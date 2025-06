Alcarazova show na Roland Garros: Dotkl jsem se dokonalosti!

FRENCH OPEN - Carlos Alcaraz (22) znovu připomněl, proč patří mezi největší favority letošního French Open. Ve čtvrtfinále předvedl famózní výkon proti Američanovi Tommymu Paulovi (28) a po jasné výhře 6:0, 6:1, 6:4 míří do semifinále. Tam ho čeká nevyzpytatelný Lorenzo Musetti. "Byl to jeden z těch dnů, kdy cítíte, že můžete trefit míček jakkoli – a on vždycky zapadne přesně tam, kam má,“ zářil Alcaraz po utkání na tiskové konferenci.

Carlos Alcaraz po triumfu nad Tommy Paulem. (IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)