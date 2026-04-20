Los Madridu: Nasazené Čechy čeká peklo. Menšík jde na Zvereva, Plíšková má velkou šanci

DNES, 11:30
Aktuality 5
Prestižní tisícovka v Madridu už zná oba pavouky hlavních soutěží. Nasazení Češi mají všichni velmi těžký los. Linda Nosková by v osmifinále mohla vyzvat Coco Gauffovou, Marie Bouzková Arynu Sabalenkovou, Jiří Lehečka Lorenza Musettiho a Jakub Menšík Alexandera Zvereva. Naopak štěstí přálo Karolíně Plíškové, která má velkou šanci. Bude čelit oblíbeným soupeřkám a mohla by dojít až do čtvrtfinále.
Jakub Menšík v osmifinále v Madridu může vyzvat Jannika Sinnera (@ Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia)

Včera večer se v Madridu rozlosoval podnik WTA 1000, kde se představí celkem šest českých tenistek. Tři ze čtyř nenasazených už znají své úvodní soupeřky a turnajová třináctka Nosková a třiadvacítka Bouzková mají kvůli volnému losu na začátek volno.

Kateřina Siniaková začne proti Polce Magdaleně Frechové, Tereza Valentová vyzve v prvním kole Julii Putincevovou z Kazachstánu a divoká karta Laura Samson bude čelit německé veteránce Tatianě Mariaové.

Plíškovou čeká na začátek jedna z kvalifikantek a následně má velmi přijatelný los a mohla by dojít až do čtvrtfinále. Ve druhém kole by měla narazit na Jekatěrinu Alexandrovovou, kterou smetla nedávno v Linci, následně se zřejmě utká s Elise Mertensovou, s kterou má bilanci 3:1 a v osmifinále by mohla vyzvat s Amandu Anisimovovou, přes kterou postoupila už letos v Dauhá.

Naopak nasazené české hráčky a hráče čeká madridské peklo. Bouzková začne proti Kamille Rachimovové, nebo kvalifikantce, ale už ve třetím kole by měla narazit na čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou, a v případném osmifinále na Arynu Sabalenkovou.

Nosková nemá cestu o moc jednodušší. Už na úvod vyzve Talii Gibsonovou, která měla famózní formu na amerických tisícovkách, nebo Emilianu Arangovou. Ve třetím kole zřejmě vyzve buď Ljudmilu Samsonovovou, nebo Mariu Sakkariovou. V osmifinále by se mohla utkat s Coco Gauffovou.

Těžká cesta i pro muže

Ani oba nasazení muži nemají Madridu lehký los. Turnajový hráč číslo 11 Lehečka začne proti Alejandru Tabilovi, nebo Valentinu Royerovi. Už ve třetím kole měl původně potkat loňského finalistu Jacka Drapera, ten se však chvíli po losu odhlásil kvůli zranění kolene, které si přivodil v Barceloně. V případném osmifinále by nejlepší Čech na žebříčku ATP měl vyzvat skvělého antukáře Lorenza Musettiho.

Menšíka čeká na úvod Alexei Popyrin, nebo kvalifikant a v následném třetím kole by měl vyzvat Karena Chačanova. Pokud bude chtít obhájit loňské čtvrtfinále bude muset s největší pravděpodobností přejít přes aktuální světovou trojkou Zverevem.

Z nenasazených Čechů startují ještě Tomáš Macháč, který do prvního kola dostal argentinského antukáře Francisca Comesaňu a násedně by měl čelit Cameronu Norriemu. Vít Kopřiva se na úvod střetne s Zhizhen Zhangem a ve druhém by mohl vyzvat Andreje Rubljova.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Jarulenka
20.04.2026 11:56
Lážo plážo techtle mechtle hala bala bude nebe.
Georgino
20.04.2026 11:39
Pane Hájek, když je čeká "peklo", ať tam radši nejezdí
HAJ
20.04.2026 12:50
Tak, tak, prožít peklo musí být opravdu děs
Když jsou nasazené, tak se nesmí bát žádné čertice níže postavené a jít do utkání sebevědomě. Tak se holky nebojte bu, bu, bu Hájka a hrrr na ně.
tenisman1233
20.04.2026 11:38
Menšík je v pavouku dole-jde na zvereva.
JakubHajek
20.04.2026 11:45
Ano, samozřejmě opraveno
