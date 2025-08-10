Anisimovová o wimbledonském debaklu: Takovou reakci fanoušků jsem nečekala
Ve svém prvním grandslamovém finále vydržela 23letá Američanka na kurtu pouhých 57 minut, než Iga Šwiateková dokončila suverénní vítězství 6:0, 6:0.
Jednalo se o první grandslamové finále od roku 1988 a první finále Wimbledonu od roku 1911, kdy jeden z hráčů nezískal ani jeden game.
Po finálovém výprasku Anisimovová krátce propukla v pláč. Podle vlastních slov však Američance pomohla řada zpráv od fanoušků i podpora od tenisových expertů.
"Bylo opravdu zvláštní vidět, kolik lidí mi posílalo milé zprávy. Dostala jsem spoustu podpory od lidí, což jsem po svém výkonu opravdu nečekala. Cítila jsem se opravdu špatně, protože jsem si přála podat lepší výkon a ukázat divákům zajímavý tenis, o to více, že šlo o finále grandslamu," říká Anisimovová.
"Hned po zápase jsem proto cítila obrovskou vinu, že jsem je zklamala. To, co mi ale všichni poté psali, mi opravdu pomohlo se s tím vyrovnat," řekla brzy čtyřiadvacetiletá tenistka.
Zatímco hráči obvykle na sociálních sítích čelí urážkám, Anisimovová dostávala podle vlastních slov tentokrát naopak vřelé a povzbuzující zprávy. "Nestává se často, že dostanete na sociálních sítích tolik pozitivních ohlasů," dodala světová osmička.
Po Wimbledonu zahájila Anisimovová svou severoamerickou sérii na tvrdém povrchu v Montrealu, kde se probojovala do osmifinále, než ji zastavila Elina Svitolinová.
Na probíhajícím turnaji v Cincinnati, kde je nasazena jako pětka, už postoupila již do třetího kola, aniž by odehrála jedinou výměnu.
V prvním kole měla volný los, ve druhém k zápasu nenastoupila Francouzka Leolia Jeanjeanová. Její první soupeřkou tak bude až Ruska Anna Kalinská.
Connors o Anisimovové: Finále Wimbledonu? Těžká rána. Tenis takovou hráčku ale potřebuje
