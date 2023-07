4. den Wimbledonu: Představí se Muchová a Krejčíková, o postup zabojuje celkem osm Čechů

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu půjde do akce osm českých nadějí. Teprve první kolo odehrají Karolína Muchová a Linda Nosková, o postup mezi nejlepší dvaatřicítku zabojují Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a Jiří Lehečka. Jelena Rybakinová se pokusí udělat další krok směrem k úspěšné obhajobě. Stefanose Tsitsipase čeká další šlágr, tentokrát s domácím Andym Murraym.

Češi v akci

Kateřina Siniaková (32.) - Lesja Curenková (60.) | Court 8 (12:00 SELČ)

Kateřina Siniaková si v úvodním kole proti Qinwen Zheng více než jednou vyžádala pauzu na ošetření levé kyčle. Deblová šampionka Wimbledonu z let 2018 a 2022 ale zlikvidovala manko brejku v obou setech a nasazenou Číňanku porazila 6:3, 7:5. Jedná se o její žebříčkově nejcennější skalp na majorech od vítězství nad tehdejší světovou jedničkou Naomi Ósakaovou na French Open 2019.

Sedmadvacetiletá Češka na začátku travnaté části sezony stále čekala na první singlové i deblové vítězství od březnového Indian Wells, a to hlavně kvůli zranění zápěstí, které si přivodila v Miami. Na vítěznou vlnu se vrátila s pomocí finále čtyřhry v Berlíně a triumfu ve dvouhře v Bad Homburgu a dala zapomenout na loňskou singlovou bilanci 0:3 na trávě.

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T); Mérida (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (T)

Bilance: 14:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:5 (kariérní 90:67)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Kateřina Siniaková - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (T)

Cesta turnajem: (24) Qinwen Zheng (6:3, 7:5)

Lesja Curenková se dočkala své první výhry od povedeného antukového jara, které zakončila s bilancí 8:4. V jejím utkání prvního kola ve Wimbledonu s Claire Liuovou bylo k vidění celkem 38 brejkbolových šancí, 34letá Ukrajinka v rozhodujícím dějství odvrátila šest ze sedmi hrozeb a bývalou juniorskou šampionku přetlačila 6:3, 3:6, 6:4.

Bývalá světová třiadvacítka se po finále v Hua Hinu, třetím kole v Indian Wells, Madridu a Římě a osmifinále na French Open (nejlepší grandslamový výsledek od US Open 2018) na chvíli vrátila do TOP 50 pořadí. Ve Wimbledonu byla nejdál ve třetím kole, a to před šesti lety a ještě v rámci loňského ročníku.

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 29:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 1:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 7:6 (kariérní 65:103)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF)

Lesja Curenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 9:10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Birmingham (Q)

Cesta turnajem: Liuová (6:3, 3:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Siniaková prohrává 1:2. Na Curenkovou nenašla recept na US Open 2018 ani v Dauhá 2021, dokonce podlehla jasně ve dvou setech, a letos v Méridě jí Ukrajinka vzdala. Aktuální deblová světová jednička Siniaková čeká na singlovou účast ve třetím kole grandslamů od předloňského Wimbledonu, kdy se tady mezi nejlepší dvaatřicítku dostala potřetí.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Karolína Muchová (16.) - Jule Niemeierová (103.) | Court 12 (12:00 SELČ)

Karolína Muchová spadla v průběhu loňské sezony mimo TOP 230 pořadí, ale letos hraje ve skvělé formě, posbírala už 25 výher a je zpět v nejlepší dvacítce žebříčku. Své znovuzrození posunula na novou úroveň nedávno na French Open, kde vyřadila zástupkyně TOP 10 Arynu Sabalenkovou a Marii Sakkariovou a prošla do svého prvního finále na grandslamech.

Šestadvacetiletá Češka nebyla daleko od senzačního triumfu, se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou padla ve třech setech. V letošním roce dále uhrála čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells, osmifinále v Římě a třetí kolo v Miami. Pětinu vítězství v probíhající sezoně zaregistrovala proti členkám nejlepší dvacítky hodnocení.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 0:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 8:1 (kariérní 140:68)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Jule Niemeierová prožívá velmi nepovedenou sezonu, napříč všemi úrovněmi a od lednového United Cupu po červnový Nottingham prohrála 17 z 22 duelů. Jeden ze svých lepších týdnů měla v Berlíně, na domácí akci WTA 500 zvládla kvalifikaci a porazila obhájkyni titulu Ons Jabeurovou. Ve druhém kole se však přímo na kurtu zranila a musela vzdát.

