s Townsendovou jsou v osmifinále
Siniaková/Townsendová – Arangová/Jovicová 6:2, 3:6, 6:2
Ve svém úvodním vystoupení v Paříži ztratily Siniaková s Townsendovou proti Chorvatkám Petře Marčinkové a Antonii Ružičové jediný game, ve druhém kole se ale na kurtu odehrával úplně jiný příběh. V prvním setu měly favoritky od prvních minut jednoznačně navrch. Svá podání si vyhrávaly bez větších starostí, Arangová s Jovicovou o ně naopak přišly dvakrát a první set ztratily za 46 minut 2:6.
Úvod druhého dějství ale favoritkám utekl. Poprvé v zápase přišly o výhodu podání, na returnu naopak marně hledaly recept a nabraly manko 0:3. V páté a sedmé hře pak Siniaková s Townsendovou nevyužily celkem tři brejkbolové možnosti a o druhý set tak přišly v poměru 3:6.
V rozhodující sadě už ale favoritky ukázaly, proč jsou v Paříži prvním nasazeným párem. Byly to tentokrát ony, kdo získaly vedení 3:0 a nasměrovaly utkání k očekávanému konci. I ve čtvrté hře měly brejkbol, Arangová s Jovicovou ale ještě udržely naději na případné zdramatizování duelu.
Česko-americký pár si ale ve třetím setu počínal na svém podání naprosto suverénně. Během závěrečného dějství na něm dvojnásobné grandslamové šampionky přišly o jediný fiftýn, za stavu 5:2 naopak znovu uspěly na příjmu a po dvou hodinách a 14 minutách mohly slavit postup do osmifinálové fáze.
