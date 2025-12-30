Australian Open: Vondroušová spojí síly s kometou Valentovou, Siniaková obhajuje titul
Oficiální seznam přihlášených dvojic ještě není venku, nicméně deblová specialistka Ellen Perezová ho s předstihem poskytla tenisovému novináři Hanlonovi Walshovi, který jej sdílel na sociálních sítích. Najdeme v něm celkem sedm týmů s českým zastoupením.
Největšími favoritkami a nejvýše nasazenými budou aktuální světová jednička Siniaková s Townsendovou. Česko-americký tandem se pokusí zopakovat triumf z loňska. Siniaková ovládla v Melbourne Parku tři z posledních čtyř ročníků. V letech 2022-23 kralovala s Krejčíkovou, jež bude hrát po boku Američanky Caty McNallyové.
V akci budou i dva ryze české páry. Wimbledonská šampionka Vondroušová spojí síly s kometou Valentovou a dalším želízkem v ohni bude sehraná dvojice Jesika Malečková, Miriam Škochová.
Do čtyřhry se přihlásila i aktuální singlová česká jednička Linda Nosková. V deblové soutěži bude působit se slovenskou kamarádkou Rebeccou Šramkovou. Český seznam uzavírají Marie Bouzková se Slovinkou Andrejou Klepačovou a Anna Sisková s Belgičankou Magali Kempenovou.
Hlavní fáze Australian Open 2026 startuje v neděli 18. ledna. Ženská deblová soutěž se rozjede v úterý 20. ledna.
Velký přehled Australian Open 2026
