7. den v Pekingu: Na programu jsou čtvrtfinále. Sakkariová v případě vyřazení přijde o šanci na Turnaj mistryň

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinálové zápasy • Garciaová (9-Fr.) - Šwiateková (2-Pol.) | Diamond (6:30 SELČ) Sakkariová (6-Řec.) - Gauffová (3-USA) | Diamond (8:30 SELČ) Ostapenková (13-Lot.) - Samsonovová (-) | Diamond (10:00 SELČ) Sabalenková (1-) - Rybakinová (5-Kaz.) | Diamond (13:30 SELČ)

Caroline Garciaová (10.) - Iga Šwiateková (2.) | Diamond (6:30 SELČ)

Caroline Garciaová si podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále na China Open. Devětadvacetiletá Francouzka si v úvodních dvou kolech poradila s kvalifikantkami Julií Putincevovou a Katerynou Baindlovou a v osmifinále smetla 6:3, 6:2 Anhelinu Kalininovou, proti níž využila čtyři ze 14 brejkbolů.

Když se nasazená devítka letošního ročníku takto daleko v tomto dějišti dostala poprvé, tak prožívala jedno ze svých nejlepších období v kariéře. O pár dní dříve triumfovala na další čínské "tisícovce" ve Wuhanu a nakonec ovládla i Peking, když v hlavním městě porazila pět členek TOP 40 pořadí včetně dvou z TOP 3.

Během loňské sezony ukončila velmi dlouhou krizi a ve druhé půlce roku kralovala v Bad Homburgu, Varšavě, Cincinnati a na Turnaji mistryň. Bývalá světová čtyřka ale letos na žádný titul zatím nedosáhla. V úvodních devíti měsících byla 11krát ve čtvrtfinále a v osmi případech včetně týden starého nezdaru v Tokiu v této fázi vypadla.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (F); Guadalajara 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (F); Guadalajara 2 (SF)

Bilance: 39:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 23:15

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 25:52)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Caroline Garciaová - China Open

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (SF), Tokio (ČF)

Cesta turnajem: Baindlová (6:2, 6:4), Putincevová (6:3, 3:6, 6:3), Kalininová (6:3, 6:2)

Iga Šwiateková se při svém debutu na China Open každým zápasem zlepšuje. V osmifinále zničila 6:1, 6:1 krajanku Magdu Linetteovou a v derby nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě. V úvodních kolech naopak zaváhala čtyřikrát na servisu proti Saře Sorribesové (6:4, 6:3) a jednou proti Varvaře Gračovové (6:4, 6:1).

Čtyřnásobná grandslamová šampionka letos posbírala už 60 výher a jen sedm jí zbývá do vyrovnání loňského počtu. Na postup do svého již 14. letošního čtvrtfinále a sedmého na podnicích WTA 1000 potřebovala jen čtyři hodiny. Ve čtvrtfinálových duelech má letos bilanci 8:3, ve dvou případech šla dál bez boje.

V probíhající sezoně stále neokusila triumf na "tisícovkách", což je jedním z důvodů, proč přišla o post světové jedničky. Přitom v Dubaji, Indian Wells, Madridu, Montrealu a Cincinnati prošla minimálně do semifinále. Dvaadvacetiletou Polku čeká v pátek první čtvrtfinále na východoasijských turnajích.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 60:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 34:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:6 (kariérní 26:14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 4:1 (kariérní 9:1)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - China Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Tokio (ČF)

Cesta turnajem: Sorribesová (6:4, 6:3), Gračovová (6:4, 6:1), Linetteová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:1. Na poslední dva souboje došlo v uplynulé sezoně. Garciaová zaskočila Šwiatekovou i publikum v třísetové bitvě ve čtvrtfinále na antuce ve Varšavě, Polka se znovu dostala do vedení po jednoznačném vítězství na Turnaji mistryň v americkém Texasu.

Maria Sakkariová (6.) - Cori Gauffová (3.) | Diamond (8:30 SELČ)

Maria Sakkariová po vydřeném vítězství vyřadila poslední domácí naději ve dvouhře. Na centrálním dvorci čelila až do posledního gamu brejkbolovým hrozbám a talentovanou Xinyu Wang nakonec přetlačila po setech 6:4, 2:6, 6:3. Třísetový zápas dokázala zvládnout poprvé po měsíci a půl.

V minulosti se jí v tomto dějišti vůbec nedařilo, před sedmi lety ztroskotala už v kvalifikaci a o dva roky později hned v prvním kole. V letošním ročníku se ovšem dal očekávat mnohem lepší výsledek, 28letá Řekyně totiž před pár týdny slavila na WTA 1000 v mexické Guadalajaře svůj druhý kariérní titul.

