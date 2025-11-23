Alcaraz a Sinner? Propast mezi nimi a ostatními pořád roste, míní uznávaný trenér
Obě hvězdy v posledních dvou letech naprosto dominují mužskému tenisu a mezi sebou si rozdělily všech osm posledních grandslamových titulů. Propast mezi touto "velkou dvojkou" a zbytkem okruhu se podle Mouratogloua dál prohlubuje a konkurence zatím nenaznačuje, že by se k nim dokázala přiblížit.
Alcaraz se Sinnerem navíc svou jasnou nadvládu nad zbytkem tenisového světa ztvrdili vzájemným finálovým duelem na Turnaji mistrů. Kdo z nich je ale lepší, na tom se odborníci neshodnou. Podle Mouratogloua jejich souboje dlouhodobě nenabízejí jednoznačnou odpověď.
Bývalý kouč Sereny Williamsové či Naomi Ósakaové odmítá názor, že má Alcaraz díky lepší bilanci v jejich zápasech navrch. "Máme světovou jedničku Alcaraze, který porazil svého rivala Sinnera v deseti z jejich šestnácti zápasů," psal kouč na sociálních sítích.
"A co víc. Alcaraz vede ve finálových duelech na grandslamech 3:1 a celkově v zápasech na grandslamech 4:2. Sinner však dlouhodobě přehrává většinu ostatních soupeřů na okruhu a navzdory tříměsíční pauze se téměř dotáhl na Alcaraze v žebříčku," pokračuje Mouratoglou.
Často je dle názoru francouzského trenéra právě Sinner vnímán jako ´skutečná‘ světová jednička, zvlášť po své nadvládě na Turnaji mistrů. "Říká se, že Sinner je lepší než všichni ostatní, ale Alcaraz je nejlepší z nich dvou. Promiňte, ale to neberu," dodává.
Mouratoglou zdůraznil, že vzájemné zápasy obou hvězd bývají mimořádně vyrovnané. "Finále Roland Garros rozhodly drobnosti, nic nenasvědčovalo tomu, že by jeden z nich neměl odpověď na hru toho druhého. Po technické, taktické i mentální stránce jsou na stejné úrovni."
Rozdíl mezi nimi podle něj spočívá v tom, jak dominují zbytku okruhu. "Jannik to zvládá díky koncentraci, stabilní hře a bez větších výkyvů. Pro většinu soupeřů prostě neexistuje řešení, jak ho porazit. Carlos na to jde jinak – kreativitou, rizikem, vítěznými údery a někdy i většími výkyvy. Ale když zvedne úroveň, nedokáže se mu nikdo vyrovnat. Kdo z těch dvou je skutečně lepší, to nám ukáže až čas," uzavírá expert.
