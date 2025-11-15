Zverev uzavřel nepovedený rok krachem na Turnaji mistrů. V semifinále je Auger-Aliassime
Zverev – Auger-Aliassime 4:6, 6:7
V posledním utkání skupinové fáze letošního Turnaje mistrů se očekávala nervozita od Zvereva i Augera-Aliassimeho, kteří nepatří k psychicky nejodolnějším členům užší špičky žebříčku. Pevnější nervy v přímém souboji o semifinále měl nakonec Kanaďan, i když zahodil několik svých šancí a v některých pasážích tahal za kratší konec.
Zverev měl v úvodním dějství dvě brejkbolové šance, jednu za stavu 2:2 a další při skóre 4:4. Auger-Aliassime si však pokaždé pomohl servisem. Pak se naopak sám dostal k možnosti na brejk. Dokonce ke třem v řadě. Ty však Němec i díky chybám soupeře zlikvidoval. Jenže Zverev při shodě spáchal lacinou minelu z voleje a Auger-Aliassime svůj čtvrtý setbol po vítězném forhendu využil.
Oba aktéři bojovali s nervy také ve druhé sadě. Ta nabídla pět brejkbolových příležitostí, ale hrálo se bez ztráty servisu a musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře byl mnohem odvážnější Auger-Aliassime a zaslouženě ji získal poměrem 7:4 na svou stranu.
Zverev měl na Turnaji mistrů poslední možnost alespoň částečně zachránit letošní nepovedenou sezonu. Sice je v žebříčku světovou trojkou, nicméně v tomto roce ukořistil titul jen na domácí pětistovce v Mnichově, a to docela se štěstím.
Jednalo se o jeho celkově osmý start na Turnaji mistrů, který v letech 2018 a 2021 ovládl. Co se týče postupů ze skupiny, tak má přesně poloviční úspěšnost 4:4. Nejlepší formu měl na začátku roku, kdy se probil do finále Australian Open. Po jasné porážce v souboji o titul se ale většinou prezentoval podprůměrnými výkony i výsledky.
Auger-Aliassime naopak účinkuje na Turnaji mistrů teprve podruhé v kariéře. V roce 2022 vypadl s bilancí 1:2 ve skupině, ovšem letos udolal Bena Sheltona i Zvereva a bude na závěrečném vrcholu sezony pokračovat.
V sobotním semifinále vyzve ve večerních hodinách aktuální světovou jedničku Alcaraze. Druhý duel o účast ve finále obstarají odpoledne úřadující šampion Jannik Sinner s Alexem de Minaurem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Teda, bylo mi celkem putna, kdo z nich vyhraje, FAA je mi sympatický a Zvířeti přeju aby se zbavil mentálního bloku, ale ono furt ne a ne a ne......
FAA no.5, to je ale pěkné
Víš co Sašo, di do