Třiadvacetileté Němce se vůbec nedaří navázat na životní rok. Loni právě ve Wimbledonu zaznamenala grandslamový průlom, když v úvodních čtyřech zápasech ztratila dohromady jeden set, přehrála ve dvou setech Anett Kontaveitovou a skončila až ve čtvrtfinále po těsné prohře s krajankou Tatjanou Mariaovou.

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (3K)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 8:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:4 (kariérní 4:8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jule Niemeierová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (1K), Berlín (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Muchová se kvůli nemoci nezúčastnila ani jedné generálky, ale i tak by snad měla svůj čtvrtý start v hlavní fázi Wimbledonu zahájit úspěšně. V tomto dějišti byla už dvakrát ve čtvrtfinále (2019 a 2021) a loni měla velkou smůlu na los, když vypadla v prvním kole s bývalou šampionkou Simonou Halepovou.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Linda Nosková (45.) - Dalma Gálfiová (126.) | Court 9 (12:00 SELČ)

Linda Nosková absolvovala v posledních týdnech své premiérové zápasy na trávě. Hned v úvodních kolech měla těžký los, v Birminghamu narazila v prvním kole na pozdější šampionku Jelenu Ostapenkovou a ve druhém v Bad Homburgu na nasazenou dvojku Ljudmilu Samsonovovou. Od března čeká na vítěznou sérii na nejvyšším okruhu.

Osmnáctiletá Češka letos debutovala v TOP 50 žebříčku. A to hlavně díky senzačnímu tažení z kvalifikace do finále lednové akce v Adelaide, kde si vyšlápla na Ons Jabeurovou, Viktorii Azarenkovou a Darju Kasatkinovou. První výhru v hlavní fázi grandslamů zapsala na nedávném French Open po skreči Danky Koviničové, ve druhém kole pak podlehla Jeleně Rybakinové.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (2K)

Bilance: 20:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 1:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:3 (kariérní 80:31)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Linda Nosková - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Birmingham (1K), Bad Homburg (2K)

Dalma Gálfiová musela zhruba před týdnem vzdát kvalifikační utkání v Eastbourne, jedná se o její už čtvrtou letošní skreč napříč všemi úrovněmi. Čtyřiadvacetiletá Maďarka má za sebou nestabilní travnatou přípravu, nejlepším výsledkem je semifinále na W100 v Ilkley, kde obhajovala loňský triumf.

Šampionka wimbledonské dívčí čtyřhry z roku 2015 debutovala v hlavní fázi dospělého Wimbledonu až loni, proti Maddison Inglisové si připsala první výhru v hlavních soutěžích grandslamů a ve druhém kole vypadla s Kajou Juvanovou. Momentálně disponuje letošní bilancí 3:11 v hlavních losech na nejvyšší tour a už není členkou TOP 100 pořadí.

Dalma Gálfiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Bilance: 14:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 3:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:6 (kariérní 2:12)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Dalma Gálfiová - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Hertogenbosch (1K), W100 Ilkley (SF), Eastbourne (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Nosková by měla mít v premiérovém souboji juniorských grandslamových šampionek navrch. Gálfiová prohrála 12 ze 14 soubojů s hráčkami TOP 50 a oba skalpy zaznamenala v probíhající sezoně proti Američankám, konkrétně Bernardě Peraové v Linci a Danielle Collinsové v Indian Wells.

Tip na vítězku: Linda Nosková

Barbora Krejčíková (11.) - Mirra Andrejevová (102.) | Court 4 (14:00 SELČ)

Barbora Krejčíková neměla s domácí nadějí Heather Watsonovou žádné výraznější potíže. Úřadující deblová šampionka odvrátila oba brejkboly a svůj třetí singlový start v hlavní soutěži Wimbledonu zahájila výhrou 6:2, 7:5. V letošním roce posbírala 27letá Češka už pět vítězství na trávě, stejný počet jako za sezony 2021-22 dohromady.

V probíhající sezoně uhrála jen dvě čtvrtfinále, nicméně na WTA 1000 v Dubaji slavila svůj největší triumf na tvrdých površích a v Birminghamu zaregistrovala svou premiérovou finálovou účast na travnatých dvorcích. A nyní může třetím rokem po sobě postoupit do třetího kola nejslavnějšího turnaje (osmifinále 2021 a třetí kolo 2022).

