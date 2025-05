Báře nesahám ani po paty. Je to mega šampionka, říká Novák o spolupráci s Krejčíkovou

Barbora Krejčíková (29) je v očích svého nového trenéra Jiřího Nováka šampionkou, v jejíchž silách je vrátit se i po dlouhé zdravotní pauze znovu na špici. Bývalý pátý tenista světa českým novinářům na pařížském Roland Garros řekl, že chce úřadující wimbledonské vítězce pomoci, co to půjde. S Krejčíkovou je bývalý kouč Marie Bouzkové domluvený na zkušebním období.

"Vrátí se. Pořád je patnáctá na světě. Ano, má nějakou obhajobu, ale pořád má v záloze chráněný žebříček. Na těch turnajích stejně bude v hlavní soutěži a ten tenis tak umí, že je schopná vyhrát cokoli," uvedl Novák. "Předtím, než jsme začali, jsme měli pohovor a líbilo se mi, že říkala, že je motivovaná ještě něco velkého vyhrát. Nejde to jen odehrát, má ještě motivaci. To se mi líbí, pak je radost s takovou hráčkou pracovat," konstatoval.

Před Krejčíkovou vedl Novák jinou českou hráčku Bouzkovou. U ní skončil před necelými dvěma měsíci po turnaji v Bogotě. "Potom jsem nic neměl a zhruba před třemi týdny mi Bára volala, že nemá trenéra a jestli bych ji nedoprovázel na turnaje. Začali jsme minulý týden ve Štrasburku a tohle je náš druhý turnaj," vylíčil vítěz sedmi turnajů ATP.

Zkušební období

Zatím jsou domluvení na zkušební období. "Jestli jí to bude vyhovovat, můžeme pokračovat, a jestli ne, můžeme kdykoli skončit. Necháváme to plynout. V tenise se nikdy nedomlouváte na rok na dva na tři, protože nikdy nevíte, jak se to bude vyvíjet," řekl.

Sama Krejčíková věří, že jí Novák předá zkušenosti a klid. "Ona je taková šampionka, že se jí v uvozovkách těžko pomáhá. Na kurtu to stejně zvládne sama, vyhrála Roland Garros i Wimbledon, což je v tenisovém prostředí něco neskutečného. Je mega šampionka a uvidíme, jak nám to bude fungovat," uvedl Novák.

Svou roli nepřeceňuje. "Tím, že jsem tenis hrál, vím, že trenér může pomoct tak z deseti procent. Úspěchy jdou vždy za hráčem. Trenér toho tolik neovlivní. Věřím, že kdyby Jannik Sinner nebyl s Darrenem Cahillem, tak stejně bude první na světě. To samé Alcaraz. Tak to je, šampion se narodí. A pak je to skloubení talentu, poctivosti a tvrdé práce. Není to ale tak, že najednou přijde trenér a hráč vyroste o osmdesát devadesát procent," uvedl Novák.

Pokusí se Krejčíkové předat vlastní zkušenosti. Zároveň upozorňuje, že doba je nyní jiná. "Zaprvé už dvacet let nehraju, zadruhé je rozdíl mezi mužským a ženským tenisem. A kdybych měl srovnat mou a její kariéru, tak jí nesahám ani po paty. Já v životě grandslam nevyhrál, já jí můžu v uvozovkách poradit do semifinále. Ona už ví, co má pro úspěch udělat, a moje úloha je, abych nastavil pohodu. Určitě jí nebudu měnit hru, její styl. Když bude mít formu a bude fit, tak je nebezpečná pro každou soupeřku," řekl Novák.

Přestože spolu ještě nestihli více trénovat, navzájem se dobře znají. Navíc od sebe v Česku nesídlí nedaleko. "Bydlíme padesát kilometrů od sebe. Bára je ikona českého tenisu, jak ve dvouhře i čtyřhře. Je to pro nás výzva a já se jí budu snažit pomoct tam, kam patří," prohlásil.

Důležitá výhra pro psychiku

Vítězství v 1. kole Roland Garros proti Němce Tatjaně Mariaové zhodnotil jako povzbuzení po více než půlroční zdravotní přestávce. Zraněná záda české tenistky podle Nováka drží. V dalším kole se Krejčíková utká s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.

"Samozřejmě, že to bylo důležité. Znám to. Také jsem během kariéry měl šestiměsíční pauzu, pak si myslel, že už je to dobré, v tréninku jsem vypadal dobře, ale přišel jsem na zápasy a tři čtyři měsíce jsem nebyl schopný vyhrát. Zápasová praxe je úplně něco jiného. Tohle vítězství je pro její psychiku strašně důležité a uvidíme, jestli jí vydrží tělo. Potřebuje nahrát zápasy, aby se dostala tam, kam patří," uvedl.