12. den v Melbourne: O finále Australian Open se poperou Berrettini s Nadalem a v repríze Medveděv s Tsitsipasem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Berrettini (7-It.) - Nadal (6-Šp.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Medveděv (2-Rus.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále mixu • Fourlisová/Kubler (Austr.) - Mladenovicová/Dodig (5-Fr./Chorv.) | Rod Laver Arena (2:00 SEČ)



• Semifinále mužů •

Matteo Berrettini (7.) - Rafael Nadal (5.) | Rod Laver Arena (4:30 SELČ)

Rafaela Nadala dělí už jen kousek od zisku rekordní 21. grandslamové trofeje a druhé z Australian Open. Šampion z roku 2009 v semifinále letošního ročníku úvodního grandslamu sezony nastoupí proti dalšímu dravému mladíkovi Matteovi Berrettinimu, který v Melbourne Parku už dvakrát vylepšil své maximum. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil v semifinále US Open 2019 a Nadal neztratil set.

Pětatřicetiletý Španěl před dvěma týdny na generálce v Melbourne absolvoval své již 126. kariérní finále a získal 89. titul. Na grandslamech byl ve finále 28krát (20-8, naposledy French Open 2020), konkrétně na Australian Open pětkrát (1-4, naposledy 2019). V semifinálových bojích podniků velké čtyřky má skvělou bilanci 28-7.

O deset let mladší Berrettini takové zkušenosti rozhodně nevlastní. Za sebou má osm finálových duelů a na grandslamech si zatím závěrečné kolo vyzkoušel pouze loni ve Wimbledonu (bilance v semifinále grandslamů 1-1). Římský rodák je vůbec prvním italským semifinalistou Australian Open.

Berrettini v jediném předchozím souboji neuhrál set, ale tentokrát by měl podat lepší výkon a španělského favorita minimálně více potrápit. Nadal v Melbourne Parku hraje skvěle, ale tady je zranitelnější než v New Yorku. Oba aktéři se nejspíše budou snažit tlačit do bekhendu soupeře (slabší strana), Berrettini bude mít výhodu lepšího servisu, dělového forhendu a možná o něco lepší fyzické kondice, Nadal má zase na své straně rovněž vynikající servis i forhend, o něco lepší return, více zkušeností a lepší psychickou odolnost. Berrettini rozhodně disponuje hrou, se kterou může Nadala vyřadit, otázkou je, jak se mu všechno sejde. Nadal v semifinále tohoto turnaje neprohrál už pětkrát v řadě.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Berrettini loni exceloval právě na grandslamech, na Australian Open nemohl nastoupit k osmifinále a na dalších třech ho zastavil pouze Novak Djokovič (wimbledonské finále a čtvrtfinále na French Open a US Open). Po smutném odstoupení z domácího Turnaje mistrů léčil zraněný břišní sval, ale start nové sezony stihl. V ATP Cupu zvládl jednu ze tří dvouher.

Cesta turnajem

V nejlepší formě nehraje ani na Australian Open, přesto i ve většině případů nestabilní výkony zatím stačily. S Brandonem Nakashimou i divokou kartou Stefanem Kozlovem musel do čtyř setů, Carlose Alcaraze zdolal až v parádní pětisetové bitvě, v osmifinále ve třech těsných setech porazil Pabla Carreña a ve čtvrtfinále, i přes ztrátu vedení 2-0 na sety, přetlačil Gaëla Monfilse.

Historie na Australian Open

Berrettini při úvodních dvou startech vypadl hned v prvním kole, ale od té doby se každým rokem zlepšuje. Předloni prošel do druhého kola a loni do osmifinále, ke kterému nenastoupil.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 7-16)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 9-5)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 1-2)

Cesta turnajem: Nakashima (4-6 6-2 7-6 6-3), Kozlov (6-1 4-6 6-4 6-1), (31) Alcaraz (6-2 7-6 4-6 2-6 7-6), (19) Carreño (7-5 7-6 6-4), (17) Monfils (6-4 6-4 3-6 3-6 6-2)

Aktuální forma

Nadal se loni často trápil zdravotně, poprvé od sezony 2016 nezískal grandslamový titul a tenisový rok uzavřel už v srpnu. Do aktuální sezony i přes neúspěchy na exhibici v Abú Zabí a nákazu Covidem-19 vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když bez ztráty setu ovládl generálku v Melbourne, připsal si 89. titul, první na tvrdém povrchu po téměř dvou letech, a teprve podruhé triumfoval na australském kontinentu.

