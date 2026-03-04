10 zahozených mečbolů! Kolář totálně selhal a po bolestivé prohře čelí kritice

DNES, 16:54
ATP CHALLENGER KIGALI - Možná vůbec nejkrutější porážku v kariéře teď musí vstřebávat Zdeněk Kolář (29). Český tenista, který v posledních letech často bojoval se zraněními, a snaží se vrátit na bývalé pozice, neproměnil hromadu mečbolů na challengeru ve Rwandě. Bylo jich dokonce deset a s rakouským talentem Joelem Schwärzlerem (20) nakonec po více než tříhodinové řežbě padl 6:4, 6:7, 6:7.
Zdeněk Kolář neproměnil celkem 10 mečbolů (© CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

Schwärzler – Kolář 4:6, 7:6, 7:6

Kolář měl zápas několikrát výborně rozehraný. Po téměř hodině získal úvodní set a přiblížil se k postupu. Ten následující sice po těsném průběhu ztratil v tie-breaku, ale od začátku rozhodujícího dějství byl dlouho blízko k tomu, aby talentovaného Schwärzlera nakonec udolal.

Místo radosti z vítězství si teď ale musí zápas hodně vyčítat. A to hlavně kvůli svému selhání v posledním setu, ve kterém vedl 5:2 a měl první mečbol už na returnu. V následujících minutách si vypracoval celkem 10 šancí ukončit nakonec více než tříhodinovou bitvu.

Jenže ani jeden z 10 mečbolů nedokázal využít a na postup mu nestačilo ani neskutečných 25 brejkbolů na returnu, z nichž proměnil jen čtyři. Schwärzler i tuto sadu vydřel v tie-breaku, v němž už českého tenistu k další příležitosti nepustil. Rakušan vyhrál zkrácenou hru 8:6 a uštědřil Kolářovi velmi smolnou prohru. Český tenista navíc teď musí kousat kritiku na sociálních sítích hlavně od zhrzených sázkařů.

Shodou okolností se tito dva tenisté i podruhé střetli na antuce v Kigali. Ve Rwandě proti sobě nastoupili i loni, kdy měl Schwärzler navrch po mnohem jednoznačnějším průběhu (6:4, 6:4).

Bývalý 111. hráč světa Kolář tak po solidním vstupu do sezony pokračuje ve sběru slabších výsledků. Nový tenisový rok odstartoval postupem do semifinále v Thajsku, avšak na žádném z následujících šesti turnajů nepřekročil druhé kolo a zůstává na hranici druhé a třetí stovky žebříčku.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
04.03.2026 19:46
pamatujete Smítkovou, tu plačku? Tak Kolář jako kdyby ji z oka vypadl, brácha ségra
Reagovat
com
04.03.2026 19:03
Takže 10 jo

Reagovat
aligo
04.03.2026 17:43
To je prostě Zdenda a ta jeho hlava
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 17:18
Na Koláře už jsem úplně zapomněl
Ale takhle jsem si jeho připomenutí nepředstavoval
Reagovat
Hornych9
04.03.2026 17:17
Zdendo škoda, fandím ti moc a moc už dlouhá léta, už od té doby kdy jsme se spolu fotili v Liberci
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 17:19
Na Svijany Open? V kterém roce to bylo?
Reagovat

Nový komentář

