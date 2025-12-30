Australian Open: Vondroušová spojí síly s kometou Valentovou, Siniaková obhajuje titul

DNES, 18:00
Aktuality 1
Ženská čtyřhra na blížícím se Australian Open bude mít nepřekvapivě i české zastoupení. Do akce půjdou obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, Markéta Vondroušová vytvoří ryze český pár s kometou Terezou Valentovou a představí se i další bývalá šampionka Barbora Krejčíková.
Markéta Vondroušová spojí síly s krajankou Terezou Valentovou (© BERTRAND GUAY / AFP)

Oficiální seznam přihlášených dvojic ještě není venku, nicméně deblová specialistka Ellen Perezová ho s předstihem poskytla tenisovému novináři Hanlonovi Walshovi, který jej sdílel na sociálních sítích. Najdeme v něm celkem sedm týmů s českým zastoupením.

Největšími favoritkami a nejvýše nasazenými budou aktuální světová jednička Siniaková s Townsendovou. Česko-americký tandem se pokusí zopakovat triumf z loňska. Siniaková ovládla v Melbourne Parku tři z posledních čtyř ročníků. V letech 2022-23 kralovala s Krejčíkovou, jež bude hrát po boku Američanky Caty McNallyové.

V akci budou i dva ryze české páry. Wimbledonská šampionka Vondroušová spojí síly s kometou Valentovou a dalším želízkem v ohni bude sehraná dvojice Jesika Malečková, Miriam Škochová.

Do čtyřhry se přihlásila i aktuální singlová česká jednička Linda Nosková. V deblové soutěži bude působit se slovenskou kamarádkou Rebeccou Šramkovou. Český seznam uzavírají Marie Bouzková se Slovinkou Andrejou Klepačovou a Anna Sisková s Belgičankou Magali Kempenovou.

Hlavní fáze Australian Open 2026 startuje v neděli 18. ledna. Ženská deblová soutěž se rozjede v úterý 20. ledna.

Velký přehled Australian Open 2026

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
GaelM
30.12.2025 18:32
Článek k deblu velmi cením

Na novou sezónu se utvořilo hodně zajímavých (staro)nových dvojic, máme se na co těšit. Černý kůň za mě Dabrowski+Stafani, už spolu hrály a obě jsou vynikající deblistky.
Reagovat