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (F)

Bilance: 25:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 7:0 (kariérní 238:128)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Birmingham (F)

Cesta turnajem: Watsonová (6:2, 7:5)

Mirra Andrejevová odmítla ukončit svůj wimbledonský debut už v prvním kole hlavní fáze. Šestnáctiletá ruská kvalifikantka, která je senzací a kometou letošní sezony, nečelila v rozhodujícím dějství brejkbolu a 65. hráčku pořadí Xiyu Wang přemohla 6:4, 3:6, 7:5. Vylepšila tak svou bilanci s hráčkami TOP 100 na 7:4.

Ještě v úvodu letošní sezony hrála juniorské turnaje a na lednovém Australian Open se podívala až do finále dívčí dvouhry. Teď už je ale naplno profesionálkou a v rozmezí tří měsíců zvládla 26 z 29 duelů mezi ženami. Kromě dvou triumfů na podnicích W60 se coby kvalifikantka probojovala do třetího kola nedávného French Open.

Mirra Andrejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (OF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 26:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:2 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K)

Mirra Andrejevová - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6:4, 3:6, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Andrejevová už porazila dvě hráčky TOP 20, a to Beatriz Haddadovou Maiaovou a Magdu Linetteovou v Madridu. Vítězství nad Češkou by bylo jejím žebříčkově nejcennějším. Krejčíková je favoritkou, nicméně s potvrzením této role to nemusí mít proti talentované teenagerce vůbec jednoduché.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková



Markéta Vondroušová (42.) - Veronika Kuděrmetovová (12.) | Court 15 (14:00 SELČ)

Markéta Vondroušová potřebovala dva pokusy na dopodávání zápasu s vycházející hvězdou Peyton Stearnsovou, Američanku přemohla 6:2, 7:5 a podruhé postoupila do druhého kola Wimbledonu. V hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje startovala v minulosti čtyřikrát, úvodní tři účasti zakončila v prvním kole a tu poslední předloňskou ve druhém po prohře s divokou kartou Emmou Raducanuovou.

Čtyřiadvacetiletá Češka, která si loni touto dobou procházela nakonec půlroční zdravotní pauzou, se na travnaté dvorce vrátila postupem do čtvrtfinále na WTA 500 v Berlíně. Ještě v říjnu figurovala mimo TOP 120 žebříčku, ovšem i díky semifinále v Linci, čtvrtfinále v Adelaide a osmifinále v Indian Wells, Miami i Římě je zpět v nejlepší padesátce.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 25:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:6 (kariérní 27:26)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5)

Veronika Kuděrmetovová čelila v úvodním kole Kaie Kanepiové, na grandslamech vždy nebezpečné soupeřce, ačkoli nyní až 101. hráčce pořadí. Světová dvanáctka nastřílela 14 es, po prvním podání získala 80% bodů a odvrátila všechny tři brejkboly. Estonskou veteránku zdolala 7:6, 6:4 a také ona si připsala druhou výhru v hlavní fázi Wimbledonu (2019).

Jen na sedmi z posledních 15 turnajů porazila více než jednu soupeřku, nicméně 26letá Ruska je stále hrozbou. Letos prošla do semifinále v Madridu a Římě, těsně prohrála finále na trávě v Hertogenboschi a prošla přes Arynu Sabalenkovou do čtvrtfinále v Berlíně, k němuž kvůli zranění levé kyčle nenastoupila.

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (F); Řím, Madrid, Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (F)

Bilance: 25:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:9 (kariérní 61:62)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Veronika Kuděrmetovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Hertogenbosch (F), Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Kanepiová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 1:1. Vondroušová měla navrch ve dvou setech letos v březnu v Miami a Kuděrmetovové oplatila téměř tříhodinovou těsnou porážku z loňského Indian Wells. Obě aktérky budou útočit na svou premiérovou účast ve třetím kole Wimbledonu, na ostatních grandslamech už mezi nejlepší dvaatřicítku alespoň jednou postoupily.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Barbora Strýcová (623.) - Magda Linetteová (24.) | Court 9 (14:30 SELČ)

Barbora Strýcová hraje svůj první grandslam po mateřské pauze a ve druhé sadě zlikvidovala manko 2:5 a také setbol. Loučící se 37letá Češka dokonce vyhrála pět gamů v řadě a Marynu Zaněvskou přehrála 6:1, 7:5. Ve Wimbledonu účinkuje poprvé od roku 2019, kdy tady po skalpech Kiki Bertensové, Elise Mertensové a Johanny Kontaové dosáhla na své jediné grandslamové semifinále.