Cesta turnajem

Na Australian Open si poradil s Marcosem Gironem, Yannickem Hanfmannem, Karenem Chačanovem i Adrianem Mannarinem, po cestě do čtvrtfinále ztratil jediný set. V souboji o semifinále ovšem i kvůli žaludečním potížím zahodil vedení 2-0 na sety a Denise Shapovalova udolal až v páté rozhodující sadě.

Historie na Australian Open

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy v roce 2019, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního podniku velké čtyřky se účastní posedmnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále. Australian Open je jeho nejhorším grandslamem.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (triumf)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 178-99)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 28-7)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 125-43)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 74-15

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 5-1

Generálka: Melbourne (triumf)

Cesta turnajem: Giron (6-1 6-4 6-2), Hanfmann (6-2 6-3 6-4), (28) Chačanov (6-3 6-2 3-6 6-1), Mannarino (7-6 6-2 6-2), (14) Shapovalov (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3)



Stefanos Tsitsipas (4.) - Daniil Medveděv (2.) | Rod Laver Arena (9:30 SELČ)

Stefanos Tsitsipas a Daniil Medveděv se znovu po roce poperou o postup do finále Australian Open. Loni zvítězil největší favorit letošního ročníku Medveděv a Tsitsipas mu třísetovou porážku oplatil v posledním souboji ve čtvrtfinále French Open 2021. Ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 6-2 Medveděv.

Pětadvacetiletý Medveděv má na dosah své 24. kariérní finále, čtvrté na grandslamech. Na akcích velké čtyřky odehrál čtyři semifinálové duely s bilancí 3-1 (na Australian Open 1-0). Posledním mužským vítězem úvodního grandslamu roku je Marat Safin (2005).

O dva roky mladší Tsitsipas si své poslední a celkově 17. finále zahrál loni na French Open. Jednalo se o jeho premiérové finále na grandslamech. V semifinále největších tenisových podniků má přesně opačnou úspěšnost (1-3, na Australian Open prohrál obě předchozí) než jeho dnešní protivník. Řecko by mělo zastoupení ve finále poprvé.

Tentokrát má za sebou obrat ve čtvrtfinále z 0-2 na sety Medveděv a Tsitsipas si s čtvrtfinálovým soupeřem poradil bez ztráty setu. Loni tomu bylo přesně naopak. Hodně tak bude záležet na tom, jak se Medveděv po dlouhé bitvě zotavil. Oba aktéři měli v průběhu turnaje své horší i lepší momenty a jejich cesta do semifinále je výsledkově celkem srovnatelná. O něco vyrovnaněji možná působí Medveděv, je psychicky silnější a mohl by potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Tsitsipas měl v první půlce sezony 2021 famózní formu, ale po prohraném finále na French Open, ve kterém neudržel vedení 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, je v krizi. Navíc na konci sezony musel podstoupit operaci lokte a návrat mu zatím příliš nevychází. V ATP Cupu prohrál s Diegem Schwartzmanem a nezvládl ani čtyřhru proti nezkušené gruzínské dvojici.

Cesta turnajem

Na Australian Open měl po jasném vítězství nad Mikaelem Ymerem potíže s antukářem Sebastiánem Báezem, bouřlivákem Benoitem Pairem i Taylorem Fritzem. S posledním jmenovaným dokonce musel do páté rozhodující sady. Ve čtvrtfinále naopak překvapil suverénní výhrou nad Jannikem Sinnerem.