Bývalá světová trojka v poslední době ve čtvrtfinále exceluje, od začátku sezony 2021 uspěla v této fázi v 21 z 25 případů (letos 8:1). V Číně bude hrát čtvrtfinálový duel poprvé od Wuhanu 2017, kde prošla do svého prvního čtvrtfinále a zároveň semifinále na betonech na nejvyšším okruhu.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2 (T); Washington (F); Tokio, Berlín, Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara 2 (T); Washington (F); Tokio, Indian Wells, Dauhá (SF)

Bilance: 38:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 26:12

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 26:31)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:0 (kariérní 9:3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Maria Sakkariová - China Open

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (T); Tokio (SF)

Cesta turnajem: volný los, L. Fruhvirtová (6:4, 6:2), Xinyu Wang (6:4, 2:6, 6:3)

Cori Gauffová nepředvádí při svém debutu v Číně svůj nejlepší tenis, ale zatím to na postup vždy stačilo. V osmifinálovém utkání odvrátila čtyři setboly na returnu, tři v řadě, než přetlačila 7:6, 6:2 nasazenou šestnáctku Veroniku Kuděrmetovovou. Svou aktuální neporazitelnost protáhla na 15 zápasů.

V předchozích kolech musela zabrat i proti Jekatěrině Alexandrovové (7:5, 6:3) a Petře Martičové (7:5, 5:7, 7:6), která dokonce podávala na vítězství. Devatenáctiletá Američanka ale všechny komplikace vyřešila a vylepšila svou zápasovou bilanci od začátku srpna na 21 výher a jednu prohru.

Ještě před dvěma měsíci neměla na kontě žádný titul z podniků vyšších než WTA 250. Na začátku srpna ovšem ovládla WTA 500 ve Washingtonu, poté i díky skalpu Igy Šwiatekové kralovala na "tisícovce" v Cincinnati a nakonec ve finále grandslamového US Open porazila Arynu Sabalenkovou.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 48:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 36:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:4 (kariérní 13:20)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:2 (kariérní 3:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Cori Gauffová - China Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Alexandrovová (7:5, 6:3), Martičová (7:5, 5:7, 7:6), (16) Kuděrmetovová (7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Sakkariová vede 4:2. Pět ze šesti předchozích střetnutí včetně všech čtyř na tvrdých površích skončilo ve dvou setech. Jejich rivalita začala v roce 2020 a v každé z následujících sezon se potkaly minimálně jednou. Naposledy změřily síly ve finále v srpnu ve Washingtonu, Gauffová vyhrála 6:2, 6:3.

Jelena Ostapenková (17.) - Ljudmila Samsonovová (22.) | Diamond (10:00 SELČ)

Jelena Ostapenková měla po odstoupení Lindy Noskové před utkáním druhého kola den volna navíc. Na kurty se tak vrátila až k osmifinálovému duelu s Jessicou Pegulaovou. V souboji s úřadující šampionkou WTA 1000 v Montrealu trefila dvojnásobek vítězných úderů (24:12) a méně nevynucených chyb (11:12).

Jedná se o její pátý kariérní start na China Open, kde teprve podruhé vyhrála více než jeden zápas. Před šesti lety dorazila do tohoto dějiště po triumfech na French Open a v Soulu a po semifinálové účasti ve Wuhanu a probojovala se až do semifinále, v němž byla nad její síly Simona Halepová.

Šestadvacetiletá Lotyška letos odehrála pět čtvrtfinále napříč všemi povrchy a včetně obou hardových grandslamů. Bývalá světová pětka šla dál jen ve dvou případech, na "tisícovce" v Římě skončila v semifinále a na trávě v Birminghamu slavila svůj šestý kariérní titul na nejvyšším okruhu.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Australian Open (ČF)

Bilance: 36:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:13

Bilance proti hráčkám TOP 30: 11:11 (kariérní 64:67)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 7:2)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (ČF)

Jelena Ostapenková - China Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: San Diego (2K), Guadalajara 2 (OF)

Cesta turnajem: Lysová (2:6, 6:3, 6:2), Nosková (bez boje), (4) Pegulaová (6:4, 6:2)

Ljudmila Samsonovová dohnala manko dvou brejků v rozhodující sadě proti Martě Kosťukové a pokračuje ve svém debutu na China Open. Čtyřiadvacetiletá Ruska měla několik šancí ukončit zápas ve dvou setech, ale místo toho bojovala tři hodiny a spáchala během nich 71 nevynucených chyb (6:4, 6:7, 7:5).

V každém ze tří zápasů v Pekingu měla potíže. V úvodním kole s Alyciou Parksovou čelila třem setbolovým hrozbám (6:4, 7:6) a v tom následujícím podávala na udržení se ve druhém dějství a přetlačila 6:4, 7:5 bývalou finalistku a nasazenou dvanáctku letošního ročníku Petru Kvitovou.