Po více než dvouleté přestávce hraje svůj pátý turnaj a na kontě má tři vítězství, dvakrát porazila Zaněvskou a recept našla ještě na další maminku na okruhu Margaritu Betovovou. Ve třetím kole Wimbledonu byla v minulosti už šestkrát, Linetteové se to povedlo napříč všemi grandslamovými podniky dohromady jen sedmkrát.

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 3:5

Bilance z posledních 10 zápasů: přes dva roky nehrála

Bilance na trávě: 2:3

Bilance proti hráčkám TOP 30: 0:2 (kariérní 60:133)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Barbora Strýcová - Wimbledon

Kariérní bilance: 22:16

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Zaněvská (6:1, 7:5)

Magda Linetteová čeká od března na vítěznou sérii a od února na čtvrtfinálovou účast. Do All England Clubu tak 31letá Polka nepřijela v dobré formě. Přesto už počtvrté v řadě zvládla úvodní kolo Wimbledonu, tentokrát po suverénním vítězství 6:3, 6:2 nad trápící se bývalou světovou jednadvacítkou Jil Teichmannovou.

Na premiérový postup do druhého kola Wimbledonu dosáhla až v roce 2019, ovšem od té doby byla v tomto dějišti už dvakrát ve třetím kole. První výraznější průlom na grandslamech zaregistrovala na letošním Australian Open, kde mimo jiné vyřadila Caroline Garciaovou a Karolínu Plíškovou a probojovala se až do semifinále.

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham, Nottingham (2K)

Bilance: 19:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:4 (kariérní 292:150)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (1K)

Magda Linetteová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Nottingham (2K), Birmingham (2K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Strýcová, která v All England Clubu zapsala ještě čtvrtfinále dvouhry v roce 2014 a deblový triumf před čtyřmi lety, má poloviční úspěšnost 15:15 s hráčkami TOP 30 na trávě. Linetteová je sice favoritkou, nicméně na majorech se výrazněji prosadila a postoupila do druhého týdne pouze letos v lednu. Strýcová má tak slušnou šanci překvapit.

Tip na vítězku: Magda Linetteová

Jiří Lehečka (37.) - Francisco Cerúndolo (19.) | Court 11 (14:30 SELČ)

Jiří Lehečka čelil v úvodním kole Wimbledonu ve formě hrajícímu Sebastianovi Ofnerovi. Očekával se těžký zápas, ale 21letý Čech dominoval a zvítězil hladce 6:4, 6:4, 6:4. Svou letošní bilanci na trávě si tak nepočítaje exhibice vylepšil na 3:2. Na nejrychlejším povrchu debutoval loni a prohrál všechna tři utkání.

Letos sbírá své první výhry v hlavních soutěžích grandslamů. Na Australian Open si v po sobě jdoucích duelech vyšlápl na Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. Na French Open skončil už ve druhém kole po překvapivé a jednoznačné prohře s Marcosem Gironem.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens, Stuttgart (2K)

Bilance: 26:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:9 (kariérní 5:14)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Jiří Lehečka - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (2K)

Cesta turnajem: Ofner (6:4, 6:4, 6:4)

Francisco Cerúndolo si na deštivé počasí nejspíše nestěžoval, protože měl po vyčerpávajícím tažení na poslední generálce v Eastbourne den volna navíc. Ani tak se potížím v prvním kole Wimbledonu nevyhnul, když neudržel náskok v úvodní sadě a nakonec ji ztratil. Jeho soupeř Nuno Borges se ovšem na začátku následujícího dějství zranil a 24letý Argentinec měl od té chvíle zápas pod kontrolou (5:7, 6:3, 6:3, 6:4).

V předchozím týdnu musel v Eastbourne zvládnout tři velmi náročné duely a celkem čtyři. Úsilí se mu však vyplatilo, protože získal svůj druhý titul z turnajů ATP a první mimo antukové dvorce. Do finále se podíval také na poslední generálce před French Open v Lyonu a náročnější program jeho výkony na antukovém majoru neovlivnil, na pařížské cihle prošel až do osmifinále.

