3. den v Pekingu: Kvitová a Nosková se poperou o osmifinále

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku China Open půjdou do akce dvě české naděje. Bývalá finalistka Petra Kvitová bude o účast mezi nejlepší šestnáctkou bojovat proti Ljudmile Samsonovové a debutantka Linda Nosková vyzve nasazenou třináctku a grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češky v akci • Nosková (ČR) - Ostapenková (13-Lot.) | Court 2 (8:00 SELČ) Kvitová (12-ČR) - Samsonovová (-) | Lotus (11:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS

Linda Nosková (44.) - Jelena Ostapenková (16.) | Court 2 (8:00 SELČ)

Linda Nosková zahájila svůj debut v Číně dvousetovou výhrou nad domácí divokou kartou a singlovou vítězkou letošního amerického národního šampionátu Fangran Tian. Teprve před týdnem v Tokiu hrála svůj první východoasijský turnaj, v japonské metropoli porazila domácí Himeno Sakacumeovou a pak podlehla Anastasii Pavljučenkovové.

Ačkoli na posledních třech turnajích dohromady posbírala jen dvě výhry, prožívá 18letá Češka velmi povedenou sezonu. A to hlavně díky výsledkům na tvrdých površích, na nichž uhrála lednové finále v Adelaide (z kvalifikace) a nedávno na Livesport Prague Open zapsala další finálovou účast a v Cincinnati prošla do osmifinále.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha, Adelaide 1 (F)

Bilance: 33:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 22:10

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:10 (kariérní 4:12)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Linda Nosková - China Open

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (2K)

Cesta turnajem: Fangran Tian (6:4, 6:2)

Jelena Ostapenková startuje v Pekingu již popáté a měla v úvodním kole plné ruce práce. Semifinalistka ročníku 2017 čelila celkem 16 brejkbolům, ztratila šestkrát servis a kvalifikantku Evu Lysovou porazila až po obratu 2:6, 6:3, 6:2. V utkání spáchala celkem 40 nevynucených chyb, 17 z nich v úvodním dějství.

Šestadvacetiletá Lotyška letos odehrála 54 zápasů a polovinu z nich rozhodl až třetí set. Osmnáct z 27 třísetových duelů vyhrála. Bývalá světová pětka a grandslamová šampionka nejspíše zakončí sezonu v TOP 20 pořadí, a to i díky triumfu na trávě v Birminghamu a čtvrtfinále na obou hardových grandslamech.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Australian Open (ČF)

Bilance: 35:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:13

Bilance proti hráčkám TOP 50: 18:14 (kariérní 110:107)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (ČF)

Jelena Ostapenková - China Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: San Diego (2K), Guadalajara 2 (OF)

Cesta turnajem: Lysová (2:6, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Nosková prohrává 0:1. Na Ostapenkovou nestačila 2:6, 7:5, 1:6 před pár měsíci na trávě v Birminghamu, kde Lotyška, jak už bylo zmíněno, brala titul. Zatímco Ostapenková se pokusí podruhé v kariéře překročit druhé kolo v Pekingu, Nosková zabojuje o svůj pátý skalp TOP 20 (všechny posbírala letos).

Petra Kvitová (14.) - Ljudmila Samsonovová (22.) | Lotus (11:00 SELČ)

Petra Kvitová dorazila do čínského hlavního města po zklamání, před pár dny ve čtvrtfinále v Ningbu nestačila na talentovanou teenagerku Dianu Šnajderovou. Potíže měla i v úvodním kole v Pekingu, ale tentokrát uspěla. Domácí Xiyu Wang, která nedávno triumfovala v Guangzhou, přetlačila po třech hodinách 6:7, 7:5, 6:3.

Třiatřicetiletá Češka bude v pondělí usilovat o svou první vítěznou sérii od Wimbledonu. V letošní sezoně má potíže předvádět stabilní výkony, přesto dokázala ovládnout WTA 1000 v Miami a "pětistovku" v Berlíně. Další skvělý výsledek by mohl přijít v Pekingu, kde byla při pěti z 10 účastí alespoň ve čtvrtfinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 30:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 22:9

Bilance proti hráčkám TOP 30: 14:6 (kariérní 217:137)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Petra Kvitová - China Open

Kariérní bilance: 18:10

Nejlepší výsledek: finále (2014)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Ningbo (ČF)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6:7, 7:5, 6:3)

Ljudmila Samsonovová absolvuje svůj vůbec první turnaj na čínské půdě a úvodní zápas pro ni nejspíše nebyl úplně příjemným zážitkem. Čtyřiadvacetiletá Ruska byla v prvním kole jasně lepší hráčkou, ale i tak potřebovala sedm mečbolů a musela likvidovat tři setboly na vlastním podání. Alyciu Parksovou zdolala 6:4, 7:6.

Do Číny se přesunula po vystoupení v Tokiu, kde zakončila obhajobu titulu už ve druhém kole po prohře s krajankou Jekatěrinou Alexandrovovou. V závěrečných měsících loňského roku posbírala tři tituly a solidně si vede v koncovce sezony i letos, v srpnu se probojovala do finále na WTA 1000 v Montrealu a do semifinále ve Washingtonu.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 28:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 20:13

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:7 (kariérní 16:15)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - China Open

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (2K)

Cesta turnajem: Parksová (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo ve druhém kole v Brisbane 2020, tedy pár měsíců před koronavirovou pauzou. Samsonovová tehdy figurovala až na 129. místě žebříčku a byla kvalifikantkou, Kvitová si s ní za hodinu poradila snadno 6:3, 6:2. Tentokrát to bude mít česká naděje nejspíše mnohem těžší.

Program 3. hracího dne

• DIAMOND • (od 6:30 SELČ)

1. Humbert (Fr.) - Medveděv (2-)

2. Zverev (8-Něm.) - Jarry (Chile) / nejdříve v 8:00 SELČ

3. Alexandrovová (-) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v 10:30 SELČ

4. Qinwen Zheng (Čína) - Rybakinová (5-Kaz.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

5. Dimitrov (Bulh.) - Sinner (6-It.) / nejdříve v 15:00 SELČ



• LOTUS • (od 5:00 SELČ)

1. Curenková (Ukr.) - Lin Zhu (Čína)

2. Sorribesová (Šp.) - Šwiateková (2-Pol.)

3. Kruegerová (USA) - Jabeurová (7-Tun.)

4. Kvitová (12-ČR) - Samsonovová (-) / nejdříve v 11:00 SELČ

5. Alcaraz (1-Šp.) - Ruud (7-Nor.) / nejdříve ve 13:00 SELČ



• COURT 2 • (od 6:30 SELČ)

1. Kalininová (Ukr.) - Savilleová (Austr.)

2. Nosková (ČR) - Ostapenková (13-Lot.) / nejdříve v 8:00 SELČ



• COURT 6 • (od 6:30 SELČ)

1. Kalašnikovová/Kolodziejová (Gruz./ČR) - Melicharová-Martinezová/Perezová (USA/Austr.)



Kompletní program