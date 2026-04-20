Kyrgios se chystá startovat na wimbledonské generálce v Halle
O jeho startu informovali pořadatelé. Třicetiletý Kyrgios se blýskl postupem do finále Wimbledonu v roce 2022. Od ledna 2023 do současnosti ale odehrál jen sedm zápasů dvouhry, naposledy se představil na začátku sezony v Brisbane, kde vypadl v 1. kole.
Už dříve Kyrgios oznámil, že letos vynechá antukovou sezonu a plánuje startovat na několika travnatých turnajích. Podnik v Halle je tradiční prověrkou před Wimbledonem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře