Anisimovová o wimbledonském debaklu: Takovou reakci fanoušků jsem nečekala

DNES, 09:36
Byla to hodně krutá lekce, která vešla do dějin tenisu. Amanda Anisimovová (23) otevřeně přiznala, jak se cítila po finále Wimbledonu, v němž nezískala proti Ize Šwiatekové (24) ani jeden game. Přestože ji jednoznačná porážka zaskočila a měla pocit viny, veřejnost jí podle jejích slov poskytla tu nejlepší možnou podporu, která jí psychicky pomohla se s touto nejbolestivější chvílí v kariéře vyrovnat.
Amanda Anisimovová během wimbledonského finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Ve svém prvním grandslamovém finále vydržela 23letá Američanka na kurtu pouhých 57 minut, než Iga Šwiateková dokončila suverénní vítězství 6:0, 6:0. 

Jednalo se o první grandslamové finále od roku 1988 a první finále Wimbledonu od roku 1911, kdy jeden z hráčů nezískal ani jeden game.

Po finálovém výprasku Anisimovová krátce propukla v pláč. Podle vlastních slov však Američance pomohla řada zpráv od fanoušků i podpora od tenisových expertů.

"Bylo opravdu zvláštní vidět, kolik lidí mi posílalo milé zprávy. Dostala jsem spoustu podpory od lidí, což jsem po svém výkonu opravdu nečekala. Cítila jsem se opravdu špatně, protože jsem si přála podat lepší výkon a ukázat divákům zajímavý tenis, o to více, že šlo o finále grandslamu," říká Anisimovová.

"Hned po zápase jsem proto cítila obrovskou vinu, že jsem je zklamala. To, co mi ale všichni poté psali, mi opravdu pomohlo se s tím vyrovnat," řekla brzy čtyřiadvacetiletá tenistka.

Zatímco hráči obvykle na sociálních sítích čelí urážkám, Anisimovová dostávala podle vlastních slov tentokrát naopak vřelé a povzbuzující zprávy. "Nestává se často, že dostanete na sociálních sítích tolik pozitivních ohlasů," dodala světová osmička.

Po Wimbledonu zahájila Anisimovová svou severoamerickou sérii na tvrdém povrchu v Montrealu, kde se probojovala do osmifinále, než ji zastavila Elina Svitolinová.

Na probíhajícím turnaji v Cincinnati, kde je nasazena jako pětka, už postoupila již do třetího kola, aniž by odehrála jedinou výměnu.

V prvním kole měla volný los, ve druhém k zápasu nenastoupila Francouzka Leolia Jeanjeanová. Její první soupeřkou tak bude až Ruska Anna Kalinská.

Connors o Anisimovové: Finále Wimbledonu? Těžká rána. Tenis takovou hráčku ale potřebuje

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Serpens
10.08.2025 09:42
Generace od roku 2005 mají výhodu oproti starším hráčkám, že se na tohle běsnění frustrátů mohou už tak nějak připravit. Generace 1995 - 2005 mají smůlu a asi se s tím nikdy nesmíří, bohužel...
muster
10.08.2025 09:48
já si myslím, že to je naopak... čím mladší generace, tím víc řeší,co se o nich píše na internetu...a když se píše špatně, hroutí se z toho...
Serpens
10.08.2025 09:54
Určitě bych do toho nezapočítal komentáře sázkařů, na to si už můžou snad vypěstovat hroší kůži, když vyrůstali a vnímali, co se děje na sítích i největším hvězdám. Ono stačí si najít i hráče/hráčku z druhé stovky, kde by jeden čekal, že ještě je klid. A ejhle, i Terka Valentová, která těch zápasů letos moc neprohrála, má pod mnoha příspěvky neuvěřitelnou žumpu (naštěstí níže). Na tohle si zvyknout jednoduše musí.
muster
10.08.2025 09:56
jj..ono jim vlastně nic jinýho nezbývá, když chtějí být aktivní na soc.sítích...
Serpens
10.08.2025 09:49
Reaguju spíše na poslední odstavec... Pozitivní ohlasy bych taky určitě nečekal, ani když šlo o finále Wimbledonu
muster
10.08.2025 09:51
jo, to máš pravdu...
muster
10.08.2025 09:53
je to vážná věc...ale možná Anisimova vymyslela filtr negativních zpráv
Serpens
10.08.2025 09:55
To přijde, s AI
