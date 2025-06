Alcaraz pořád vstřebává senzační obrat. Stále nevím, jak jsem to zachránil, svěřil se

Carlos Alcaraz (22) si ani několik hodin po úspěšné obhajobě titulu na Roland Garros nebyl jistý, jak dramatické finále s Italem Jannikem Sinnerem získal ve svůj prospěch. Poté, co odvrátil v průběhu zápasu tři mečboly a vyhrál po rekordních pěti hodinách a 29 minutách 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6, ocenil podporu fanoušků. Když mu novináři na tiskové konferenci připomněli, že má ve svém věku pět grandslamových titulů stejně jako dříve jeho krajan Rafael Nadal, označil to za osud.

"Když jsou situace proti vám, musíte pořád bojovat. Je to grandslamové finále. Není čas být unavený nebo se vzdávat. A jestli si to užívám? V takových situacích se rodí skuteční šampioni," řekl Alcaraz.

Dvaadvacetiletý rodák z El Palmaru, který plnil roli turnajové dvojky, čelil ve finále těžkým momentům už v koncovce čtvrté sady. Prohrával 1:2 na sety a za stavu 3:5 ztrácel při servisu 0:40. Všechny tři mečboly ale odvrátil. "Mečboly nebyly nijak skvělé. Zachránil jsem to, to bylo dobře, ale nebyly to povedené body," uvedl.

Nepříjemné situace ustál i v pátém setu, kdy se snažil dotáhnout za stavu 5:6 utkání do super tie-breaku. "Bylo to 15:30, pak jsem měl 40:30 a výhodu, ale zase to spadlo na 40:40. Ty body si pamatuju docela jasně a upřímně řečeno, stále nevím, jak jsem to dokázal. Myslím, že míče šly na čáru, nebo ji lízaly. On v té hře určitě dominoval. Ani nevím, jak jsem to zachránil," podotkl Alcaraz, který nakonec v super tie-breaku nad Sinnerem vyhrál 10:2.

Ve finále, které trvalo takřka pět a půl hodiny, ocenil také fanoušky za jejich podporu. "Bez nich by bylo nemožné se vrátit. V úvodu třetího setu se vše vyvíjelo podle jeho (Sinnerových) představ. Musel jsem ty myšlenky vymazat z hlavy a bojovat," řekl Alcaraz.

Vedle toho, že poprvé v kariéře a na devátý pokus otočil nepříznivý vývoj ze stavu 0:2 na sety, vybojoval ve 22 letech pátý grandslamový titul. Když mu novináři řekli, že má ve svém věku stejnou bilanci jako jeho vzor Nadal, usmál se.

"To je, řekl bych, osud. Je to statistika, kterou si budu navždy pamatovat. Vyhrát pátý grandslam ve stejnou dobu jako Rafa, který je mým idolem a inspirací, je obrovská čest," uvedl Alcaraz.

Zatímco vyhrál i své páté grandslamové finále, do něhož nastoupil, Sinnerovi přivodil ve čtvrtém rozhodujícím utkání turnajů "velké čtyřky" premiérovou porážku. "Nebude to zlomový bod. Jsem si jistý, že se z tohoto zápasu poučí, a až se příště zase utkáme, vrátí se silnější," řekl Alcaraz.

S o rok starším Sinnerem si zlepšil vzájemnou bilanci na 8:4. Na okruhu ATP ho porazil popáté za sebou. Právě jejich souboje by mohly být i do budoucna velkým lákadlem.

"Nebudu ho porážet navždy, to je jasné. Musím se stále ze vzájemných zápasů učit. Každý zápas, který proti němu hraji, je důležitý. Tohle byl náš první duel ve finále grandslamu a doufejme, že nebyl poslední. Pokaždé, když proti sobě hrajeme, posouváme svou úroveň na vrchol," doplnil Alcaraz.