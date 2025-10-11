Americká bitva ve finále. O titul ve Wuhanu si to rozdají kamarádky a bývalé parťačky
Gauffová – Pegulaová | 12:30 SELČ
Coco Gauffová sice v semifinále porazila relativně snadným skóre 6:4, 6:3 kolegyni z TOP 10 žebříčku Jasmine Paoliniovou, nicméně průběh tohoto utkání byl celkem šílený, a dokonce nabídl 11 ztracených servisů v řadě. Světová trojka spáchala sedm dvojchyb, ale v koncovkách měla pevnější nervy a postup do finále slavila za hodinu a 22 minut.
Jednadvacetiletá americká tenistka musela být v semifinále s Paoliniovou pod tlakem, protože s ní prohrála všechny tři předchozí souboje v probíhající sezoně. Navíc usilovala o své nové maximum na tisícovce ve Wuhanu. Při loňském debutu se dostala do semifinále a podlehla ve třech setech pozdější šampionce Aryně Sabalenkové.
Na čínských betonech se jí znovu po roce daří a vypadá to na další povedený závěr sezony. Předloňská šampionka US Open loni v této zemi vyhrála devět zápasů po sobě a v Pekingu získala svůj druhý a zároveň poslední titul z prestižních tisícovek. Tenisový rok 2024 pak zakončila triumfem na Turnaji mistryň v Rijádu.
Tentokrát ovšem dorazila na podzimní čínské turnaje bez jediného semifinále na tvrdých površích v letošním roce. Mezi nejlepší kvarteto na betonech se poprvé probojovala až před týdnem v Pekingu. Zlepšenou formu potvrzuje i ve Wuhanu, kde vyhrála všechny čtyři duely bez ztráty setu. Kromě Paoliniové vyřadila Mojuku Učidžimaovou, Shuai Zhang a Lauru Siegemundovou.
Jednoznačně nejlepší období v této sezoně prožila v rámci antukového jara, během něhož odehrála všechna tři svá finále za posledních 10 měsíců. Zatímco na tisícovkách v Madridu a Římě se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku, na French Open získala druhou grandslamovou trofej. Celkově má ve finále bilanci 10:3, na betonech je dokonce stoprocentní (8:0).
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Wuhan (finále)
Bilance: 46:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 28:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:5 (kariérní 31:34)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:2 (kariérní 2:2)
Bilance ve finále: 1:2 (kariérní 10:3)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 7:1
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Učidžimaová (6:1, 6:0), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Siegemundová (6:3, 6:0), (7) Paoliniová (6:4, 6:3)
Jessica Pegulaová startovala v minulosti na tisícovce ve Wuhanu dvakrát a dohromady ukořistila jen jednu výhru. V letošním ročníku se ovšem porve o titul, přestože v semifinále čelila v tomto dějišti neporažené světové jedničce a trojnásobné šampionce Aryně Sabalenkové. Proti favorizované Bělorusce navíc prohrávala 2:5 v rozhodujícím setu (2:6, 6:4, 7:6).
Se Sabalenkovou se utkala pojedenácté, porazila ji teprve potřetí a oplatila jí porážku ze semifinále nedávného US Open. Pro 31letou Američanku, která má za sebou velmi náročný program posledních týdnů, se jedná o pátý kariérní skalp světových jedniček a překvapivě první vítězství nad někým z TOP 10 žebříčku po prohraném úvodním setu.
Do Číny přijela před necelým měsícem a od té doby odehrála už 12 zápasů. V devíti z nich musela absolvovat všechny tři sety, včetně posledních osmi utkání. Aby toho nebylo málo, tak šest z těchto posledních osmi bitev nabídlo tie-break. Aktuální světová šestka ale ani tak nejeví výraznější známky únavy a ve finále určitě nechá na kurtu všechno.
Rovněž ona dorazila po semifinálové účasti v Pekingu, nicméně ve Wuhanu na rozdíl od krajanky potřebovala tři sety proti Sabalenkové, Hailey Baptisteové, Jekatěrině Alexandrovové i Kateřině Siniakové. V prvním ryze americkém finále na Wuhan Open se pokusí vylepšit svou finálovou bilanci 9:10, na tisícovkách má úspěšnost 3:3.
V letošní sezoně vyhrála tři z pěti odehraných finále, nicméně to jediné na úrovni WTA 1000 nezvládla (Miami, porážka 5:7, 2:6 se Sabalenkovou). Asi to nebude mít žádný vliv, ale ve Wuhanu už si finále jednou zahrála. A to loni ve čtyřhře po boku krajanky Asie Muhammadové, které skončilo dvousetovou prohrou Američanek.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 51:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 35:11
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 24:34)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:1 (kariérní 3:3)
Bilance ve finále: 3:2 (kariérní 9:10)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Wuhan Open
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Peking (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (6:4, 4:6, 7:6), (9) Alexandrovová (7:5, 3:6, 6:3), Siniaková (2:6, 6:0, 6:3), (1) Sabalenková (2:6, 6:4, 7:6)
Vzájemná bilance: Pegulaová vede 4:2, nicméně prohrála jasně 3:6, 2:6 poslední souboj na loňském Turnaji mistryň. Od začátku sezony 2022 až po loňskou olympiádu byly finalistky velmi úspěšnými deblovými parťačkami, zahrály si spolu Turnaj mistryň a posbíraly několik trofejí z podniků WTA 1000. Mírnou favoritkou v americkém derby je Gauffová.
Nedělní program
CENTER (od 10:00 SELČ)
1. Hunterová/Siniaková (Austr./ČR) - Danilinová/Kruničová (8-Kaz./Srb.)
2. Gauffová (3-USA) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve ve 12:30 SELČ
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře