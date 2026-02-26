30krát porušil pravidla a podílel se na korupci. Argentinec si pěkně dlouho nezahraje
Aboianovi je už 27 let a pomalu může ukončit kariéru profesionálního tenisty. Od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) totiž vyfasoval trest na šest let a devět měsíců. Navíc dostal pokutu ve výši 40 tisíc dolarů (z toho 25 tisíc podmíněně).
Argentinec přiznal, že v letech 2018 až 2025 zmanipuloval osm vlastních zápasů ve dvouhře a čtyřhře na turnajích úrovně ITF a challengerech a nepopřel obvinění z ovlivňování výsledků, přijímání plateb za menší úsilí v utkáních a nenahlášení korupce.
Aboian, který se v dubnu 2025 vyšplhal na své žebříčkové maximum (229. místo), přijal dohodnutou sankci od ITIA a vzdal se svého práva na slyšení před nezávislým protikorupčním úředníkem (AHO).
Doba odpykáná v rámci prozatímního zákazu činnosti bude hráči započítána do celkové doby trestu. Aboianova suspendace začala 19. září 2025 a skončí 18. června 2032, pokud uhradí veškeré pokuty a znovu neporuší pravidla.
Během doby zákazu činnosti má Aboian zakázáno hrát, trénovat nebo se účastnit jakékoli tenisové akce autorizované nebo schválené členy ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Francaise de Tennis, Wimbledon a USTA) nebo jakoukoli národní asociací.