Do druhého kola se dostal i na třetím letošním grandslamu, v Melbourne v této fázi porazil ve čtyřech setech Corentina Mouteta a v Paříži přehrál ve třech Yannicka Hanfmanna.

Francisco Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Lyon (F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 8:10 (kariérní 21:28)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF)

Francisco Cerúndolo - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Queens (2K), Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Borges (5:7, 6:3, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Oba aktéři dohráli utkání prvního kola Wimbledonu až ve středu a Lehečka ho zvládl rychleji. Navíc měl před startem nejslavnějšího turnaje více odpočinku, což by mohlo hrát důležitou roli. Šance jsou vyrovnané.

Tip na vítěze: Francisco Cerúndolo

Marie Bouzková (33.) - Anett Kontaveitová (81.) | Court 18 (15:00 SELČ)

Marie Bouzková dorazila do Londýna se sérií čtyř porážek. Také 24letá Češka narazila v úvodním kole na kvalifikantku, přehrála 6:1, 6:4 aktuálně 116. hráčku pořadí Simonu Waltertovou a slavila první letošní výhru na grandslamech. V probíhající sezoně se trápí, na kontě má jedinou vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour (osmifinále v Římě).

Loňská sezona byla z jejího pohledu mnohem úspěšnější. Kromě premiérového triumfu na hlavním okruhu (Livesport Prague Open) a semifinále na WTA 1000 v Guadalajaře překonala bilanci 0:2 ve druhém kole grandslamů a po cestě do čtvrtfinále Wimbledonu porazila mimo jiné Danielle Collinsovou a Caroline Garciaovou.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 12:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 1:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:6 (kariérní 33:31)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Waltertová (6:1, 6:4)

Bývalá světová dvojka Anett Kontaveitová hraje poslední turnaj své kariéry a úvodní zápas absolvovala na dvorci číslo šest. Sedmadvacetiletá Estonka, kterou trápí chronické zranění zad, ztratila v obou setech jednou servis, nicméně s Lucrezií Stefaniniovou si nakonec ve středu v deštěm odkládaném duelu poradila 6:4, 6:4.

Pokud Wimbledon senzačně neovládne, zakončí kariéru se šesti tituly a 16 finále (vše v rozmezí šesti let). Na grandslamech se nejdál podívala do čtvrtfinále Australian Open 2020. Ve Wimbledonu je jejím maximem série postupů do třetího kola v letech 2017-19, jedná se o jediný major, na kterém nebyla ve druhém týdnu.

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Abú Zabí, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 7:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 1:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:6 (kariérní 98:98)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Anett Kontaveitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017-19)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Stefaniniová (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Bouzková prohrává 0:1. Na jediný předchozí souboj došlo na Western & Southern Open 2020 přeloženém z Cincinnati do New Yorku, Češka uhrála jen šest gamů. Bouzková je favoritkou, nicméně Kontaveitová bude usilovat o svou první letošní vítěznou sérii mimo BJK Cup a také o pokračování rozlučky s kariérou.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Cesta za obhajobou titulu

Jelena Rybakinová (3.) - Alizé Cornetová (74.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Jelena Rybakinová dle tradice zahájila coby obhájkyně titulu úterní program na centrálním dvorci. Hned v úvodním gamu ztratila servis a musela utkání se Shelby Rogersovou otáčet. V posledních 12 hrách na servisu ovšem prohrála dohromady pouhých 12 bodů, celkově po prvním podání získala 41 ze 43 fiftýnů a Američanku přehrála 4:6, 6:1, 6:2.

Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka má s obraty ve Wimbledonu praxi, po cestě za loňským triumfem otáčela manko setu proti Ajle Tomljanovicové a Ons Jabeurové. V letošním roce ovládla Indian Wells a Řím a hrála finále na Australian Open a v Miami. Do All England Clubu ovšem přijela v nejistém zdravotním stavu, v posledních týdnech bojovala s nemocí.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 34:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 2:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:2 (kariérní 54:17)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 11:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Rogersová (4:6, 6:1, 6:2)

Alizé Cornetová odvrátila všech pět brejkbolů a poradila si dvakrát 6:2 s Nao Hibinovou. V zápase spáchala pouhých 10 nevynucených chyb, Japonka jich nasbírala minimálně třikrát tolik. Třiatřicetiletá Francouzka neprožívá povedenou sezonu, dvě utkání v řadě zvládla pouze ve dvou případech (125k v Paříži a Nottingham).

