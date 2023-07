6. den Wimbledonu: Kvitová se o osmifinále utká se Stevanovičovou, Lehečka s Paulem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (9-ČR) - Stevanovičová (Srb.) | No.2 Court (12:00 SELČ) Lehečka (ČR) - Paul (16-USA) | Court 12 (12:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Rybakinová (3-Kaz.) - Boulterová (Brit.) | Centre Court (18:00 SELČ) • Šlágr dne • Zverev (19-Něm.) - Berrettini (It.) | No.1 Court (17:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Petra Kvitová (9.) - Natalija Stevanovičová (225.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Petra Kvitová musela v úvodním kole letošního Wimbledonu do tří setů s Jasmine Paoliniovou, ale v tom následujícím po jasné výhře nad Aljaksandrou Sasnovičovou pošetřila síly. V utkání trefila 25 vítězných úderů, spáchala 17 nevynucených chyb a úspěšně natáhla svou letošní neporazitelnost na travnatých dvorcích na sedm zápasů.

Třiatřicetiletá Češka má už teď jistotu, že letošní travnatá část sezony (7:0) bude tou nejúspěšnější od roku 2014, kdy vyhrála všech devět duelů. Na nejrychlejším povrchu sbírá první skalpy od dubnového triumfu na WTA 1000 v Miami a třetí kolo ve Wimbledonu je jejím letošním grandslamovým maximem. V roce 2014 podruhé ovládla Wimbledon, ale od té doby tady byla jen jednou v osmifinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 24:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 125:48)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 37:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Paoliniová (6:4, 6:7, 6:1), Sasnovičová (6:2, 6:2)

Natalija Stevanovičová absolvuje v 28 letech svou premiérovou hlavní soutěž na grandslamech. Srbská kvalifikantka navíc v minulosti vyhrála jen jeden zápas hlavní soutěže na nejvyšším okruhu, a to letos v dubnu v Bogotě proti tehdejší 122. hráčce světa. Ve Wimbledonu však slavila už pět skalpů, a dokonce neztratila jediný set.

Do hlavní fáze Wimbledonu vstoupila výhrou 6:2, 6:3 nad bývalou finalistkou a světovou devatenáctkou Karolínou Plíškovou a zaznamenala svůj první skalp TOP 60. Následovala více než dvouapůlhodinová bitva s lucky loserem Tamarou Korpatschovou (7:5, 7:5). Životní turnaj hraje tři týdny poté, co na trávě v Hertogenboschi nevyužila pět setbolů proti bývalé #1 Viktorii Azarenkové.

Natalija Stevanovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (3K)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 17:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q)

Natalija Stevanovičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: W100 Surbiton (Q), Hertogenbosch (1K), W100 Ilkley (Q)

Cesta turnajem: (18) Kar. Plíšková (6:2, 6:3), Korpatschová (7:5, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Stevanovičová, která by měla v příštím vydání žebříčku debutovat v TOP 150, si nechala ve druhém kole ošetřovat levé koleno. Kvitová by se měla každopádně vyhnout své žebříčkově nejhorší porážce na grandslamech a také teprve podruhé od začátku sezony 2021 postoupit do druhého týdne majorů.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Jiří Lehečka (37.) - Tommy Paul (15.) | Court 12 (12:00 SELČ)

Jiří Lehečka v úvodních dvou kolech dominoval a v ani jednom ze šesti setů neztratil více než čtyři gamy. V současnosti nejlepší Čech v žebříčku deklasoval ve druhém kole třikrát 6:2 vítěze generálky v Eastbourne Francisca Cerúndola a teď ho čeká v boji o postup do druhého týdne finalista stejného podniku.

Jednadvacetiletý talent si připsal svůj už pátý letošní skalp TOP 20. Tři z nich slavil na grandslamech, na Australian Open zaskočil Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 27:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:9 (kariérní 6:14)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Jiří Lehečka - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (2K)

Cesta turnajem: Ofner (6:4, 6:4, 6:4), (18) F. Cerúndolo (6:2, 6:2, 6:2)

Se šancemi Tommyho Paula v letošním ročníku Wimbledonu to nevypadalo před startem turnaje nijak slibně. V předchozím týdnu se totiž zranil během tažení do finále generálky v Eastbourne. Šestadvacetiletý Američan měl ale díky deštivému počasí delší čas na odpočinek a po cestě do třetího kola nenarazil na výraznější hrozbu. Nejprve potkal nezkušeného Šintara Močizukiho a poté Milose Raonice vracejícího se po dlouhé zdravotní pauze.

V úvodních měsících roku hrál v životní formě, ovšem během antukového jara se naopak ohromně trápil. Na trávě se zase zvedl, v Eastbourne podlehl až ve finále Franciscovi Cerúndolovi a další dvě výhry přidal ve Wimbledonu. Na nejrychlejším povrchu má letos bilanci 8:3, což je pro něj nejvyšší počet vítězství v těchto podmínkách v rámci jedné sezony.

