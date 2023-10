2. den v Cancúnu: Vondroušová se na úvod Turnaje mistryň utká se Šwiatekovou, Gauffová s Jabeurovou

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu úvodní zápasy skupiny Chetumal. Úřadující wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová zahájí svou premiéru na akci pro osm nejlepších tenistek sezony soubojem s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Igou Šwiatekovou, hned po nich nastoupí šampionka nedávného US Open Coco Gauffová a Ons Jabeurová.

Markéta Vondroušová (6.) - Iga Šwiateková (2.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Markéta Vondroušová se před pár měsíci stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a teď ji čeká debut na Turnaji mistryň. Kvůli loňským zdravotním problémům a šestiměsíční pauze byla ještě letos v březnu mimo TOP 100 pořadí, ovšem ve Wimbledonu porazila pět nasazených soupeřek a senzačně triumfovala.

Čtyřiadvacetileté Češce se v probíhající sezoně daří na těch největších akcích. Kromě zmíněného šokujícího prvenství v All England Clubu se probojovala do čtvrtfinále na US Open a v Cincinnati a také zapsala třetí či čtvrté kolo na Australian Open, v Indian Wells, Miami, Římě a Montrealu.

S hráčkami TOP 2 žebříčku má pozitivní úspěšnost 4:3, ovšem za poslední čtyři roky porazila takto vysoko postavenou soupeřku jen dvakrát. Rodačka ze Sokolova dorazila po vystoupení na China Open, kde ale nečekaně ztroskotala hned v prvním kole na trápící se Anhelině Kalininové, přestože začala dobře (6:1, 4:6, 1:6).

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:6 (kariérní 11:20)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T), US Open (ČF)

Markéta Vondroušová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (1K)

Iga Šwiateková se nemohla na svůj třetí start na Turnaji mistryň připravit lépe než svým prvním letošním triumfem na podnicích WTA 1000. Dvaadvacetiletá Polka kralovala v Pekingu, kde mimo jiné porazila úřadující šampionku Turnaje mistryň Caroline Garciaovou a také vítězku nedávného US Open Coco Gauffovou.

Nejlepším možným způsobem tak zareagovala na nezdary v semifinále v Montrealu a Cincinnati a také v osmifinále grandslamového US Open, které ji stály post světové jedničky. V mexickém Cancúnu má však možnost se na trůn vrátit a zakončit druhou sezonu v řadě v čele světového hodnocení.

Předloni v mexické Guadalajaře skončila už ve skupinové fázi s bilancí jedné výhry a dvou porážek. Při druhém startu na akci pro osm nejlepších tenistek sezony loni v Texasu ovšem vyhrála všechny tři zápasy skupiny ve dvou setech a v ani jednom neztratila více než pět gamů. V semifinále ji zastavila Aryna Sabalenková.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 63:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 37:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:6 (kariérní 28:14)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (ČF), Peking (T)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 0:2. Před třemi lety v prvním kole na French Open, kde Šwiateková nakonec slavila první ze svých čtyř grandslamových titulů, uhrála jen tři gamy. Mnohem lépe si vedla před pár měsíci v Cincinnati, kde Polce podlehla 6:7, 1:6.

Coco Gauffová (3.) - Ons Jabeurová (7.) | Estadio Paradisus (úterý 0:30 SEČ)

Coco Gauffová se po nečekaném nezdaru v prvním kole Wimbledonu neskutečně rozjela. V posledních třech měsících zaznamenala dlouhou vítěznou sérii a také vyhrála 22 z 24 duelů, což zahrnuje premiérový triumf na akcích WTA 500 (Washington) a také první titul z podniků WTA 1000 (Cincinnati).

Největší úspěch ovšem přišel na US Open, kde porazila tři grandslamové šampionky včetně Aryny Sabalenkové ve finále a stala se zbrusu novou vítězkou majorů. Svou neporazitelnost nakonec protáhla na 16 zápasů, ukončila ji až pozdější šampionka Iga Šwiateková v semifinále na "tisícovce" v Pekingu.

Devatenáctiletá Američanka startuje na Turnaji mistryň podruhé, i tentokrát v obou disciplínách. Loni ztroskotala ve dvouhře i čtyřhře ve skupině, dokonce nevyhrála jediný zápas. V singlové soutěži neuhrála set s pozdější vítězkou Caroline Garciaovou, Darjou Kasatkinovou ani Šwiatekovou.

Coco Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Peking, Dubaj (SF)

Bilance: 49:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 37:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:5 (kariérní 14:21)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Coco Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022-23)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Peking (SF)

Ons Jabeurové se před cestou na Turnaj mistryň vrátilo zranění kolene, kvůli němuž musela v únoru kompletně vynechat turnaje na Blízkém východě. Devětadvacetiletá Tunisanka nemohla nastoupit ke čtvrtfinálovému utkání v Zhengzhou a také se nezúčastnila domácího turnaje v Monastiru.

V aktuálním roce posbírala pouze dva tituly, přemožitelku nenašla v Charlestonu ani Ningbu. Největším zklamáním je ale fakt, že ve Wimbledonu prohrála i své třetí grandslamové finále v kariéře. V této sezoně zaznamenala jen 35 vítězství, což je mnohem menší počet než v letech 2021-22.

Také ona debutovala na Turnaji mistryň loni v Texasu, s bilancí 1:2 skončila už ve skupinových bojích. Bývalá světová dvojka a nyní sedmá hráčka pořadí dokázala přehrát pouze Jessicu Pegulaovou (ve třech setech) a jedná se o její jediný skalp TOP 10 za poslední dva roky na tvrdých površích.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Ningbo (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 35:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 15:22)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F), US Open (OF)

Ons Jabeurová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ningbo (T), Peking (2K), Zhengzhou (ČF)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 3:2. Na betonech se potkávají poprvé od jejich prvního souboje, který se uskutečnil těsně po koronavirové pauze v Lexingtonu 2020. Američanka měla tehdy navrch po obratu. V posledním střetnutí loni na trávě v Berlíně se naopak radovala Jabeurová.

Program 2. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 20:30 SEČ)

1. Hunterová/Mertensová (2-Austr./Belg.) - Aojamaová/Šibaharaová (3-Jap.)

2. Vondroušová (7-ČR) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 23:00 SEČ

3. Gauffová (3-USA) - Jabeurová (6-Tun.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

4. Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (8-USA/Austr.)



