Kyrgios se chystá startovat na wimbledonské generálce v Halle

DNES, 14:50
Australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios (30) se vrátí na okruh ATP Tour v červnu na trávě v Halle. Někdejší finalista Wimbledonu, jehož v posledních letech trápila opakovaná zranění, nehrál soutěžní zápas od ledna a v současné době ani nefiguruje ve světovém žebříčku dvouhry.
Nick Kyrgios kariéru uzavírat nehodlá (@ Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

O jeho startu informovali pořadatelé. Třicetiletý Kyrgios se blýskl postupem do finále Wimbledonu v roce 2022. Od ledna 2023 do současnosti ale odehrál jen sedm zápasů dvouhry, naposledy se představil na začátku sezony v Brisbane, kde vypadl v 1. kole.

Už dříve Kyrgios oznámil, že letos vynechá antukovou sezonu a plánuje startovat na několika travnatých turnajích. Podnik v Halle je tradiční prověrkou před Wimbledonem.

Pavel Novotný, ČTK
aligo
20.04.2026 15:14
pantera1
20.04.2026 15:14
Já se chystám koupit opuštěný ostrov .
PTP
20.04.2026 15:01
