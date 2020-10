'Divočina' v Ostravě: Sabalenková prohrávala 0-6 a 0-4, pak získala 12 gamů v řadě a vyhrála

Prvních 10 gamů prohrála, následných 12 gamů vyhrála. I takovým způsobem může světová dvanáctka postoupit ze čtvrtfinále turnaje WTA Premier.



Aryna Sabalenková dnes v Ostravar Areně prohrávala se španělskou kvalifikantkou Sarou Sorribesovou 0-6 a 0-4 a neubránila se slzám. V jedenáctém gamu se však dokázala ubránit dvěma brejkbolům, které zlikvidovala agresivním forhendem hned druhým úderem po podání.



Po první získané hře 22letá Běloruska zvedla ironicky ruce nad hlavu, vzápětí se uvolnila a rozehrála. Vyhrála dvanáct gamů po sobě a po dvou hodinách zvítězila 0-6 6-4 6-0.



Sabalenková v Ostravě předvedla druhý obrat během dvou dnů. Včera zdolala šestnáctiletou Cori Gauffovou 1-6 7-5 7-6, přestože ve třetím setu prohrávala 2-5 a soupeřka měla dvakrát šanci zápas ukončit při svém servisu.







O své 11. finále bude vítězka šesti turnajů WTA Sabalenková bojovat v sobotu v prvním vzájemném střetnutí s Jennifer Bradyovou, která v Ostravě druhý den po sobě vyřadila ruskou kvalifikantku.



Po Darje Kasatkinové dnes 25letá Američanka porazila 6-7 6-3 6-1 Veroniku Kuděrmetovovou, jež nenavázala na skalp Karolíny Plíškové. Bradyová usilující o premiérový posun do Top 20 tak už potřetí po koronavirové pauze postoupila do semifinále - v srpnu Lexingtonu triumfovala a v září na US Open se do finále nedostala.







První semifinálovou dvojici vytvořily Běloruska Viktoria Azarenková a Řekyně Maria Sakkariová.

• WTA PREMIER OSTRAVA •

Česko, tv. povrch / hala, 528.000 dolarů

páteční výsledky (23. 10. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Sabalenková (3-Běl.) - Sorribesová (Šp.) 0-6 6-4 6-0 Azarenková (4-Běl.) - Mertensová (7-Belg.) 6-4 6-1 Sakkariová (Řec.) - Džabúrová (Tun.) 3-6 6-3 6-1 Bradyová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.) 6-7(5) 6-3 6-1