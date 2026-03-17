Alcaraz čelí kritice. Že jeho soupeři hrají šíleně? Tady nejde o něj, má jasno Nadalův strýc
Alcaraz vstoupil do letošní sezony ve velkém stylu, když ovládl Australian Open i Dauhá. Jeho vítěznou sérii však ukončil v semifinále Indian Wells Daniil Medveděv, který bývalou světovou jedničku porazil ve dvou setech. Po utkání Španěl na tiskové konferenci otevřeně hovořil o náročnosti pozice lídra žebříčku. Podle něj soupeři proti němu pravidelně předvádějí nadstandardní výkony.
"Řekl jsem to například po zápase s Arthurem Rinderknechem, že mě už trochu unavuje neustále nosit ten terč na zádech. Nikdy jsem neviděl Daniila hrát takhle," uvedl Alcaraz. Už po třísetové bitvě s Rinderknechem ve 3. kole přitom s nadsázkou poznamenal, že má pocit, jako by v každém zápase nastupoval proti Rogeru Federerovi.
"Abych byl upřímný, někdy mě unavuje hrát s Rogerem Federerem každé kolo. Někdy mám prostě pocit, že soupeři proti mně hrají opravdu šíleně. Nevím, ale mám pocit, že okolnosti jdou proti mně. Pokud budou hrát každý zápas na takové úrovni, měli by být v žebříčku výše," řekl s nadsázkou.
Zároveň přiznal, že ho tato situace znepokojuje. "Mám pocit, že mám na zádech terč a že soupeři předvádějí nadstandardní výkony," dodal. S tímto pohledem ale Toni Nadal zásadně nesouhlasí. V pořadu Radioestadio Noche na stanici Onda Cero zdůraznil, že nejde o cílený tlak na Alcaraze, ale o přirozenou snahu porážet nejlepší hráče.
"Nejde o to mít na zádech terč – v tom s Alcarazem nesouhlasím. Když hrajete s někým lepším, víte, že musíte hrát na hraně rizika a podat nadprůměrný výkon. Tady nejde výhradně o něj," uvedl Nadal.
Podle něj není motivace soupeřů specificky zaměřená na Alcaraze. "Alcaraz je lepší než Medveděv. Nejde o to, že by Medveděv byl motivovanější čelit Alcarazovi; jen ví, že musí předvést něco navíc, aby ho porazil. Není to boj proti Alcarazovi – je to boj proti těm nejlepším. A právě teď je Alcaraz nejlepší," dodal.
Alcaraz bude v centru pozornosti i na nadcházejícím Miami, kde nastoupí opět v roli nasazené jedničky. Druhým bude Jannik Sinner a třetím Alexander Zverev.
Dočká se Miami brutálního šlágru? Na tenhle duel se těší všichni tenisoví fanoušci
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře