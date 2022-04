Zverev v Mnichově nezvládl hned úvodní zápas s Runem a pokračuje v trápení

Pro Alexandera Zvereva musí být dosavadní průběh sezony navzdory momentální bilanci 17-7 obrovským zklamáním. V ATP Cupu své zemi nepomohl ze skupiny, na Australian Open se loučil už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku za výbuch vzteku vyfasoval diskvalifikaci a roční podmínku a nepovedly se mu ani podniky Masters v Indian Wells (2K), Miami (ČF) a Monte Carlu (SF).

Další ránu utrpěl 25letý Němec na domácí antuce v Mnichově, kde v letech 2017-18 triumfoval a při posledních pěti startech postoupil minimálně do čtvrtfinále. Letos však končí hned na úvodním soupeři, což se mu stalo pouze při debutu v roce 2014. Nejvýše nasazený nestačil jasně 3-6 2-6 na 18letého Holgera Runeho.

Zverev netrefil ani jedno eso, Runemu nabídl 11 brejkbolů, celkem čtyřikrát zaváhal na servisu a ze sedmi vypracovaných brejkbolových šancí proměnil jedinou. Zatímco v úvodním dějství měl šanci, ale nepotvrdil brejk ani nevyužil dva brejkboly v závěrečném gamu, ve druhé sadě už byl jasně horší.

"Nevím, co říct. Kvůli turnaji a divákům mě mrzí, že jsem dnes předvedl tak špatný výkon," uvedl rodák z Hamburku, jenž bude za pár dní obhajovat triumf na Masters v Madridu.

Dánský talent, který si připsal premiérový skalp hráčů Top 10, v úvodním kole vyřadil Jiřího Lehečku a na začátku loňského roku byl na konci páté stovky žebříčku, si o své první semifinále na nejvyšší tour zahraje s Emilem Ruusuvuorim, nebo Maximem Cressym.