Ačkoli byla ve Wimbledonu dohromady jen čtyřikrát ve třetím kole, není radno ji v tomto dějišti podceňovat. Na nejslavnějším turnaji totiž posbírala tři skalpy TOP 10, a to proti tehdejší světové jedničce Sereně Williamsové (2014), Biance Andreescuové (2021) a aktuální světové jedničce Ize Šwiatekové (2022), která přišla o 37zápasovou neporazitelnost.

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (SF)

Bilance: 12:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 25:55)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Alizé Cornetová - Wimbledon

Kariérní bilance: 15:15

Nejlepší výsledek: osmifinále (2014, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Nottingham (SF), Berlín (1K), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Hibinová (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 2:0. Světová trojka zvládla oba souboje ve druhém kole v Hobartu i Štrasburku v roce 2020 ve dvou setech, ovšem pokaždé řešila komplikace. V Austrálii podávala na setrvání v úvodní sadě a ve Francii, těsně po skončení koronavirové pauzy, odvracela dvě setbolové hrozby.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Šlágr dne

Andy Murray (40.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Andy Murray si suverénně poradil s krajanem Ryanem Penistonem a uhájil svou neporazitelnost v prvním kole Wimbledonu (15:0). Přesně takto snadné vítězství potřeboval, protože na domácí major dorazil po dvousetových prohrách s Alexem de Minaurem na ATP v Londýně a Holgerem Runem na exhibici v Hurlinghamu.

Díky po sobě jdoucím triumfům na challengerech v Surbitonu a Nottinghamu má letos na kontě už 11 výher na trávě. Jedná se o jeho nejvyšší počet na tomto povrchu od sezony 2016, kdy v těchto podmínkách zvládl všech 12 duelů a podruhé a naposledy ovládl Wimbledon.

Šestatřicetiletý Brit se v All England Clubu dočkal některých ze svých největších úspěchů a teprve až loni přišel o zdejší neporazitelnost v utkáních druhého kola, když podlehl ve čtyřech setech Johnovi Isnerovi.

Po triumfu na prestižním Turnaji mistrů v roce 2016 zaznamenal jediný skalp hráčů TOP 5, a to loni na travnaté generálce ve Stuttgartu právě proti Tsitsipasovi.

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (2K)

Bilance: 24:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 11:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 105:93)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (-)

Andy Murray - Wimbledon

Kariérní bilance: 61:12

Nejlepší výsledek: triumf (2013, 2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Surbiton challenger (T), Nottingham challenger (T), Queens (1K)

Cesta turnajem: Peniston (6:3, 6:0, 6:1)

Stefanos Tsitsipas se vyhnul dalšímu vyřazení v prvním kole Wimbledonu, nicméně jeho výkon jasně potvrdil momentální krizi a nedostatek sebevědomí. Čtyřiadvacetiletý Řek potřeboval proti Dominicovi Thiemovi všech pět setů a skoro čtyři hodiny, ačkoli se soupeř už velmi dlouho extrémně trápí a v posledních týdnech prohrál s Pedrem Martínezem a Stefanem Travagliou.

Aktuálně pátý muž pořadí předvedl v každém letošním zápase na trávě podprůměrný výkon a potíže měl i s jasnými outsidery. Celkem jich nepočítaje exhibice odehrál pět a čtyři došly do rozhodujícího setu, přičemž ve dvou z těchto čtyř nenašel recept na Richarda Gasqueta ani Yannicka Hanfmanna.

Finalista letošního Australian Open nedokázal přes druhé kolo přejít ani na jedné ze tří generálek a šňůru čtyř či více dohraných turnajů bez vítězné série naposledy zaznamenal v roce 2019, kdy ještě neměl s nejvyšším okruhem moc zkušeností.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca, Halle, Stuttgart (2K)

Bilance: 33:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 14:9 (kariérní 160:94)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF)

Stefanos Tsitsipas - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Halle (2K), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Thiem (3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: 1:1. Murray už dávno nehraje svůj nejlepší tenis, hlavně kvůli slabší fyzické kondici. Přesto je proti Tsitsipasovi mírným favoritem, jelikož bude mít výhodu domácího prostředí i podpory publika a pro trápící se řeckou jedničku je tráva jasně nejslabším povrchem.

Tip na vítěze: Andy Murray