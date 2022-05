2. den na French Open: Krejčíková a Djokovič zahájí obhajobu, představí se také Nosková a Kvitová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (32-ČR) - Bondárová (Maď.) | Court 8 (11:00 SELČ) Krejčíková (2-ČR) - Parryová (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) Nosková (ČR) - Raducanuová (12-Brit.) | Court Simonne-Mathieu (14:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Nišioka (Jap.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ) • Šlágr dne • Anisimovová (27-USA) - Ósakaová (Jap.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (34.) - Anna Bondárová (67.) | Court 8 (11:00 SELČ)

Dvojnásobná semifinalistka pařížského podniku velké čtyřky Petra Kvitová zahájí útok na svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od sezony 2020 premiérovým soubojem s Annou Bondárovou, která si může připsat svou vůbec první výhru v hlavní fázi nejprestižnějších turnajů.

Petra Kvitová byla v krizi už loni a letos je to ještě horší. Do Paříže dokonce dorazila s negativní bilancí 9-11 a jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi v aktuálním roce. Na antuce letos ještě nevyhrála, ačkoli se zúčastnila tří podniků. V Charlestonu vzdala Magdaleně Frechové, ve Stuttgartu prohrála bitvu s krajankou Karolínou Plíškovou a v Madridu ztroskotala hned na Jil Teichmannové. Momentálně má na kontě čtyři nezdary v řadě.

Bondárová začala své nejlepší výsledky v aktuální sezoně, jak se dalo očekávat, sbírat na nejpomalejším povrchu. Po čtvrtfinále v Istanbulu se kvalifikovala v Madridu a sebrala set Darje Kasatkinové, na WTA 125k v Karlsruhe bojovala o finále a v Rabatu poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnajů WTA. K němu však kvůli problémům s pravým ramenem nenastoupila.

Kvitová kvůli zdravotnímu problému odřekla účast v Římě, její soupeřka zase před pár dny nenastoupila k semifinále v Rabatu. Bondárová je na antuce celkem nebezpečnou soupeřkou, jedná se o její jasně nejsilnější povrch. O výsledku i tak rozhodnou hlavně výkon a fyzická kondice české lvice.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 9-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 164-51)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 29-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1K)

Anna Bondárová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (SF)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (SF)

Bilance: 20-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-7 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anna Bondárová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (1K), WTA 125k Karlsruhe (SF), Rabat (SF)



Barbora Krejčíková (2.) - Diane Parryová (96.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Barbora Krejčíková se vrací po delší pauze a hned na prvním turnaji bude obhajovat svůj největší triumf. Česká jednička a světová dvojka zahájí své letošní působení v areálu Rolanda Garrose, kde loni kralovala ve dvouhře i čtyřhře, proti domácí divoké kartě Diane Parryové. Bude se jednat o premiérový souboj.

Krejčíková toho letos moc nestihla, po finále v Sydney a čtvrtfinále na Australian Open odjížděla z únorových podniků v Dubaji a Dauhá s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Kvůli problémům s loktem nehrála tři měsíce. Právě na French Open se loni definitivně zbavila nálepky deblové specialistky.

Parryová do Paříže dorazila s negativní letošní bilancí 7-12 a jedinou vítěznou sérií, kterou zaznamenala na konci února v kvalifikaci v Monterrey. Přes úvodní kolo se letos dostala jen třikrát, ve všech případech na nižších okruzích. Na poslední generálce ve Štrasburku ve dvou setech nestačila na Angelique Kerberovou.

Krejčíková je jasnou favoritkou, herně je úplně jinde než domácí teenagerka. Záležet však bude na jejím zdravotním stavu. Pokud je opravdu konečně fit, pak by mohla sice působit nerozehraně, ale na postup by to mělo stačit.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-1 (kariérní 34-13)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Diane Parryová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 7-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 3-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Diane Parryová - French Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (Q), WTA 125k Saint-Malo (2K), WTA 125k Paříž (2K), Štrasburk (1K)



Linda Nosková (185.) - Emma Raducanuová (12.) | Court Simonne-Mathieu (14:30 SELČ)

Vítězka loňské juniorky Linda Nosková bude ve své premiéře na dospělých grandslamech pokračovat proti úřadující šampionce US Open a světové dvanáctce Emmě Raducanuové, která v Paříži rovněž debutuje. S o dva roky starší Britkou se utká poprvé.

