Odpočinek po famózní jízdě. Muchová se odhlásila z tisícovky v Madridu

DNES, 10:24
Karolína Muchová má za sebou velmi povedený ale zároveň náročný týden. Na prestižní pětistovce ve Stuttgartu došla až do finále, kde padla až proti světové dvojce Jeleně Rybakinové. Po této parádní jízdě se rozhodla odpočívat a z tisícovky v Madridu, která začíná tento týden, se odhlásila. Nabere tak síly na další část antukové sezony.
Karolína Muchová vynechá tisícovku v Madridu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Pressefoto Rudel/Nico Bauhof)

Muchová v minulém týdnu opět ukázala, že letos hraje v životní formě. Na podniku WTA 500 ve Stuttgartu, kde se hrálo na antuce v hale, vyhrála čtyři duely a porazila i velmi neoblíbenou Coco Gauffovou a probojovala se až do finále. Nad její síly byla pouze světová dvojka Rybakinová.

Po povedeném ale zároveň náročném týdnu musí Češka opět zpomalit. Místo rychlého přesunu na tisícovku do Madridu a změnu podmínek si vybrala raději odpočinek. Z prestižního španělského podniku se tak na poslední chvíli odhlásila a stejně jako v předchozích dvou letech se zde nepředstaví.

Karolína Muchová se odhlásila z Madridu.Karolína Muchová se odhlásila z Madridu. (@ Instagram)

"Po dlouhém týdnu ve Stuttgartu potřebuje moje tělo trochu více času, takže se musím odhlásit z Madridu," napsala Muchová na svůj instagramový profil. "Opravdu mě mrzí, že tento turnaj vynechám a už se nemohu dočkat, až budu zpátky příští rok. Děkuji za všech u vaši lásku."

U Muchové jsme už letos podobný scénář mohli vidět. Po největším kariérním triumfu na tisícovce v Dauhá se taktéž rozhodla pro odpočinek, vynechala akci v Dubaji a vrátila se až v Indian Wells. V Kalifornii si následně zahrála osmifinále a v Miami semifinále, což jsou velmi dobré výsledky a volno se jí tak vyplatilo. Navíc v této sezoně stále zůstává zdravá. Nyní potřebuje nabrat síly na další významné turnaje antukové sezony a to tisícovku v Římě a French Open.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Haitik
20.04.2026 10:48
Jak jsem psal, považuji odhlášení za dobré rozhodnutí.

Jak jsme se již naučili, má celkem skleněné tělo, takže když nějaký takto turnaj vynechá a dá tělu odpočinek, za mne jedině dobře :-)

Moc se mi zatím líbí její spolupráce se Svenem, strašně rád ho opět vidím :D :-) U Mashy jsem ho měl strašně strašně rád
Sinuhet1
20.04.2026 10:54
opravdu to vypada, ze tentokrat vyber trenera trefa do cerneho
HAJ
20.04.2026 11:14
Jo, dělá dobře, že nechce tělo přetahovat.
