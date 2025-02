Zverev v Acapulcu začal obratem proti Arnaldimu, Menšík s Macháčem porazili grandslamové šampiony

ATP ACAPULCO – Druhý hráč světa Alexander Zverev (27) měl po nevydařeném Golden Swings na jihoamerických antukách potíže i na úvod hardové pětistovky v Acapulcu. Německý šampion z roku 2021 sice s Italem Matteem Arnaldim (24) odvrátil všechny brejkboly, ale zvítězil až po dvou a tři čtvrtě hodinách hry 6:7, 6:3, 6:4. Vítězstvím vstoupili do soutěže deblistů čeští tenisté Tomáš Macháč (24) a Jakub Menšík (19).

Zverev – Arnaldi 6:7, 6:3, 6:4

Alexander Zverev po porážce ve finále Australian Open, na kterém nezvládl ani své třetí grandslamové finále, letos nezamířil na turnaje na Blízkém východě. Rozhodl se pro premiéru na jihoamerických antukách, Golden Swing se mu ale vůbec nepovedlo. Vyhrál jen tři z pěti zápasů a v Buenos Aires i Riu de Janeiro ztroskotal ve čtvrtfinále. Utrpěl třísetové porážky s Argentinci Franciscem Cerúndolem a Francisem Comesaňou.

Mnohem, větší šanci na úspěch má tento týden na tvrdém povrchu v Acapulcu, kde si dvakrát zahrál finále a před čtyřmi lety triumfoval. Loni sice vypadl hned v prvním kole s krajanem Danielem Altmaierem a úvodní set prohrál i letos s Matteem Arnaldim, tentokrát ale vývoj otočil a zvítězil 6:7, 6:3, 6:4.

Sedmadvacetiletý Němec odvrátil všechny tři brejkboly včetně setbolu v úvodní sadě, tu ale ztratil v tie-breaku a musel zabojovat o obrat. K němu našel cestu až po 2 hodinách a 44 minutách boje.

"Zdejší podmínky jsou velmi náročné a dnešní zápas byl fyzicky vyčerpávající. Jsem ale rád, že jsem to nevzdal a dokázal vývoj otočit. Věřím, že mi to dodá sílu do dalších kol," komentoval druhý hráč světa první vzájemné střetnutí.

O čtvrtfinále si Zverev zahraje s devatenáctiletým Learnerem Tienem. Americký finalista loňského Next Gen ATP Finals a osmifinalista Australian Open už v pondělí vyřadil bývalého finalistu Brita Camerona Norrieho.

Macháč s Menšíkem mají cenný skalp

Tomáš Macháč a Jakub Menšík den po vzájemném střetnutí ve dvouhře vstoupili do turnaje i společnou čtyřhrou a připsali si cenný skalp. Čeští tenisté v teprve druhém utkání na jedné straně kurtu zdolali dvakrát 7:5 bývalé nejlepší deblisty světa a majitele grandslamových trofejí Austina Krajicka s Rajeevem Ramem a postoupili do čtvrtfinále.

V něm narazí na čtvrté nasazené Francouze Sadia Doumbiu s Fabienem Reboulem.

Macháče ve středu čeká druhé kolo dvouhry proti Němci Danielu Altmaierovi, v případě výhry by ve čtvrtfinále mohl vyzvat Zvereva.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu