'Bezchybný' Nišikori v Dubaji přežil dělový servis Opelky. Vítězně začali i Popyrin, Bublik či Karacev

Kei Nišikori v zahajovacím utkání celého turnaje čelil dělovému servisu Reilyho Opelky. V prvním setu na returnu získal pouze tři fiftýny, z toho jeden po soupeřově dvojchybě, a vinou jednoho zaváhání při vlastním podání sadu ztratil.



V dalším průběhu už však Američanovi nenabídl žádný brejkbol, sám se v každém setu dostal jednou k brejkbolům, šance využil a nakonec více než dvoumetrového Opelku po obratu zdolal 3-6 6-3 6-4.



"Nebylo to vůbec jednoduché. Obzvlášť na tomto kurtu. Je velmi rychlý a míček skáče vysoko. Nebylo snadné vrátit return do kurtu, ale pár gamů ve druhém a třetím setu se mi to povedlo a hrál jsem solidně," komentoval Nišikori, který občas míčky returnoval ve výšce nad hlavou.



Japonský tenista v zápase zahrál 17 winnerů a udělal pouhé čtyři nevynucené chyb. Opelku nezachránilo ani 40 vítězných úderů, 24 z nich bylo přímo po servisu. Zároveň totiž spáchal 41 nevynucených chyb.

Kei on his way @keinishikori battles past Opelka 3-6 6-3 6-4 to get his #DDFTennis campaign underway



Up next? David Goffin



31letý Nišikori ve druhém kole vyzve Belgičana Davida Goffina, se kterým vede ve vzájemné bilanci 3-0, všechny souboje však spolu svedli už před šesti lety.



"Jsem rád, že si spolu po delší době zahrajeme. Jsme dobří přátelé, David je dobrý kluk. Vždy spolu hrajeme dobré a dlouhé bitvy. Očekávám další těžký zápas, ale budu se snažit předvést maximum," řekl bývalý čtvrtý hráč světa Nišikori směrem k dalšímu zápasu.







Alexei Popyrin čtrnáct dní po triumfu v Singapuru úspěšně vstoupil do turnaje v Dubaji. Rakušana Dennise Novaka porazil 7-6 7-5 a svou neporazitelnost prodloužil na šest utkání.



"Když mi bylo devět let, tak jsem si na tomto kurtu zahrál s Jimem Courirem. Byla to příjemná zkušenost," zavzpomínal 21letý Australan Popyrin, který ve druhém kole vyzve v prvním vzájemném střetnutí osmého nasazeného Rusa Karena Chačanova.



Alexander Bublik i na sedmém letošní turnaji ATP vyhrál svůj úvodní zápas. Ve Spojených arabských emirátech 23letý Kazach odstartoval výhrou 6-4 7-6 nad Japoncem Jošihitem Nišiokou, s nímž si poradil už potřetí v řadě 2-0 na sety. Ve druhém kole se poprvé utká s italským teenagerem Jannikem Sinnerem.



Dokonce i na 11. akci po loňském restartu sezony vyhrál své úvodní vystoupení 27letý Rus Aslan Karacev. V Dubaji senzační semifinalista letošního Australian Open začal vítězstvím dvakrát 6-4 nad Bělorusem Jegorem Gerasimovem.



Ve druhém kole Karacev, který v pátek s krajanem Andrejem Rubljovem triumfoval ve čtyřhře v katarském Dauhá, vyzve loňského semifinalistu Brita Dana Evanse.



Další zdravotní potíže má Jo-Wilfried Tsonga. 35letý Francouz, který před pěti dny v Marseille slavil první výhru po 16měsíční pauze zaviněné vleklými bolestmi zad a operací levého kolena, dnes v Dubaji už po šesti gamech vzdal.



Bývalý pátý hráč světa Tsonga sice v souboji s Tunisanem Malekem Džazírím vedl po brejku 3-2, jenže při následném podání si poranil pravou paži a po konzultaci s fyzioterapeutem za stavu 3-3 skrečoval.

He can't catch a break @tsonga7 is forced to retire vs Jaziri with an injury restricting his ability to serve



Get well soon, Jo!