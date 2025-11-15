Zverev uzavřel nepovedený rok krachem na Turnaji mistrů. V semifinále je Auger-Aliassime

VČERA, 23:04
Aktuality 13
TURNAJ MISTRŮ - Alexander Zverev (28) nezvládl roli favorita v přímém souboji o poslední místo v semifinále probíhajícího Turnaje mistrů a končí na závěrečném vrcholu sezony, která se mu nepovedla, už ve skupinové fázi. Dvojnásobný šampion nestačil 4:6, 6:7 na Félixe Augera-Aliassimeho (25). Kanaďan tak zkompletoval obsazení vyřazovacích bojů a vyzve Carlose Alcaraze.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Auger Aliassime Felix
Alexander Zverev končí na Turnaji mistrů už ve skupině (© MARCO BERTORELLO / AFP)

Zverev – Auger-Aliassime 4:6, 6:7

V posledním utkání skupinové fáze letošního Turnaje mistrů se očekávala nervozita od Zvereva i Augera-Aliassimeho, kteří nepatří k psychicky nejodolnějším členům užší špičky žebříčku. Pevnější nervy v přímém souboji o semifinále měl nakonec Kanaďan, i když zahodil několik svých šancí a v některých pasážích tahal za kratší konec.

Zverev měl v úvodním dějství dvě brejkbolové šance, jednu za stavu 2:2 a další při skóre 4:4. Auger-Aliassime si však pokaždé pomohl servisem. Pak se naopak sám dostal k možnosti na brejk. Dokonce ke třem v řadě. Ty však Němec i díky chybám soupeře zlikvidoval. Jenže Zverev při shodě spáchal lacinou minelu z voleje a Auger-Aliassime svůj čtvrtý setbol po vítězném forhendu využil.

Oba aktéři bojovali s nervy také ve druhé sadě. Ta nabídla pět brejkbolových příležitostí, ale hrálo se bez ztráty servisu a musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře byl mnohem odvážnější Auger-Aliassime a zaslouženě ji získal poměrem 7:4 na svou stranu.

Zverev měl na Turnaji mistrů poslední možnost alespoň částečně zachránit letošní nepovedenou sezonu. Sice je v žebříčku světovou trojkou, nicméně v tomto roce ukořistil titul jen na domácí pětistovce v Mnichově, a to docela se štěstím.

Jednalo se o jeho celkově osmý start na Turnaji mistrů, který v letech 2018 a 2021 ovládl. Co se týče postupů ze skupiny, tak má přesně poloviční úspěšnost 4:4. Nejlepší formu měl na začátku roku, kdy se probil do finále Australian Open. Po jasné porážce v souboji o titul se ale většinou prezentoval podprůměrnými výkony i výsledky.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Auger-Aliassime naopak účinkuje na Turnaji mistrů teprve podruhé v kariéře. V roce 2022 vypadl s bilancí 1:2 ve skupině, ovšem letos udolal Bena Sheltona i Zvereva a bude na závěrečném vrcholu sezony pokračovat.

V sobotním semifinále vyzve ve večerních hodinách aktuální světovou jedničku Alcaraze. Druhý duel o účast ve finále obstarají odpoledne úřadující šampion Jannik Sinner s Alexem de Minaurem.

Výsledky Turnaje mistrů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
Kandinsky1
15.11.2025 00:01
Ožérek
Reagovat
Sincaraz
15.11.2025 00:03
spolu s Mináčom celkom fajn spestrenie TM
Reagovat
Sincaraz
14.11.2025 23:49
Ožér ... keď sa práve nevyhádže pod slnkom a za vetra pol metrovými autmi, na ktoré reaguje akoby stuhnutím celého tela a mihotaním zorničiek zo strany na stranu, s náznakom pohybu hlavy, tak práve vtedy nie je úplne márny
Reagovat
Kuba4Win
14.11.2025 23:41
Felix
Reagovat
Kuba4Win
14.11.2025 23:41
Tipoval jsem před TM že by mohl překvapit
Reagovat
Pe3k
14.11.2025 23:30
FAA goat
Reagovat
Kuba4Win
14.11.2025 23:41
Reagovat
Sincaraz
14.11.2025 23:22
Aľoša, što slučilos ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 23:11
Saša, Saša jede... zase domů
Teda, bylo mi celkem putna, kdo z nich vyhraje, FAA je mi sympatický a Zvířeti přeju aby se zbavil mentálního bloku, ale ono furt ne a ne a ne......

FAA no.5, to je ale pěkné
Reagovat
Georgino
14.11.2025 23:28
Mně z obou nesedí ani jeden, ať sympatiemie, či hrou.
Reagovat
vavrinec
14.11.2025 23:09
Saša, Saša jede ..... domů ....
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 23:11
Reagovat
com
14.11.2025 23:07
chudák Mlátička

Víš co Sašo, di do smile
Reagovat

Nový komentář

