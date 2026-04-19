Bartůňková v kvalifikaci zvládla třísetovou bitvu. O hlavní soutěž si v Madridu zahraje i Šalková
Bartůňková – Kawaová 6:4, 2:6, 6:3
Bartůňkové se vstup do kvalifikace na tisícovku v Madridu nepovedl, špatný začátek však dokázala rychle otočit. Česká hráčka si v úvodu duelu proti Kawaové dvakrát v řadě neudržela servis a prohrávala už 1:3. Od té chvíle se ale rozehrála, získala pět z následujících šesti her a první set vybojovala pro sebe.
Ve druhém dějství však přišel u ní velmi tradiční pokles výkonnosti. Od stavu 2:2 už nevyhrála ani game a Polka si vynutila rozhodující set. V tom už Bartůňková opět přebrala otěže zápasu. V první hře ještě nevyužila tři brejkboly, další šanci na příjmu už ale proměnila.
Ve čtyřech hrách ztratila jen tři míčky a rychle se dostala do vedení 4:1. Tento náskok už nepustila, přestože jednou přišla o servis. Zápas ukončila čistou hrou na příjmu a postoupila do druhého kola kvalifikace. O hlavní soutěž si zahraje s Ruskou Alinou Charaevovou.
V úvodním duelu uspěla i Šalková, která si poradila 7:5, 6:1 s domácí divokou kartou Rouraovou. O hlavní soutěž si zahraje s 97. hráčkou světa Švýcarkou Waltertovou. V kvalifikaci na podnik WTA 1000 v Madridu dnes ještě zabojují dvě další Češky. Darju Viďmanovou čeká Srbka Lola Radivojevičová a Linda Fruhvirtová se utká s 11. nasazenou Belgičankou Hanne Vandewinkelovou.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Madridu
