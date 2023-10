8. den v Pekingu: Šwiateková se pokusí zastavit Gauffovou, Rybakinová se o finále utká se Samsonovovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR

• Semifinálové zápasy •

Gauffová (3-USA) - Šwiateková (2-Pol.) | Diamond (8:30 SELČ)

Rybakinová (5-Kaz.) - Samsonovová (-) | Diamond (10:30 SELČ)

Cori Gauffová (3.) - Iga Šwiateková (2.) | Diamond (8:30 SELČ)

Cori Gauffová předvedla v pátek svůj zatím nejlepší výkon na turnaji a po setech 6:2, 6:4 protáhla svou aktuální neporazitelnost na 16 zápasů. Proti šampionce nedávné "tisícovky" v Guadalajaře Marii Sakkariové trefila podobný počet vítězných úderů jako soupeřka (16:15), ale mnohem méně nevynucených chyb (15:26) a nečelila brejkbolu.

Od začátku června zvládla sedm z osmi soubojů s kolegyněmi z TOP 10 žebříčku. Zatímco ve čtvrtfinále zvítězila suverénně, ve všech třech předchozích utkáních měla potíže. Proti Petře Martičové dokonce returnovala na setrvání v zápase a vyhrála až v tie-breaku rozhodující sady a proti Veronice Kuděrmetovové odvracela čtyři setboly.

Devatenáctiletá Američanka, která na China Open debutuje, má od začátku srpna fenomenální bilanci 22 vítězství a jen jedné porážky. Toto životní období zahrnuje premiérový triumf na akcích WTA 500 (Washington), podnicích WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamových turnajích (US Open).

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 49:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 37:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:4 (kariérní 14:20)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 1:2)

Bilance v semifinále: 4:2 (kariérní 7:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (T)

Cori Gauffová - China Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Alexandrovová (7:5, 6:3), Martičová (7:5, 5:7, 7:6), (16) Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (6) Sakkariová (6:2, 6:4)

Iga Šwiateková naopak vyhrála úvodní tři zápasy na turnaji ve dvou setech a na pokraji vyřazení byla ve čtvrtfinále. Proti Caroline Garciaové nevyužila setbol a ve druhém dějství byla pouhé dva míčky od porážky, než začala dominovat. Francouzku udolala po dvou a půl hodinách boje poměrem 6:7, 7:6, 6:1.

Jedná se o její deváté letošní třísetové vítězství (bilance 9:7) a první od srpnového skalpu Qinwen Zheng v Cincinnati. Loni sehrála 21 tříseťáků a jen pět z nich prohrála. Rovněž 22letá Polka startuje na China Open poprvé, před Garciaovou vyřadila Saru Sorribesovou, Varvaru Gračovovou a krajanku Magdu Linetteovou.

V posledních týdnech prohrála obě semifinále na akcích WTA 1000, konkrétně s Jessicou Pegulaovou v Montrealu a právě Gauffovou v Cincinnati. Šest z 10 letošních semifinálových účastí přetavila v postup do finále. V probíhající sezoně má na kontě čtyři tituly, stále však čeká na první triumf na podnicích WTA 1000 od loňského Říma.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 61:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 35:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:6 (kariérní 27:14)

Bilance v semifinále WTA 1000: 2:3 (kariérní 7:3)

Bilance v semifinále: 6:3 (kariérní 19:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - China Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (ČF)

Cesta turnajem: Sorribesová (6:4, 6:3), Gračovová (6:4, 6:1), Linetteová (6:1, 6:1), (9) Garciaová (6:7, 7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 7:1. Proti Gauffové dominovala od Říma 2021 po letošní French Open a v ani jednom ze sedmi soubojů jí nepovolila set. Teenagerka se však vzepřela papírovým předpokladům nedávno v semifinále v Cincinnati. Obě aktérky se mohou stát v historii pekingské "tisícovky" druhou finalistkou ze své země.

Jelena Rybakinová (5.) - Ljudmila Samsonovová (22.) | Diamond (10:30 SELČ)

Jelena Rybakinová byla ve čtvrtfinále jen dva míčky od ztráty úvodního dějství. Nakonec ale předvedla mnohem lepší výkon než Aryna Sabalenková a i díky 12 esům aktuální světovou jedničku porazila 7:5, 6:2. Jedná se o její čtvrtý kariérní skalp světových jedniček, všechny posbírala v letošní sezoně.

Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka nedorazila k debutu na China Open v nejlepší formě, v Cincinnati ani na US Open nevyhrála více než jedno utkání. V Pekingu ovšem přehrála ve dvou setech zlatou medailistku z nedávných asijských her Qinwen Zheng i Tatjanu Mariaovou a po obratu zdolala 16letou kometu Mirru Andrejevovou.

V letošním roce odehrála pět semifinálových duelů, všechny na akcích WTA 1000 či vyšších. Úvodní čtyři přetavila v postup do finále a v Indian Wells a Římě ukořistila své první tituly z prestižních "tisícovek", ovšem v srpnu v Montrealu v této fázi nestačila právě na Samsonovovou.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Montreal (SF)

Bilance: 46:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 30:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 21:9 (kariérní 43:42)

Bilance v semifinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 3:1)

Bilance v semifinále: 4:1 (kariérní 14:7)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - China Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:1, 6:2), Mariaová (7:5, 6:0), M. Andrejevová (2:6, 6:4, 6:1), (1) Sabalenková (7:5, 6:2)

Ljudmila Samsonovová stejně jako další tři semifinalistky prošla mezi nejlepší kvarteto na China Open coby debutantka a se ztrátou jediného setu. Zatím nejlepší výkon si schovala na čtvrtfinále s Jelenou Ostapenkovou, semifinalistku ročníku 2017 přestřílela na vítězné údery 18:7 a zvítězila hladce 6:3, 6:2.

Vítězství za pouhých 66 minut určitě uvítala, protože ve všech třech předchozích duelech měla velké potíže. Čtyřiadvacetiletá Ruska likvidovala tři setboly proti Alycii Parksové, podávala na udržení se ve druhé sadě proti bývalé finalistce Petře Kvitové a bojovala tři hodiny s Martou Kosťukovou (6:4, 6:7, 7:5).

V sobotu nastoupí ke svému teprve čtvrtému letošnímu semifinále (2:1). Bývalá světová dvanáctka uhrála v Abú Zabí a Montrealu své páté a šesté kariérní finále (na titul ani na jednom podniku nedosáhla) a ve Washingtonu v této fázi prohrála s pozdější šampionkou Cori Gauffovou.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 31:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 23:13

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:5 (kariérní 5:8)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - China Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Tokio (2K)

Cesta turnajem: Parksová (6:4, 7:6), (12) Kvitová (6:4, 7:5), Kosťuková (6:4, 6:7, 7:5), (13) Ostapenková (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Samsonovová vede 3:0. Také ve všech třech předchozích střetnutích byla žebříčkově níže postavenou hráčkou, a přesto měla navrch v Montrealu 2021, Tokiu 2022 i Montrealu 2023. Dvě ze tří měření sil rozhodoval třetí set, včetně toho posledního před necelými dvěma měsíci v Kanadě.

Program 8. hracího dne

• DIAMOND • (od 6:30 SELČ)

1. H. Chan/Olmosová (Tchaj-wan/Mex.) - Linetteová/Stearnsová (Pol./USA)

2. Gauffová (3-USA) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 8:30 SELČ

3. Rybakinová (5-Kaz.) - Samsonovová (-) / nejdříve v 10:30 SELČ

4. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) - Gamarraová Martinsová/Stefaniová (Braz.)