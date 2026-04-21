Alcaraz v problémech. Zranění je vážné a v ohrožení je i start na French Open

DNES, 11:00
Carlos Alcaraz rozhodně neprožívá ideální antukovou sezonu a opět ho během oblíbené části roku limituje zranění. Z domácí pětistovky v Barceloně odstoupil kvůli bolestem pravého zápěstí a následně zrušil start na Masters v Madridu. Nyní druhý hráč světa prozradil, že možná přijde i o French Open, kde v posledních dvou letech triumfoval. "Uvidíme, co ukážou vyšetření. Ale preferuji se vrátit o něco později, než spěchat," řekl na předávání cen Laureus.
Carlos Alcaraz potvrdil, že kvůli zranění možná přijde o French Open (@ ČTK / imago sportfotodienst / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL)

Alcaraz začal sezonu naprosto parádně. Na Australian Open zkompletoval kariérní grandslam, ovládl podnik v Dauhá a vyhrál úvodních 16 zápasů v řadě. Poté však přišlo výsledkové zklamání na amerických betonech a Španěl doufal, že se vše zlepší na jeho oblíbené antuce. Opak je však pravdou.

V Monte Carlu prohrál finále s Jannikem Sinnerem a přišel o post světové jedničky. Ten si chtěl vzít zpět hned v následujícím týdnu v Barceloně, kde potřeboval turnaj vyhrát. Místo triumfu na domácí pětistovce však přišlo další zklamání. Domácí favorit odehrál jen jediný duel a před osmifinálovým zápasem s Tomášem Macháčem z turnaje odstoupil kvůli zranění pravého zápěstí. Následně zrušil start na největší španělské akci v Madridu, kde bude chybět druhým rokem po sobě.

Další nešťastné zprávy přišly v pondělí odpoledne. Fanoušky na sociálnách sítích nejdříve vyděsila fotka, na které má pravé zápěstí obvázané. V hlavním městě španělska si sice přebral ocenění od Laureus za nejlepšího sportovce roku, ale následně během rozhovorů s novináři potvrdil, že jeho zranění je vážnější, než se na začátku zdálo. Jeho pauza tak může trvat několik týdnů a v ohrožení je i jeho start na French Open.

"Mám před sebou ještě velmi dlouhou kariéru, kdybych se na tomto Roland-Garros přetěžoval, mohlo by mi to v budoucnu velmi uškodit. Uvidíme, co ukážou vyšetření. Ale preferuji se vrátit o něco později, než spěchat," řekl. "Čekám na test, který budu absolvovat v následujících dnech a jeho výsledek bude klíčový pro moje rozhodnutí. Snažím se být pozitivní a trpělivý," dodal.

Je tak téměř jisté, že po Madridu nebude startovat ani na další významné tisícovce v Římě, kde loni poprvé triumfoval. Nad jeho účastí na pařížském grandslamu zatím visí velký otazník, ale zdá se, že ani tam se nepředstaví a nepokusí se o třetí vítězství na French Open v řadě. Tím pádem se odkládá i jeho návrat na trůn. Sinner bude při absencích Alcaraze největším favoritem na každém podniku a dá se předpokládat, že bude pouze navyšovat svůj náskok v čele žebříčku.

Souboj Macháče s Alcarazem se nekoná. Španěl kvůli zranění z Barcelony odstoupil

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Kapitan_Teplak
21.04.2026 16:15
To nevím jak stihne vyhrát těch 30 GS, když má zdravotní problémy už ve dvaadvaceti.
Tomas_Smid_fan
21.04.2026 13:45
Patik
21.04.2026 12:43
Iný španiel by na french open štartoval aj so zlomeným zápästím..veľmi sa mi páči jeho postoj k tenisu úplne nad vecou s krásnym nadhladom či už aj pri prehre keď sa usmieva alebo pri plánovaní turnajov..premysla ako sampion.. aj napriek tomu že mu antuka ide veľmi dobre vklude to mavnutim ruky odpalkuje a vráti sa keď sa bude cítiť v pohode druhí by si nenechali ujsť príležitosť štartovať na GS už len kvôli obhajobe..
Nerieši rebríček ani to že obhajuje 2 tisíc bodov alebo čo..pozná svoje kvality a vie že behom sezóny si získa pozíciu ktorú potrebuje a keď aj nie..nič sa nedeje je to len šport..
PTP
21.04.2026 12:49
Přes Karlíka si kopnout do Rafíka - ty umíš!
pantera1
21.04.2026 13:12
Není jen zdatný Poeta, ale o fotbalista
Marduch
21.04.2026 13:32
Spis je Carlos tenisem presyceny a pripadna pauza mu mozna vubec vadit nebude.
Tomas_Smid_fan
21.04.2026 13:44
sezóna na Ibize pomalu začne
subaru
21.04.2026 11:28
Půl roku minimálně.
Jarulenka
21.04.2026 11:25
To má co dělat, aby dohnal rekordmany, hýkavka nátělníková.
Blondie
21.04.2026 11:20
:(
PTP
21.04.2026 11:12
To se bude líbit Novákovi.
Gulbis
21.04.2026 11:19
Novákovi už to může být jedno, ten už GS stejně nevyhraje...
Jarulenka
21.04.2026 12:34
Jakoby jich už neměl dost
PTP
21.04.2026 12:35
Potřebuje ještě jeden, aby dal pokoj.
Jarulenka
21.04.2026 13:19
Dva, aby už si to nerozmýšlel.
Marduch
21.04.2026 13:39
Holinky nebo hodinky, je to jedno.
darek.vrana
21.04.2026 13:36
Bohužel. To AO 2002 byla největší šance, to mě dodnes mrzí.
