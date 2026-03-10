Zverevova nová taktika funguje. Přestřílel Tiafoa, potvrdil dominanci a zahraje si čtvrtfinále
Zverev – Tiafoe 6:3, 6:4
První sadu osmifinálového zápasu rozhodl jediný brejk, který získal favorizovaný Zverev v šesté hře. Při vlastním podání musel následně odvrátit šanci Tiafoa, to se mu podařilo a zaváhání nepřipustil. Sadu ukončil po 42 minutách hry a dominoval v ní především na prvním podání, při kterém získal 81 % bodů. Pomohl si také sedmi esy.
Ve čtvrtém gamu druhé sady Zverev odvrátil i druhý brejkbol, kterému v zápase čelil. Sám se k šanci dostal za stavu 3:3 po jednom z úspěšných náběhů na síť, které mu však dnes vycházely jen zřídka. Další dlouhou výměnu zakončil smečí a dostal se do vedení 4:3. Brejk díky skvělému gamu na servisu potvrdil a zápas mohl ukončit už na příjmu.
Tiafoe mu dvojchybou nabídl stav 30:30, poté si však pomohl esem. Zverev následně trefil skvělý bekhend po lajně a připsal si už 25. vítězný úder. Ani to a další parádní volej mu však k dalšímu brejku nestačily. A musel zápas dopodávat.
Američan se však odmítl vzdát a desátou hru začal bekhendovým prohozem. Za stavu 15:15 předvedli oba skvělou výměnu, ve které Tiafoeovi pomohla i páska a zakončil ji dalším obouručným prohozem. Zverev si však v důležitý moment pomohl servisem, trefil 14. eso a připravil si první mečbol. Ten hned využil a za hodinu a půl postoupil mezi osmičku nejlepších.
Němec svého amerického soupeře porazil už podeváté z deseti vzájemných duelů. Naposledy ho v soutěžním duelu přehrál před třemi lety na French Open. Prohrál s ním pouze v roce 2017 na tisícovce v Cincinnati. Ve čtvrtfinále, které si v Kalifornii zahraje teprve potřetí, vyzve Francouze Filse.
Zverev poslední dobou mluví o tom, že v přípravě na novou sezonu pracoval na tom, aby hrál více agresivně a nečekal jen na chybu soupeře. Chce se tak vyrovnat dvěma nejlepším hráčům světa Carlosu Alcarazovi a Janniku Sinnerovi, kteří jsou od základní čáry téměř bezchybní a jediná možnost, jak je porazit, je nenechat je diktovat tempo hry.
Hrát agresivně a pro míče si chodit na síť dnes světové čtyřce po většinu zápasu fungovalo. K 27 vítězným míčům a devíti úspěšným náběhům z 13 přidal i 14 es. Celkově měl skvělá čísla na servisu, když trefil 70 % prvních podání, při nichž ztratil pouze deset míčků.
