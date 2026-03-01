Bartůňkové těsně unikl debut v TOP 100. O místo mezi elitou ji připravila parťačka Siniakové

DNES, 11:40
Nikola Bartůňková (20) v minulém týdnu na podniku WTA 250 v Austinu postoupila z kvalifikace do osmifinále a v živém žebříčku se už ocitla na 96. pozici. O kariérní milník ji však připravila Taylor Townsendová (29). Deblová spoluhráčka Kateřiny Siniakové mladou Češku nejen vyřadila z turnaje, ale postupem do finále jí také přeskočila ve světovém pořadí. Bartůňková je tak na nepopulárním 101. místě a o oficiální debut v elitní stovce bude bojovat ještě tento týden v Indian Wells.
Bartůňková Nikola
Nikole Bartůňkové těsně unikl debut v TOP 100 (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Bartůňková se po dopingové kauze vrátila ve velkém stylu a stále letí nahoru žebříčkem. Ještě před rokem byla v páté stovce a nyní už atakuje TOP 100. Velkou šanci si zajistit velký kariérní milník měla na dvěstěpadesátce v Austinu, kde však padla v osmifinále s Townsendovou. V tu chvíli byla v živém pořadí na 96. místě. O pozici mezi elitou ale na poslední chvíli přišla.

Deblová parťačka Siniakové totiž chytila na domácí půdě skvělou formu. V Texasu vyřadila v prvním kole další Češku Lindu Fruhvirtovou, poté Bartůňkovou a nakonec postoupila do svého premiérového finále ve dvouhře v kariéře. V něm ji zastavila její krajanka Peyton Stearnsová. Levou rukou hrající Američanka však díky úspěšnému týdnu vyletěla o 32 příček na 87. pozici.

Stala se tak jednou z hráček, které v žebříčku Bartůňkovou z elitní stovky odsunuly. Českou hráčku přeskočily ještě další tři hráčky, které si v tomto týdnu připsaly velký skok, a to Američanka Ashlyn Krugerová, Japonka Mojuka Učidžimaová a Victoria Jiménezová Kasintsevová z Andory.

Další obrovskou šanci zabojovat o debut v TOP 100 bude mít tento týden v Indian Wells, kde zvládla první kolo kvalifikace a čeká ji souboj o hlavní soutěž proti Himeně Sakacumeové. Pokud by tento duel zvládla, posunula by se v živém žebříčku již na 90. místo, což by jí s velkou pravděpodobností mělo stačit.

Bartůňkovou však to, že tento týden přišla o posun mezi TOP 100, rozhodně mrzet nemusí. Má za sebou totiž velmi povedený vstup do sezony a poprvé v kariéře už se pravidelně prosazuje na nejvyšším okruhu. Na Australian Open si připsala senzační skalp Belindy Bencicové a postoupila do třetího kola, zahrála si čtvrtfinále na domácím podniku v Ostravě a v Austinu zvládla tři duely, než ji zastavila pozdější finalistka.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
