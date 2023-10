5. den WTA Elite Trophy: O finále se utkají Haddadová Maiaová s Kasatkinovou a Qinwen Zheng s Lin Zhu

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai poznáme finalistky. Beatriz Haddadová Maiaová vyzve v semifinálové fázi Darju Kasatkinovou, vítězka si zahraje s lepší z domácího derby mezi Qinwen Zheng a divokou kartou Lin Zhu.

Darja Kasatkinová (17.) - Beatriz Haddadová Maiaová (19.) | Huafa Center Court (8:00 SELČ)

Darje Kasatkinové se ve druhém utkání skupiny nedařilo na servisu, ovšem to samé platí i pro její soupeřku Magdu Linetteovou. Obě aktérky čelily minimálně 16 brejkbolovým hrozbám, 26letá Ruska osmkrát slavila brejk a sama o servis přišla pětkrát. Polku nakonec přehrála relativně snadno 6:3, 6:4.

Do semifinále WTA Elite Trophy se dostala i díky třísetovému vítězství nad nasazenou jedničkou Barborou Krejčíkovou, proti níž si připsala svůj teprve druhý letošní skalp TOP 10. Na "malém Turnaji mistryň" účinkuje podruhé, před pěti lety skončila hned ve skupinové fázi.

Pokud zvládne sobotní semifinále, tak druhým rokem po sobě pokoří metu 40 výher. Loni si bývalá světová osmička vedla ještě o něco lépe a zúčastnila se Turnaje mistryň. Nyní má na dosah své třetí finále v aktuálním roce, na betonech v Adelaide ani na trávě v Eastbourne titul nezískala.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Adelaide 2 (F); Zhengzhou, Charleston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F); Zhengzhou (SF)

Bilance: 39:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:15

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:11 (kariérní 42:72)

Bilance v semifinále: 1:2 (kariérní 12:10)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (OF)

Darja Kasatkinová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (ČF), Peking (2K), Zhengzhou (SF)

Odehrané zápasy: Krejčíková (7:5, 1:6, 6:1), Linetteová (6:3, 6:4)

Beatriz Haddadová Maiaová musela podávat na setrvání ve druhé sadě, ale jinak s Caroline Garciaovou výraznější potíže neměla a bývalou šampionku čínských "tisícovek" ve Wuhanu a Pekingu porazila 6:1, 7:6. Ve dvou setech vyhrála i úvodní zápas skupiny, když přehrála 6:4, 6:4 Madison Keysovou.

Sedmadvacetiletá Brazilka zatím na WTA Elite Trophy exceluje, v deblové soutěži je s parťačkou Veronikou Kuděrmetovovou dokonce už ve finále. Přesně takový konec sezony nutně potřebovala, protože po osmifinálové účasti ve slavném Wimbledonu se jí úplně přestalo dařit.

Osmifinále v All England Clubu vzdala kvůli problémům se zády a o pár měsíců později měla nehodu ve sprše během turnaje v Guadalajaře. Do Zhuhai nedorazila v dobré formě, na šesti z posledních sedmi turnajů neporazila více než jednu soupeřku. Přesto zabojuje o své první finále od Toronta 2022.

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 33:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 18:14

Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:8 (kariérní 19:23)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 4:5)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (SF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Beatriz Haddadová Maiaová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (1K), Hongkong (2K), Nanchang (1K)

Odehrané zápasy: Keysová (6:4, 6:4), Garciaová (6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Haddadová Maiaová vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil na začátku letošní sezony v Dauhá, Brazilka odvrátila sérii tří setbolů a zvítězila 6:3, 7:6. V sobotu se pokusí letos poprvé zvládnout semifinále, v této fázi neuspěla v Abú Zabí ani na French Open.