Nosková patří k našim nejnadějnějším juniorkám. Sedmnáctiletá Češka mezi ženami vybojovala už pět titulů, všechny na okruhu ITF, ten poslední letos v dubnu. Na antukový vrchol moc kvalitní přípravu neměla. Na turnajích ITF v Záhřebu ani Praze nepřešla přes úvodní kola. V areálu Rolanda Garrose ovšem vyřadila Annu Blinkovovou, Conny Perrinovou i Rebeccu Šramkovou a poprvé v kariéře si zahraje hlavní fázi na nejvyšší tour.

Raducanuová se po šokujícím triumfu na loňském US Open hodně trápí a střídá trenéry. Teprve až na antuce zaznamenala první letošní vítěznou sérii, přestože na ni až v polovině dubna odehrála premiérový profesionální zápas. Ve Stuttgartu se dostala do čtvrtfinále a v Madridu do osmifinále, v Římě vzdala hned úvodní kolo proti Biance Andreescuové.

Hodně bude záležet na zdravotním stavu Raducanuové, se zraněními se v poslední době trápí dost často. Nosková si každopádně své splnila a může hrát naprosto uvolněně. Mladá česká ranařka rozhodně má hru na to, aby britskou hvězdu vyřadila. Zásadní roli by mohly sehrát zkušenosti.

Tip na vítězku: Emma Raducanuová

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: ITF W60 Croissy-Beaubourg (T); ITF W25 Nur-Sultan, ITF W25 Manacor (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj na hlavní tour

Bilance: 16-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-)

Linda Nosková - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: ITF W60 Záhřeb (2K), ITF W60 Praha (1K)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (ČF)

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 52-19)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emma Raducanuová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (OF), Řím (1K)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Jošihito Nišioka (94.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Novak Djokovič dnes zahájí obhajobu a útok na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí. Dvacetinásobný šampion největších podniků se na úvod střetne s Jošihitem Nišiokou. Oba předchozí souboje suverénně vyhrál.

Djokovič prožívá hlavně psychicky velmi náročnou sezonu. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters.

Nišioka má letos solidní bilanci 23 výher a 13 porážek, nicméně na nejvyšším okruhu se nejdále dostal do čtvrtfinále v Acapulku. Na ani jednom ze čtyř antukových podniků nepřešel přes úvodní kolo hlavní soutěže a do Paříže přijel se sérií čtyř nezdarů. Při svém posledním vystoupení dokonce v Lyonu uhrál jen dva gamy s hráčem páté stovky.

Djokovič patří k největším adeptům na letošní triumf a s úvodním soupeřem by si měl bez větších potíží poradit i potřetí.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-0 (kariérní 224-15)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 81-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 23-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 2-13)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jošihito Nišioka - French Open

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (Q), Řím (Q), Lyon (Q)



• Šlágr dne •

Amanda Anisimovová (28.) - Naomi Ósakaová (38.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Šlágr pondělního programu obstarají bývalá semifinalistka Amanda Anisimovová a čtyřnásobná grandslamová šampionka a někdejší světová jednička Naomi Ósakaová. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil ve třetím kole letošního Australian Open, Anisimovová v něm odvrátila dva mečboly a natáhla svou tehdejší neporazitelnost na osm zápasů.

Anisimovová měla vynikající vstup do sezony, po triumfu na generálce v Melbourne a osmifinále Australian Open se sice dva měsíce trápila, ale na antuce se opět zvedla. Na všech třech akcích prošla do čtvrtfinále (Charleston SF, Madrid a Řím), dvakrát porazila Arynu Sabalenkovou a recept našla třeba i na Viktorii Azarenkovou, Belindu Bencicovou a Danielle Collinsovou.

Ósakaová se v letošním roce pořádně chytla až v Miami, kde si zahrála své první finále od loňského triumfu na Australian Open a jasně v něm nestačila na nezastavitelnou Igu Šwiatekovou. Na antuce absolvovala jediný podnik, v Madridu začala demolicí Anastasie Potapovové a pak prohrála s domácí Sarou Sorribesovou. Ukázalo se, že má zraněný levý kotník, v Římě tak nakonec nehrála.

V jiných podmínkách by asi favoritkou byla Ósakaová, ale na antuce by měla mít navrch Anisimovová. Mladá Američanka letos hraje výborně a na nejpomalejším povrchu si na přípravných turnajích vedla skvěle. Pro Ósakaovou je cihla naopak jasně nejhorším povrchem a bylo by překvapením, kdyby postoupila, ačkoli má v úvodních kolech grandslamů vynikající bilanci 19-2, v Paříži 4-1.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 20-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 10-7 (kariérní 27-38)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - French Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (ČF), Řím (ČF)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (F); Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-2 (kariérní 60-47)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Naomi Ósakaová - French Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018-19)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2K)