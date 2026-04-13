Alcaraz ukázal charakter a porážku vzal s úsměvem. Je neuvěřitelné, co jsi dokázal, řekl

DNES, 13:50
Carlos Alcaraz ve finále na Masters v Monte Carlu padl ve dvou setech se svým největším rivalem Jannikem Sinnerem, neobhájil loňskou trofej a navíc ztratil pozici světové jedničky. Přesto vzal porážku s úsměvem a velmi chválil svého přemožitele. "Jannik hrál prostě lépe. Může vyhrát každý turnaj, kterého se zúčastní," nehledal výmluvy na tiskové konferenci.
Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu v Monte Carlu (@ VALERY HACHE / AFP)

"Musím začít s Jannikem. Je neuvěřitelné, co jsi dokázal. Jen jediný muž v Open éře dosud vyhrál Sunshine Double a poté i Monte Carlo a ty ses stal tím druhým," gratuloval svému největšímu rivalovi Alcaraz, který po finálové porážce nepůsobil nijak zklamaně. A to nejen, že nezískal titul, ale také přišel o místo v čele žebříčku. Sinner se triumfem v Monaku přidal pouze k Novaku Djokovičovi, který úvodní tři turnaje Masters v sezoně ovládl v roce 2015.

Alcaraz prohrál dramatický první set v tie-breaku a ve druhém vedl už 3:1. Od té chvíle však už neuhrál ani game. "Nehrál jsem dobře při důležitých momentech. Měl jsem spoustu možností, které jsem nevyužil," komentoval svůj finálový výkon. "On hrál skvěle, když na tom opravdu záleželo," pochválil svého přemožitele.

Španěl také zmínil, že během zápasu panovaly na kurtu velmi nepříjemné podmínky. Oba hráči se museli vyrovnat s velkým větrem, což dokázal lépe Sinner. Rozhodně se na ně ale nevymlouval. "Jannik hrál prostě lépe," dodal. "Vůbec mě to nepřekvapilo. Už jsme viděli, že umí hrát na antuce. Zlepšuje se na ní každým rokem.  Může vyhrát každý turnaj, kterého se zúčastní," řekl na tiskové konferenci.

Italovi se povedla alespoň částečná odveta za loňské porážky na antuce, které s Alcarazem utrpěl. Padl ve finále na Masters v Římě i v památné bitvě na French Open, kde vedl 2:0 na sety a neproměnil tři mečboly. Na oranžové drti uspěl teprve ve druhém z šesti vzájemných zápasů. Poprvé to dokázal v souboji o titul v Umagu před čtyřmi lety.

Alcaraz také prozradil, že má v plánu hrát všechny velké akce na oranžové drti. Tento týden startuje na domácí půdě v Barceloně, kde bude bojovat o třetí titul. Následně by měl odehrát i největší španělskou akci v Madridu, kde loni chyběl. Přípravu na French Open zakončí na Masters v Římě, kde loni triumfoval. "Uvidíme jak to půjde, snad se mi nic nestane. Musím ale poslouchat své tělo a udělám vše, abych zůstal zdravý."

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
alcaraz.dva
13.04.2026 15:29
Jannik je tam doma..Připravuje se tam i na hard..
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