Semifinalista letošního Australian Open debutoval v hlavní soutěži Wimbledonu loni a také tehdy potkal ve třetím kole českého protivníka, Jiřího Veselého smetl 6:3, 6:2, 6:2.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Acapulko (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (F)

Bilance: 29:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 9:9 (kariérní 42:57)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (2K)

Tommy Paul - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (1K), Eastbourne (F)

Cesta turnajem: Močizuki (7:5, 6:3, 6:1), Raonic (6:4, 7:6, 6:7, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Vzhledem k tomu, že Paul nehraje v nijak oslnivé formě a v posledních dnech absolvoval velmi náročný program, má Lehečka jedinečnou šanci pokračovat v povedeném letošním vystoupení v All England Clubu. Pokud naváže na výkony z předchozích dvou kol, mohl by do osmifinále postoupit.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Cesta za obhajobou titulu

Jelena Rybakinová (3.) - Katie Boulterová (89.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Jelena Rybakinová přehrála ve druhém kole 6:2, 7:6 vždy nebezpečnou Alizé Cornetovou, která se ve druhé sadě zranila, a protáhla svou neporazitelnost ve Wimbledonu na devět utkání. Obhájkyně titulu měla i tentokrát více práce než se očekávalo, 23letá Kazachstánka dokonce v úvodním kole otáčela souboj se Shelby Rogersovou.

Po odstoupení před zápasem třetího kola na French Open bojovala velmi dlouho s nemocí způsobenou pylovou alergií a není úplně jisté, zda je stoprocentně fit. Před vystoupením na pařížské antuce excelovala a letos triumfovala v Indian Wells a Římě, hrála finále na Australian Open a v Miami a dostala se do TOP 3 žebříčku, ačkoli za loňské prvenství ve Wimbledonu neobdržela jediný bod.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 35:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:2 (kariérní 55:17)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 12:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Rogersová (4:6, 6:1, 6:2), Cornetová (6:2, 7:6)

Katie Boulterová využila druhým rokem po sobě divokou kartu do hlavní soutěže Wimbledonu a letos vyrovnala své grandslamové maximum. Šestadvacetiletá Britka porazila 7:6, 6:2 bývalou členku TOP 20 Darju Savilleovou, v následujícím kole přetlačila 6:0, 3:6, 6:3 aktuálně 99. hráčku světa Viktoriji Tomovovou a slavila svůj první letošní skalp TOP 100.

Do třetího kola domácího majoru se dostala také loni, a to i díky těsné výhře 3:6, 7:6, 6:4 nad bývalou finalistkou Karolínou Plíškovou. V boji o osmifinále schytala výprask 1:6, 1:6 od Harmony Tanové. Před pár týdny nenašla přemožitelku na generálce v Nottinghamu (porazila pět hráček mimo TOP 130) a získala svůj první titul na této úrovni. Teď zaútočí na své první grandslamové osmifinále.

Katie Boulterová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (T)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (T)

Bilance: 29:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q)

Katie Boulterová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: W100 Surbiton (SF), Nottingham (T), Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Savilleová (7:6, 6:2), Tomovová (6:0, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Boulterová má s hráčkami TOP 10 úspěšnost 2:5, oba skalpy zapsala po obratu proti tehdejší světové sedmičce Karolíně Plíškové loni na domácích pažitech. Rybakinová by měla třetím rokem po sobě projít do osmifinále Wimbledonu a zároveň se vyhnout své žebříčkově nejhorší porážce v aktuální sezoně.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Šlágr dne

Alexander Zverev (21.) - Matteo Berrettini (38.) | No.1 Court (17:30 SELČ)

Alexander Zverev měl naopak jednoduchá úvodní dvě kola, ale odteď už to bude mít 26letý Němec jen těžké. V posledních dnech si poradil s Gijsem Brouwerem a Josukem Watanukim. Zatímco proti prvnímu jmenovanému neztratil set, s Japoncem si utkání o jednu sadu protáhl.

Wimbledon je jediným grandslamem, na kterém bývalý druhý hráč světa ještě neprošel do čtvrtfinále. A bude potřebovat dva velmi dobré výkony, pokud se chce mezi nejlepší osmičku podívat letos. V případě vítězství nad Berrettinim totiž v osmifinále nejspíše narazí na světovou jedničku Carlose Alcaraze.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, French Open, Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle (SF)

Bilance: 26:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 7:8 (kariérní 189:120)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (SF)

Alexander Zverev - Wimbledon

Kariérní bilance: 13:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Halle (SF)

Cesta turnajem: Brouwer (6:4, 7:6, 7:6), Watanuki (6:4, 5:7, 6:2, 6:2)

Matteo Berrettini neměl vůbec snadnou cestu do třetího kola letošního Wimbledonu. Po dlouhém trápení je ale na trávě zase hrozbou a dokázal vyřadit ve čtyřech setech krajana a 42. hráče pořadí Lorenza Sonega, od něhož schytal výprask na generálce ve Stuttgartu, a bez ztráty setu finalistu přípravné akce v Queensu a světovou sedmnáctku Alexe de Minaura.

Ještě na začátku turnaje nebyl považován za někoho, kdo by mohl v letošním ročníku Wimbledonu usilovat o postup do závěrečných kol. Po skvělém výkonu proti de Minaurovi však na sebe upozornil. V posledních letech patří k nejlepším hráčům na travnatých dvorcích, letos se však neustále trápil zdravotně a od dubnového Masters v Monte Carlu hraje svůj teprve druhý turnaj.

Loni se Wimbledonu kvůli pozitivnímu testu na Covid nezúčastnil, ovšem v předchozích dvou ročnících v tomto dějišti exceloval. Předloni padl až ve finále s Novakem Djokovičem a v roce 2019 podlehl v osmifinále osminásobnému šampionovi Rogerovi Federerovi.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 11:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:3 (kariérní 41:37)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (-)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 12:3

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6:7, 6:3, 7:6, 6:3), (15) de Minaur (6:3, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:1. Na ostatních dvou površích by byl Němec ve výhodě, nicméně na trávě je Berrettini v poslední době jedním z nejlepších. Hodně bude záležet na kondici a výkonu italského ranaře.

Tip na vítěze: Matteo Berrettini