Zvažoval jsem skreč, dohrál jsem jen díky lékům, přiznal Djokovič po další pětisetové bitvě

Světová jednička Novak Djokovič (37) na French Open vyhrál dvě pětisetové bitvy během tří dnů, byť v průběhu pondělního osmifinále s Argentincem Franciscem Cerúndolem (25) bojoval s bolestmi kolena. Na tiskové konferenci pak srbský obhájce titulu přiznal, že krátce zvažoval i skreč.

Novak Djokovič v noci ze soboty na neděli udolal až po třetí hodině ranní Itala Lorenza Musettiho a neoddychnul si ani v pondělí večer proti Franciscu Cerúndolovi. Argentince zdolal rovněž až po obratu z 1:2 na sety a znovu si musel sáhnout na dno, jelikož na kurtu strávil opět více než čtyři a půl hodiny a k tomu, aby dohrál zápas, potřeboval léky potlačující bolest.

"Už pár týdnů mě trápí mírná bolest v pravém koleni. Problém se v zápase zhoršil, když jsem na začátku druhého setu uklouzl. V jednu chvíli jsem nevěděl, jestli mám pokračovat, nebo ne, vzhledem k tomu co se dělo. Dostal jsem léky a po třetím setu jsem si řekl o další," přiznal Djokovič.

"Byla to maximální dávka léků proti bolesti, která zabrala po 30 až 45 minutách, což bylo zhruba na konci čtvrtého setu, kdy se můj stav začal opravdu zlepšovat. Celý pátý set byl téměř bez bolesti, což je skvělé," pokračoval rodák z Bělehradu.

"Účinek léků však nebude trvat příliš dlouho. V úterý provedeme další vyšetření, testy a kontroly. Několik jsme jich už s doktorem udělali. Výsledky přinesly pozitivní zprávy, ale i obavy," sdělil sedmatřicetiletý Srb.

"Víc vám k tomu v tuto chvíli říct nemůžu. Jsem rád, že jsem mohl dohrát zápas a pátý set mě nic nelimitovalo. Dohrál jsem ho bez bolesti, kterou jsem cítil první dva a půl setu. Ale nikdy nevíte, co se bude dít zítra," uvedl Djokovič, jenž potřebuje minimálně postoupit do finále, aby měl šanci udržet post světové jedničky před Jannikem Sinnerem.

Djokovič, který při jednom ze skluzů ošklivě upadl, usuzoval, že po mnoha deštích zhoršily podmínky na kurtu sušší dny. "Ke zranění kolena došlo jen proto, že jsem se na antuce hodně klouzal. Na antuce klouže každý, je to součást hry, ale já jsem dělal skluzy až moc. Je to pro mě normální, za svojí kariéru jsem už spadl hodněkrát, ať už na trávě nebo speciálně na antuce, ale včera jsem padal až moc," uznal srbský tenista.

Djokovič poznamenal, že jeho realizační tým hovořil s vedením turnaje o tom, proč byly jeho žádosti o častější zametání kurtů zamítnuty. Ve středu by se měl ve čtvrtfinále utkat se sedmým nasazeným Casperem Ruudem v repríze loňského finále.

"Zranil jsem se, ale přežil jsem to. Zápas jsem vyhrál. Skvělé. Ale budu moci hrát příště? To nevím. Nevím, jak vážné to zranění je. Ale dalo se tomuto zranění předejít? Možná, kdyby se o kurt starali během setu lépe," zakončil tiskovou konferenci Djokovič.