Trápení pokračuje. Fruhvirtová bude v Madridu po pěti letech chybět v hlavní soutěži

WTA MADRID - Linda Fruhvirtová prohloubila svou aktuální krizi i na tisícovce v Madridu. Jako jediná z čtveřice Češek skončila hned v úvodním kole kvalifikace, když nestačila 2:6, 5:7 na favorizovanou Belgičanku Hanne Vandewinkelovou a prohrála již počtvrté v řadě. Poprvé od roku 2021 tak na zdejší prestižní akci bude chybět v hlavní soutěži.
Linda Fruhvirtová v Madridu končí v kvalifikaci a pokračuje v trápení (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Fruhvirtová – Vandewinkelová 2:6, 5:7

Fruhvirtové se v posledních týdnech na antukových dvorcích vůbec nedaří a prohlubuje tak dlouhotrvající krizi. Přitom ještě na začátku sezony se zdálo, že se bývalá členka TOP 50 znovu našla a dokonce se mluvilo o jejím návratu do elitní stovky. Po dobrém Australian Open a postupu do čtvrtfinále dvěstěpadesátky v Ostravě se však Češka opět trápí.

Americkou šňůru turnajů ukončila s nerozhodnou bilancí pět výher a pět porážek a při přechodu na nejpomalejší povrch neuspěla už potřetí v řadě. Po debaklu v Linci s Aljaksandrou Sasnovičovou a nevyužité šanci v Rouenu proti outsiderce Irině Šymanovičové, ztroskotala hned na úvod i v Madridu, kde padla v prvním kole kvalifikace s Vandewinkelovou.

Proti favorizované Belgičance byla bez šance už od začátku. Od stavu 1:0 dvakrát v řadě ztratila podání, prohrála pět her po sobě a výprask zmírnila pouze získaným servisem v sedmém gamu. Na returnu se nepropracovala k žádnému brejkbolu a za 35 minut ztratila úvodní dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová na rozjetou Vandewinkelovou absolutně nestačila i ve druhém dějství. Dvakrát si velmi snadno prohrála servis, na kterém do stavu 0:4 uhrála jediný fiftýn. Po odvrácení brejkbolu v páté hře se však ještě dokázala alespoň nachvíli vrátit do zápasu a sadu zdramatizovala. Našla recept na podání Belgičanky, smazala manko dvou brejků a ziskem čtyř gamů v řadě se jí podařilo srovnat. V deváté hře ještě přišla o servis, ale dopodávat zápas soupeřce nedovolila a opět srovnala. Od té chvíle ale prohrála osm z devíti výměn a zápas ztratila.

Češka tak bude poprvé po pěti letech chybět v hlavní soutěži tisícovky v Madridu. Na největším španělském podniku debutovala v roce 2022 a o rok později zde postoupila do druhého kola. Následující dva ročníky zakončila stejně jako ten první a to porážkou hned v úvodním kole. Letos zde poprvé musela do kvalifikace a ani v ní si druhou zdejší výhru nepřipsala.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Madridu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

jih
20.04.2026 20:16
Už by taky mohla být v >bezfrazi
Kapitan_Teplak
20.04.2026 20:02
Z 0:4 to dotáhne na 5:5 aby pak v následujících dvou hrách uhrála jedinej míč
com
20.04.2026 19:40
Slov netřeba smile

Bartunkova smile
Salkova smile
Vidmanova smile
Lindice smile smile
Kuba4Win
20.04.2026 20:16
Ostatní tři by Wandewinkel asi taky neporazily. Nutno ale dodat že Linda by zase měla problém s Kawaovou i Radivojevič.
aligo
20.04.2026 19:34
Já fakt od Findy už nic nečekám... Její hra nemá snad nic... nemá dobrý servis, údery má slabé, krátké a kopečkovité, nemá fyzičku na obranářský tenis, ani tam není zabijácký instinkt z jasných pozic...... Finda podle mě ukázala svůj nadstandard v roce 2022 a od té doby je to velké špatné...
Budu rád, když se budu mýlit, ale zatím to tak nevypadá....
hanz
20.04.2026 19:36
Naprostý souhlas, bohužel tam chybí i nějaký potenciál na zlepšení... Vůbec to není dobré a z její hry bolí oči.... jen pinkando grando...
misa
20.04.2026 19:50
Před lety měla Linda trochu jinou postavu a s tím i mnohem lepší pohyb. O to při dospívání přišla a taky jí zasahoval do servisu dnes v Česku opěvovaný Groeneveld, kvůli čemuž začala dělat obrovské množství dvojchyb. A od té doby se už z toho pořádně nedostala...
tommr
20.04.2026 19:33
Na Lindu F je smutnej pohled. Žádnou cestu z tý její krize fakt nevidím ...
tenisman1233
20.04.2026 19:40
Já vidím jednu-vypnout od tenisu třeba na rok.A pak jít úplně od nuly,od future.
misa
20.04.2026 19:42
V podobném stylu bude asi pokračovat po zbytek kariéry. I když to tak nevypadá, tak se podobnými výsledky slušně uživí. Letos má už přes 200 000 dolarů hrubého. Zajímavé je, že Nike s ní pořád má sponzorskou smlouvu. To snad museli podepsat na 10 let :)
tommr
20.04.2026 19:49
ta sponzorská smlouva by mohla být důvodem proč se dál trápí i když už i ona sama musí vidět že to nikam nevede ...
jerabekpavel
20.04.2026 19:54
to tady ma kazdy...
