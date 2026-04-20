Trápení pokračuje. Fruhvirtová bude v Madridu po pěti letech chybět v hlavní soutěži
Fruhvirtová – Vandewinkelová 2:6, 5:7
Fruhvirtové se v posledních týdnech na antukových dvorcích vůbec nedaří a prohlubuje tak dlouhotrvající krizi. Přitom ještě na začátku sezony se zdálo, že se bývalá členka TOP 50 znovu našla a dokonce se mluvilo o jejím návratu do elitní stovky. Po dobrém Australian Open a postupu do čtvrtfinále dvěstěpadesátky v Ostravě se však Češka opět trápí.
Americkou šňůru turnajů ukončila s nerozhodnou bilancí pět výher a pět porážek a při přechodu na nejpomalejší povrch neuspěla už potřetí v řadě. Po debaklu v Linci s Aljaksandrou Sasnovičovou a nevyužité šanci v Rouenu proti outsiderce Irině Šymanovičové, ztroskotala hned na úvod i v Madridu, kde padla v prvním kole kvalifikace s Vandewinkelovou.
Proti favorizované Belgičance byla bez šance už od začátku. Od stavu 1:0 dvakrát v řadě ztratila podání, prohrála pět her po sobě a výprask zmírnila pouze získaným servisem v sedmém gamu. Na returnu se nepropracovala k žádnému brejkbolu a za 35 minut ztratila úvodní dějství.
Fruhvirtová na rozjetou Vandewinkelovou absolutně nestačila i ve druhém dějství. Dvakrát si velmi snadno prohrála servis, na kterém do stavu 0:4 uhrála jediný fiftýn. Po odvrácení brejkbolu v páté hře se však ještě dokázala alespoň nachvíli vrátit do zápasu a sadu zdramatizovala. Našla recept na podání Belgičanky, smazala manko dvou brejků a ziskem čtyř gamů v řadě se jí podařilo srovnat. V deváté hře ještě přišla o servis, ale dopodávat zápas soupeřce nedovolila a opět srovnala. Od té chvíle ale prohrála osm z devíti výměn a zápas ztratila.
Češka tak bude poprvé po pěti letech chybět v hlavní soutěži tisícovky v Madridu. Na největším španělském podniku debutovala v roce 2022 a o rok později zde postoupila do druhého kola. Následující dva ročníky zakončila stejně jako ten první a to porážkou hned v úvodním kole. Letos zde poprvé musela do kvalifikace a ani v ní si druhou zdejší výhru nepřipsala.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Madridu