Ve čtvrtfinále má skvělou úspěšnost 11:3, nicméně dva ze tří nezdarů zapsala letos. V probíhající sezoně se třikrát dostala do semifinále. Naposledy se jí to povedlo v Montrealu, kde vyřadila Arynu Sabalenkovou, Belindu Bencicovou a Jelenu Rybakinovou a uhrála své první semifinále a finále na akcích WTA 1000.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 30:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 22:13

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:7 (kariérní 17:15)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - China Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Tokio (2K)

Cesta turnajem: Parksová (6:4, 7:6), (12) Kvitová (6:4, 7:5), Kosťuková (6:4, 6:7, 7:5)

Vzájemná bilance: Ostapenková vede 2:1. Lotyška měla navrch v úvodních dvou soubojích v prvním kole na Australian Open 2020 a v semifinále předloni v lucemburské hale. Samsonovová našla recept před několika měsíci ve třetím kole na antukové "tisícovce" v Madridu, kde dominovala poměrem 6:2, 6:0.

Aryna Sabalenková (1.) - Jelena Rybakinová (5.) | Diamond (13:30 SELČ)

Aryna Sabalenková zvládla všechna tři utkání ve dvou setech, ačkoli ve dvou z nich měla velké potíže, a vyrovnala své maximum na China Open. Světová jednička na úvod smetla 6:1, 6:2 Sofii Keninovou, ale proti Katie Boulterové (7:5, 7:6) a Jasmine Paoliniové (6:4, 7:6) se nadřela mnohem více.

Ve druhém kole odvrátila 10 z 12 brejkbolů Boulterové, jež podávala na zisk obou setů. V osmifinále nastřílela téměř dvojnásobek vítězných úderů než nevynucených chyb a také 16 es, a přesto potřebovala proti aktuální světové šestatřicítce Paoliniové tie-break, navíc dvakrát returnovala na setrvání ve druhém setu.

Pětadvacetiletá Běloruska posbírala čtyři ze svých úvodních pěti titulů na nejvyšší tour právě na čínské půdě, včetně Wuhanu 2018-19. Tentokrát do druhé nejlidnatější země světa dorazila coby šampionka Australian Open a finalistka US Open a pokusí se vylepšit pět let staré čtvrtfinále v tomto dějišti (prohra s Qiang Wang).

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 53:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 33:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:4 (kariérní 27:28)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:2 (kariérní 11:6)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - China Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Keninová (6:1, 6:2), Boulterová (7:5, 7:6), Paoliniová (6:4, 7:6)

Jelena Rybakinová pokračuje v debutu v Pekingu poté, co na poslední chvíli zahájila obrat proti 16leté Miře Andrejevové. Moskevská rodačka reprezentující Kazachstán prohrávala s přemožitelkou Barbory Krejčíkové už 2:6 a 2:4, ale poté zabrala a kometu letošní sezony porazila za necelé dvě hodiny 2:6, 6:4, 6:1.

Na China Open absolvuje svůj první turnaj po šokující porážce ve třetím kole US Open se Soranou Cirsteaovou, úvodní dvě kola proti Qinwen Zheng a Tatjaně Mariaové zvládla ve dvou setech. V aktuálním roce odehraje už osmý čtvrtfinálový duel (5:2), sedmý na podnicích WTA 1000 či vyšších (5:1).

Konkrétně na čínské půdě nastoupí 24letá Kazachstánka ke svému čtvrtému kariérnímu čtvrtfinálovému utkání. Zatímco ve Wuhanu 2019 nestačila v této fázi právě na Sabalenkovou, v témže roce se probojovala do finále v Nanchangu a na začátku sezony 2020 bojovala o titul v Shenzhenu.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Montreal (SF)

Bilance: 45:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 29:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 14:15)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 4:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - China Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:1, 6:2), Mariaová (7:5, 6:0), M. Andrejevová (2:6, 6:4, 6:1)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:1. Běloruska ovládla čtyři úvodní souboje od Wuhanu 2019 po letošní finále na Australian Open, ovšem pokaždé zvítězila až ve třech setech. Rybakinová přerušila sérii nezdarů v březnu ve finále v Indian Wells, kde se radovala po těsné dvousetové výhře 7:6, 6:4.

Program 7. hracího dne

• DIAMOND • (od 6:30 SELČ)

1. Garciaová (9-Fr.) - Šwiateková (2-Pol.)

2. Sakkariová (6-Řec.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v 8:30 SELČ

3. Ostapenková (13-Lot.) - Samsonovová (-)

4. Sabalenková (1-) - Rybakinová (5-Kaz.) / nejdříve ve 13:30 SELČ



• LOTUS • (od 6:30 SELČ)

1. Siegemundová/Zvonarevová (8-Něm./-) - Gamarraová Martinsová/Stefaniová (Braz.)

2. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (USA/Austr.)