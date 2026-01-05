Až na dno. Grandslamová šampionka a bývalá světová trojka natahuje děsivou sérii
V roce 2017 se Stephensové klaněl zaplněný areál Arthura Ashe. Ve finále tehdy čtyřiadvacetiletá tenistka vyhnala z kurtu svou krajanku Madison Keysovou 6:3, 6:0.
Nešlo o žádnou náhodu. Už o čtyři roky dříve byla v semifinále Australian Open, respektive ve čtvrtfinále Wimbledonu. Necelý rok po slavném triumfu v New Yorku si zahrála o titul i na French Open, kde však byla nad její síly Simona Halepová. Ve stejném roce se dostala na své životní třetí místo.
Experti i fanoušci měli jasno. Zámořská velmoc se může těšit z další hvězdy. Kariéra floridské rodačky však nabrala nenápadný, ale o to smutnější směr dolů.
Vítězka osmi turnajů na okruhu WTA se v současné době pohybuje mimo elitní tisícovku. Z poslední výhry se radovala na letošním Wimbledonu, kde si v prvním kole poradila s Francouzkou Elsou Jacquemotovou.
Zdá se to neuvěřitelné, ale od té doby sbírá dvaatřicetiletá tenistka už jen porážky. Na dalších dvanácti turnajích vždy gratulovala k postupu své první soupeřce, za celou tuto děsivou sérii získala pouhopouhé čtyři sety.
Nic se nezměnilo ani s příchodem nového roku. Stephensová zkusila své štěstí na Novém Zélandu v Aucklandu. Žádné pochopení pro slavné jméno ale neměla Mexičanka Renata Zarazúová, která zvítězila ve třech setech.
"Vždycky jsem se snažila myslet pozitivně, abych na kurtu podala co nejlepší výkon. Optimistický přístup je hlavní a nejdůležitější. To byla asi nejcennější rada, kterou jsem si vzala od své mámy. A i když se vám nedaří, je důležité zapomenout a jít s pozitivním přístupem do dalšího zápasu," říkala před časem americká tenistka.
Zda se jí podaří s tímto nastavením nepříjemný trend zvrátit, nebo pomalu ukončí kariéru, ukáže dost možná tato sezona.
