Alcaraz opět předčil Djokoviče, Nadala i Federera. Co dokázal jako nejmladší tentokrát?

Age when winning a title on all surfaces (clay, grass, outdoor hardcourt, indoor hardcourt):



Novak Djokovic - 24 years 1 month

Rafael Nadal - 22 years

Roger Federer - 21 years 10 months

Carlos Alcaraz - 21 years 9 months



