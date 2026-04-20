Odpočinek po famózní jízdě. Muchová se odhlásila z tisícovky v Madridu
Muchová v minulém týdnu opět ukázala, že letos hraje v životní formě. Na podniku WTA 500 ve Stuttgartu, kde se hrálo na antuce v hale, vyhrála čtyři duely a porazila i velmi neoblíbenou Coco Gauffovou a probojovala se až do finále. Nad její síly byla pouze světová dvojka Rybakinová.
Po povedeném ale zároveň náročném týdnu musí Češka opět zpomalit. Místo rychlého přesunu na tisícovku do Madridu a změnu podmínek si vybrala raději odpočinek. Z prestižního španělského podniku se tak na poslední chvíli odhlásila a stejně jako v předchozích dvou letech se zde nepředstaví.
"Po dlouhém týdnu ve Stuttgartu potřebuje moje tělo trochu více času, takže se musím odhlásit z Madridu," napsala Muchová na svůj instagramový profil. "Opravdu mě mrzí, že tento turnaj vynechám a už se nemohu dočkat, až budu zpátky příští rok. Děkuji za všech u vaši lásku."
U Muchové jsme už letos podobný scénář mohli vidět. Po největším kariérním triumfu na tisícovce v Dauhá se taktéž rozhodla pro odpočinek, vynechala akci v Dubaji a vrátila se až v Indian Wells. V Kalifornii si následně zahrála osmifinále a v Miami semifinále, což jsou velmi dobré výsledky a volno se jí tak vyplatilo. Navíc v této sezoně stále zůstává zdravá. Nyní potřebuje nabrat síly na další významné turnaje antukové sezony a to tisícovku v Římě a French Open.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jak jsme se již naučili, má celkem skleněné tělo, takže když nějaký takto turnaj vynechá a dá tělu odpočinek, za mne jedině dobře :-)
Moc se mi zatím líbí její spolupráce se Svenem, strašně rád ho opět vidím :D :-) U Mashy jsem ho měl strašně strašně rád