Bejlek předvedla zázračný obrat. V Chorvatsku odvrátila šest mečbolů a je krok od titulu

WTA 125k MAKARSKA - Sára Bejlek (19) byla jediný míček od porážky, přesto pokračuje ve skvělé formě, která se jí drží už od začátku French Open. Česká naděje v semifinále podniku 125k na Makarské vyřadila 53. hráčku světa a svou vrstevnici Mayu Jointovou (19). Australanku udolala až po odvrácení šesti mečbolů a obratu 2:6, 7:5, 6:2.

Jointová – Bejlek 6:2, 5:7, 2:6

Sára Bejlek z posledních devíti zápasů slavila výhru hned v osmi případech. Tu poslední zaznamenala v semifinále turnaje na Makarské, kde otočila zápas proti 53. hráčce světa Maye Jointové. Australanka je druhou nejlépe postavenou teenagerkou na žebříčku, první je světová šestka Andrejevová.

V prvním setu tahala za kratší konec Češka, ani jednou si neudržela podání. Na kterém uhrála jen pět fiftýnů a dokonce nedokázala odvrátit ani jeden ze čtyř brejkbolů. Ve druhém dějství prohrávala už 1:3 a následně 3:5. Na poslední chvíli však zabrala a začala utkání otáčet neskutečným způsobem.

Čtyři gamy v řadě získala až přes shodu, odvrátila celkem šest mečbolů a ukradla Australance druhý set. To ji neskutečně nakoplo a v rozhodujícím dějství už dominovala. Z posledních 12 her deset vyhrála a po zázračném obratu postoupila do finále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bejlek tak navazuje na úspěch, který zažila před necelými dvěma týdny v Paříži. Na French Open prošla z kvalifikace až do druhého kola, když si po skalpu 25. hráčky světa Marty Kosťukové připsala první grandslamovou výhru v hlavní soutěži a nebyla daleko od postupu mezi dvaatřicítku nejlepších.

O titul na Makarské se utká proti další teenagerce Victorii Jimenezové z Andorry. V Chorvatsku hrála také své poslední finále, když loni začátkem října ovládla podnik W60 v Šibeniku.

Výsledky turnaje WTA 125k na Makarské