Atmane po jízdě v Cincinnati: Šílené. Nemůžu uvěřit tomu, co se stalo
Joao Fonseca, Taylor Fritz či Holger Rune – to jsou mimo jiné hráči, kteří gratulovali Atmanovi v Cincinnati k postupu do dalších bojů. Levou rukou hrající tenista tak po svém životním turnaji postoupí z 136. pozice hluboko do elitní stovky – své jméno v live žebříčku najde na 69. příčce.
"Absolutně šílené, šílené. Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se tady stalo a že jsem se dostal do semifinále," řekl po zápase. "Dnešní zápas proti Sinnerovi byl pro mě také velmi dobrou zkušeností a budu na něj dlouho vzpomínat."
Atmane připustil, že už od úvodního setu zápasu proti Sinnerovi si uvědomoval, proti jakému hráči stojí. "Myslím, že ve druhém setu byl prostě lepší než já. Je to tak jednoduché," dodal. "Ve druhém převzal veškerou aktivitu na svou stranu. Já jsem mu dovolil hrát jeho hru a když hrajete proti světové jedničce, stačí taková maličkost a je po všem."
Osm zápasů během týdne, včetně dvou v kvalifikaci, se na jeho těle výrazně neprojevilo, Atmane však úspěch přičítal spíše své mentalitě než fyzické kondici. "Hodně jsem pracoval psychicky, abych se stabilizoval, snažil jsem se, abych měl pod kontrolou své emoce, myslel racionálně a to se mi také jednoznačně vyplatilo. To je podle mě klíč k úspěchu na nejvyšší úrovni," dodal mladý Francouz.
Obdivovatel japonské kuchyně a stylu života se blýskl už před zápasem, když italské hvězdě k 24. narozeninám daroval kartu ze své sběratelské karetní hry Pokémon.
"Trochu jsem si s ním povídal v šatně. Má jednu z největších sbírek karet Pokémonů a já mám velké štěstí, že mi jednu z nich věnoval. Byl to moc příjemný moment, před zápasem jsme se vůbec neznali," vrátil se k netradičnímu okamžiku Sinner.
