Alcaraz nesouhlasí s Nadalovým strýcem: Nemůžeme jít proti evoluci a vracet se do minulosti
Ve svém návrhu představil Toni Nadal několik možných změn – od menších raket, které by přirozeně omezily rychlost míčku, až po pomalejší povrchy, které by upřednostnily strategii před silou. Podle něj současné tempo žene hráče na hranici fyzických možností a přispívá k nárůstu zranění.
Alcaraz s tímto pohledem ale nesouhlasí, i když mu rozumí. "Přechod od dřevěných rámů k moderním grafitovým technologiím je přirozenou a hlavně nevratnou součástí vývoje. Otočit tento trend by znamenalo návrat do minulosti, která už neodpovídá realitě dnešního sportu," má jasno španělská hvězda.
Světová jednička dále připomněla, že vyšší rychlost hry není novinkou posledních let. Už v éře Rafaela Nadala, na jehož úspěších se jeho strýc Toni výrazně podílel, podle něj došlo k výraznému zrychlení oproti předchozím generacím. "Dnešní atletická připravenost a technologie posunuly celý proces ještě dál," dodává šestinásobný grandslamový šampion.
"Nemůžeme se bavit o zpomalování tenisu. Právě naopak. Je potřeba, aby se hráči fyzicky i strategicky přizpůsobili tempu, které moderní tenis vyžaduje. Nemůžeme se vracet ke starším technologiím nebo zásadně měnit podmínky na kurtech," dodává aktuální světová jednička.
Zatímco Toni Nadal volá po delší kariéře hráčů a důkladné úpravě podmínek, Alcaraz se staví za evoluci, přirozený pokrok a rostoucí atletičnost. Podle něj je jasné, že vývoj tenisu se nezastaví – ani dnes, ani v budoucnu.
"Bylo by to jako udělat krok zpět. Tenis začínal s dřevěnými raketami, pak přešel na kovové a hliníkové. Teď máme jiné typy raket, které umožňují větší rotaci. Dříve jsme hráli plošší údery s menší rychlostí, dnes je to zase jiné," pokračoval.
"V průběhu let a už za Rafových časů jsme hráli rychleji než dřív a teď je to ještě rychlejší. Nemůžeme jít proti evoluci. Musíme být fyzicky připraveni na rychlost, jakou dnes hrajeme. S Toniho myšlenkou prostě nesouhlasím," uzavírá Alcaraz.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře