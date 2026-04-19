Další paráda. Viďmanová je krok od hlavní soutěže. Do akce půjde Fruhvirtová
Radivojevičová – Viďmanová 3:6, 3:6
Viďmanová šla do zápasu s Radivojevičovou v roli mírné favoritky. Zatímco české tenistce patří v žebříčku 114. příčka, její vyzyvatelka je 142. hráčkou planety. Do prvního vzájemného utkání ale vstoupila lépe rodačka z Moskvy. Ve čtvrté hře to byla ona, kdo jako první uspěl na příjmu.
Brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 4:1. Srbská tenistka se do kritické situace dostala i v následujícím gamu, stav 15:40 si ale dokázala pohlídat a udržet tak naději na obrat v prvním setu. Viďmanová si ale na svém servisu počínala naprosto suverénně. Svou soupeřku nenechala v úvodním dějství přiblížit se ani na shodu, první set zakončila čistou hrou a po výsledku 6:3 šla do vedení 1:0 na sety.
I do druhé sady vstoupila Češka lépe. Ve třetím gamu znovu byla úspěšná na příjmu, brejk následně s problémy potvrdila a dostala se do vedení 3:1. Srbská tenistka ale podstatně zlepšila hru především na returnu. Za stavu 2:3 ze svého pohledu měla možnost vzít své rivalce podání. Viďmanová si ale poradila a nadále držela dvougamový náskok.
Češka už do konce zápasu žádné problémy nepřipustila, duel vyhrála po setech 6:3, 6:3 a zajistila si tak postup do finálového kvalifikačního kola. O stejný úspěch se z dnešního kvarteta pokusí ještě Linda Fruhvirtová, kterou čeká duel s talentovanou Belgičankou Hanne Vandewinkelovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře