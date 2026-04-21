Alcaraz v problémech. Zranění je vážné a v ohrožení je i start na French Open
Alcaraz začal sezonu naprosto parádně. Na Australian Open zkompletoval kariérní grandslam, ovládl podnik v Dauhá a vyhrál úvodních 16 zápasů v řadě. Poté však přišlo výsledkové zklamání na amerických betonech a Španěl doufal, že se vše zlepší na jeho oblíbené antuce. Opak je však pravdou.
V Monte Carlu prohrál finále s Jannikem Sinnerem a přišel o post světové jedničky. Ten si chtěl vzít zpět hned v následujícím týdnu v Barceloně, kde potřeboval turnaj vyhrát. Místo triumfu na domácí pětistovce však přišlo další zklamání. Domácí favorit odehrál jen jediný duel a před osmifinálovým zápasem s Tomášem Macháčem z turnaje odstoupil kvůli zranění pravého zápěstí. Následně zrušil start na největší španělské akci v Madridu, kde bude chybět druhým rokem po sobě.
Další nešťastné zprávy přišly v pondělí odpoledne. Fanoušky na sociálnách sítích nejdříve vyděsila fotka, na které má pravé zápěstí obvázané. V hlavním městě španělska si sice přebral ocenění od Laureus za nejlepšího sportovce roku, ale následně během rozhovorů s novináři potvrdil, že jeho zranění je vážnější, než se na začátku zdálo. Jeho pauza tak může trvat několik týdnů a v ohrožení je i jeho start na French Open.
"Mám před sebou ještě velmi dlouhou kariéru, kdybych se na tomto Roland-Garros přetěžoval, mohlo by mi to v budoucnu velmi uškodit. Uvidíme, co ukážou vyšetření. Ale preferuji se vrátit o něco později, než spěchat," řekl. "Čekám na test, který budu absolvovat v následujících dnech a jeho výsledek bude klíčový pro moje rozhodnutí. Snažím se být pozitivní a trpělivý," dodal.
Je tak téměř jisté, že po Madridu nebude startovat ani na další významné tisícovce v Římě, kde loni poprvé triumfoval. Nad jeho účastí na pařížském grandslamu zatím visí velký otazník, ale zdá se, že ani tam se nepředstaví a nepokusí se o třetí vítězství na French Open v řadě. Tím pádem se odkládá i jeho návrat na trůn. Sinner bude při absencích Alcaraze největším favoritem na každém podniku a dá se předpokládat, že bude pouze navyšovat svůj náskok v čele žebříčku.
Nerieši rebríček ani to že obhajuje 2 tisíc bodov alebo čo..pozná svoje kvality a vie že behom sezóny si získa pozíciu ktorú potrebuje a keď aj nie..nič sa nedeje je to len šport..