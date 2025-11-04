Absence Davidoviche proti Čechům vysvětlena. Bál jsem se ho povolat, přiznal kapitán
"Věřím, že jsem si povolání zasloužil, s veškerou úctou k mým spoluhráčům. Jsem španělská dvojka a jsem na svém nejlepším místě v žebříčku. David mi před týdnem zavolal, aby mi oznámil své rozhodnutí. Je to jeho rozhodnutí a nezbývá než ho respektovat. Ale nechápu to," uvedl Davidovich před dvěma týdny.
Reakce nehrajícího kapitána Ferrera přišla o několik dní později. A dá se to shrnout tak, že z postoje Davidoviche je zklamaný.
Španělsko totiž muselo odehrát dva kvalifikační zápasy, aby se na finálový turnaj dostalo. A Davidovich v únoru, kdy jel na turnaj ATP do Dallasu, ani v září z důvodu asijského turné, své zemi nepomohl.
Davidovich se v čtyčlenné sestavě na finálový turnaj neobjevil. Ferrer pak v pondělí doplnil tým o Pabla Carreňa a Davidovich opět na seznamu chyběl. "Davidovich mi řekl, abych s ním nepočítal, pokud nebude součástí té první sestavy," řekl Ferrer v rozhovoru pro El Partidazo v rádiu Cadena Cope.
Na Davidoviche prostě není podle Ferrera spoleh. To je hlavní důvod, proč aktuální španělskou dvojku singlového žebříčku nakonec nepovolal. "Obával jsem se, že by účast zase na poslední chvíli zrušil. Jako to udělal v předchozích zápasech," prozradil Ferrer, který letos s Davidovichem počítal proti Švýcarsku i Dánsku. Rodák z Málagy se ale nakonec pokaždé omluvil kvůli psychické a fyzické únavě.
Postup na finálový turnaj zajistili mimo jiné Jaume Munar a Pedro Martínez. O jejich nominaci naopak kapitán Ferrer vůbec nepochyboval. "To, že jsme ve finále, je hlavně jejich zásluha," řekl.
Davidovich měl ještě před nominací posledního pátého jména dveře otevřené. Místo toho si ale veřejně postěžoval, že v týmu není. Navíc Ferrerovi, jak už bylo zmíněno, řekl, aby s ním nepočítal, když není členem původní sestavy. "Nikdy jsem Davidoviche nevylučoval. Je to velmi dobrý hráč, ale takhle se to prostě všechno stalo. Nic víc v tom není," vysvětlil Ferrer.
Ferrer prozradil také to, že na právě skončeném pařížském Masters hovořil s trenérem Davidoviche, který se snažil situaci mezi kapitánem a hráčem urovnat. Davidovich ale odmítá svůj postoj přehodnotit.
Nominaci Španělů zkompletoval Carreňo
Podle závěru rozhovoru má Davidovich dveře do týmu stále otevřené. "Chci si s ním po finálovém turnaji promluvit. Pokud bude chtít příští rok opravdu hrát a projeví odhodlání, nemám problém ho povolat. Nechci s ním být za zle," vzkázal Ferrer.
Španělé na finálový turnaj, který je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni, dorazí s Carlosem Alcarazem, Martínezem, Munarem, deblistou Marcelem Granollersem a Carreňem. Ve čtvrtek 20. listopadu vyzvou ve čtvrtfinále Česko. Výběr kapitána Tomáše Berdycha zahrnuje Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Víta Kopřivu a Adama Pavláska.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale ten Jaume je taky slušný divadelník. Onehdy jsem ho viděl na kurtu na kolenou kohosi vzývat