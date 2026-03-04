10 zahozených mečbolů! Kolář totálně selhal a po bolestivé prohře čelí kritice
Schwärzler – Kolář 4:6, 7:6, 7:6
Kolář měl zápas několikrát výborně rozehraný. Po téměř hodině získal úvodní set a přiblížil se k postupu. Ten následující sice po těsném průběhu ztratil v tie-breaku, ale od začátku rozhodujícího dějství byl dlouho blízko k tomu, aby talentovaného Schwärzlera nakonec udolal.
Místo radosti z vítězství si teď ale musí zápas hodně vyčítat. A to hlavně kvůli svému selhání v posledním setu, ve kterém vedl 5:2 a měl první mečbol už na returnu. V následujících minutách si vypracoval celkem 10 šancí ukončit nakonec více než tříhodinovou bitvu.
Jenže ani jeden z 10 mečbolů nedokázal využít a na postup mu nestačilo ani neskutečných 25 brejkbolů na returnu, z nichž proměnil jen čtyři. Schwärzler i tuto sadu vydřel v tie-breaku, v němž už českého tenistu k další příležitosti nepustil. Rakušan vyhrál zkrácenou hru 8:6 a uštědřil Kolářovi velmi smolnou prohru. Český tenista navíc teď musí kousat kritiku na sociálních sítích hlavně od zhrzených sázkařů.
Shodou okolností se tito dva tenisté i podruhé střetli na antuce v Kigali. Ve Rwandě proti sobě nastoupili i loni, kdy měl Schwärzler navrch po mnohem jednoznačnějším průběhu (6:4, 6:4).
Bývalý 111. hráč světa Kolář tak po solidním vstupu do sezony pokračuje ve sběru slabších výsledků. Nový tenisový rok odstartoval postupem do semifinále v Thajsku, avšak na žádném z následujících šesti turnajů nepřekročil druhé kolo a zůstává na hranici druhé a třetí stovky žebříčku.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale takhle jsem si jeho připomenutí nepředstavoval