Historie na Australian Open

Tsitsipas při předchozích účastech střídal slabé výsledky s parádními. Debut v hlavní soutěži (2018) pro něj skončil hned v prvním kole, o rok později se dostal až do semifinále, předloni vypadl ve třetím kole a loni vyrovnal své maximum na turnaji.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 24-32)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 18-14)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-2

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-2 6-4 6-3), Báez (7-6 6-7 6-3 6-4), Paire (6-3 7-5 6-7 6-4), (20) Fritz (4-6 6-4 4-6 6-3 6-4), (11) Sinner (6-3 6-4 6-2)

Aktuální forma

Medveděv jako jediný loni na grandslamech přemohl Novaka Djokoviče a na US Open se dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Do letošní sezony stejně jako do obou předchozích vstoupil v ATP Cupu. V týmové soutěži nezaváhal s Alexem de Minaurem, Matteem Berrettinim ani Félixem Augerem-Aliassimem, recept na něj dokázal najít pouze Ugo Humbert.

Cesta turnajem

Na Australian Open si postupně poradil s Henrim Laaksonenem, domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, Boticem van de Zandschulpem a objevem dosavadního průběhu sezony Maximem Cressym. Ve čtvrtfinále měl ale namále, s výborně hrajícím Félixem Augerem-Aliassimem prohrával už 0-2 na sety a ve čtvrté sadě čelil mečbolu.

Historie na Australian Open

Medveděv se Australian Open účastní pošesté, ještě před startem loňského ročníku byla jeho maximem osmifinále z let 2019-20. Loni ho podstatně vylepšil, až ve finálovém souboji podlehl Novakovi Djokovičovi.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 28-24)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 24-10)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 17-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Laaksonen (6-1 6-4 7-6), Kyrgios (7-6 6-4 4-6 6-2), van de Zandschulp (6-4 6-4 6-2), Cressy (6-2 7-6 6-7 7-5), (9) Auger-Aliassime (6-7 3-6 7-6 7-5 6-4)



• Finále mixu •

/ J. Fourlisová / J. Kubler - / K. Mladenovicová / I. Dodig | Rod Laver Arena (2:00 SEČ)

Austrálie má od roku 2019 už potřetí domácí zastoupení ve finále mixu Australian Open, naposledy ovšem tuto disciplínu ovládli Jarmila Wolfeová s Matthewem Ebdenem před devíti lety. Na ně se pokusí navázat Jaimee Fourlisová s Jasonem Kublerem, kteří ve finále vyzvou zkušenou francouzsko-chorvatskou dvojici Kristina Mladenovicová, Ivan Dodig.





Premiérová spolupráce Fourlisové (204. v WTA) s Kublerem (203. v ATP) funguje na jedničku. Po cestě do finále Australian Open zlikvidovali celkem sedm mečbolů a třikrát uspěli v super tie-breaku. Pro 22letou Australanku i jejího o šest let staršího krajana se jedná o první finále na nejvyšší tour.

Cesta turnajem

1K: (7) Stojanovičová/Pavič (3-6 6-3 17-15)

2K: Stosurová/Ebden (3-6 7-5 11-9)

ČF: Mirzaová/Ram (6-4 7-6)

SF: Hradecká/Escobar (2-6 7-6 10-6)





Mladenovicová s Dodigem jsou daleko úspěšnější. Osmadvacetiletá Mladenovicová je bývalou světovou deblovou jedničkou a má na kontě 24 triumfů ve čtyřhře (pět na grandslamech) a dvě trofeje z mixu (Wimbledon 2013 a Australian Open 2014). Sedmatřicetiletý Dodig v deblu mužů slavil 16krát, dvakrát na největších tenisových podnicích, a v mixu na vrchol dokráčel třikrát (French Open 2018-19, Wimbledon 2019).

Cesta turnajem

1K: Flipkensová/Gille (6-7 6-4 10-3)

2K: Ar. Rodionovová/Polmans (6-2 6-7 10-8)

ČF: Routliffeová/Venus (6-4 6-2)

SF: (2) S. Zhang/Peers (1-6 7-5 10-2)