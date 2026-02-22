Alcaraz opět překonal legendární Big Three. Jako druhý nejmladší je na vrcholu 60 týdnů
Alcarazovi se od dubna loňského roku nesmírně daří. Z posledních 13 turnajů jen jednou nepostoupil do finále a devět z nich ovládl. Letos zatím přemožitele nenašel. Na Australian Open získal sedmý grandslamový triumf a z celkově 26. kariérního titulu se radoval minulý týden v Dauhá.
Naprosto zaslouženě je světovou jedničkou a na vrcholu žebříčku je už jubilejních 60 týdnů. To dokázal jako celkově 13. tenista od založení žebříčku ATP v roce 1973 a druhý nejmladší. Dříve to dokázal pouze Australan Lleyton Hewitt, kterému bylo 21 let a 10 měsíců. Španěl je aktuálně o 11 měsíců starší.
V této statistice tak Alcaraz překonal legendární Big Three Federera, Nadala a Djokoviče. Švýcar na toto jubileum dosáhl v 23 letech a sedmi měsících, Španělovi bylo 24 let a tři měsíce s Srbovi dokonce 25 let a šest měsíců. Aktuální lídr pořadí tak potvrzuje, že míří za tím, stát se nejlepším hráčem historie.
Dříve než Nadal s Djokovičem dosáhl na hranici 60 týdnů na vrcholu žebříčku i Alcarazův největší rival Jannik Sinner, kterému bylo 23 let a 11 měsíců. I Ital tento týden slaví jedno jubileum. Už 100 týdnů je členem TOP 2 a dokonce to dokázal vkuse. Poprvé se stal světovou dvojkou 1. dubna 2024 po triumfu na Masters v Miami. V tomto období byl světovou jedničkou 66 týdnů a zbylých 34 strávil těsně pod vrcholem.