Lin Zhu (37.) - Qinwen Zheng (18.) | Huafa Center Court (10:00 SELČ)

Lin Zhu potřebovala pro start na WTA Elite Trophy divokou kartu od pořadatelů a na postup do semifinále se jí věřilo nejméně. Do Zhuhai navíc dorazila v mizerné formě, na posledních třech turnajích v Pekingu, Zhengzhou a Nanchangu vypadla hned v prvním kole a dohromady uhrála pouhých devět gamů.

Devětadvacetiletá Číňanka na úvod skupiny zaskočila 7:6, 6:1 světovou šestnáctku Veroniku Kuděrmetovovou a připsala si svůj sedmý kariérní skalp TOP 20, pátý letošní. Následně nestačila ve třech setech na Ljudmilu Samsonovovou, nicméně skupinu vyhrála díky nejlepší úspěšnosti vyhraných setů.

Celou kariéru byla spíše velmi průměrnou hráčkou, v TOP 100 žebříčku debutovala až v 25 letech a do nejlepší padesátky se prokousala až letos. Aktuální sezona je její jasně nejlepší, v Hua Hinu hrála své první finále na turnajích WTA a získala svůj premiérový titul na této úrovni a další finále uhrála v Ósace.

Lin Zhu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Birmingham, Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Monterrey (SF)

Bilance: 28:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 24:18

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:5 (kariérní 7:19)

Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Lin Zhu - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Ósaka (F), Peking (1K), Zhengzhou (1K), Nanchang (1K)

Odehrané zápasy: Kuděrmetovová (7:6, 6:1), Samsonovová (6:2, 2:6, 1:6)

Qinwen Zheng pokračuje v aktuální neporazitelnosti a po dvou zvládnutých třísetových bitvách také ve svém premiérovém vystoupení na WTA Elite Trophy. Nejprve po téměř třech hodinách zdolala Donnu Vekičovou, ačkoli prohrávala 2:4 v rozhodující sadě, a pak porazila 6:4, 1:6, 6:2 Jelenu Ostapenkovou.

V Zhuhai potvrzuje skvělou formu z posledních týdnů a na domácí půdě nadále exceluje. Nedávno získala zlatou medaili na asijských hrách v Hangzhou a poté ovládla akci WTA 500 v Zhengzhou. Předtím slavila v Palermu svůj první triumf na nejvyšší tour a také na US Open zapsala své první grandslamové čtvrtfinále.

Na hlavním okruhu dosud odehrála pět semifinálových duelů (všechny od začátku loňského roku) a třikrát postoupila do finále. V případě triumfu na WTA Elite Trophy by měla debutovat v TOP 10 žebříčku, přitom teprve před čtyřmi lety ukončila svou úspěšnou juniorskou část kariéry.

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Zhengzhou, Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Zhengzhou, Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Bilance: 36:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 25:11

Bilance proti hráčkám TOP 50: 14:17 (kariérní 23:27)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (ČF)

Qinwen Zheng - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Peking (1K), Zhengzhou (T)

Odehrané zápasy: Vekičová (6:4, 6:7, 6:4), Ostapenková (6:4, 1:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Zhu vede 1:0. Předchozí oficiální střetnutí se ovšem uskutečnilo na ITF v čínském Jinanu v roce 2018, kdy bylo Zheng pouhých 15 let (6:0, 6:1). Je potřeba zmínit hlavně následující duel na nedávných asijských hrách, kde Zheng vyhrála 6:2, 6:4. Tento zápas se ale do oficiálních statistik nepočítá.

Program 5. hracího dne

• HUAFA CENTER COURT • (od 6:00 SELČ)

1. Kalašnikovová/Sizikovová (4-Gruz./-) - X. Jiang/Q. Tang (6-Čína)

2. Kasatkinová (6-) - Haddadová Maiaová (8-Braz.) / nejdříve v 8:00 SELČ

3. Lin Zhu (12-Čína) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve v 10:00 SELČ

4. Katóová/Sutjiadiová (2-Jap./Indon.) - Xiy. Wang/Y. Xu (5-Čína)