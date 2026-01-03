Benčičová poslala Švýcarsko do čtvrtfinále United Cupu, Auger mluvil po debutech i o olympiádě
Itálie – Švýcarsko 1:2
Duel Švýcarska s Itálii rozehrály Belinda Benčičová s Jasmine Paoliniovou a překvapivě snadno 6:4 a 6:3 jej pro sebe získala švýcarská hráčka. Paoliniová sice trefila čtyři esa, ale také vyrobila tři dvojchyby a navázala na nevýrazný konec předchozího roku. Byl to už její pátý zápas v řadě, ve kterém nezískala ani set.
Stan Wawrinka pak mohl svůj tým poslat přímo do play off, jenže v další náročné třísetové bitvě tentokrát padl. Italského daviscupového hrdinu Flavia Cobolliho dostal pod tlak, nakonec ale po téměř třech hodinách padl 4:6, 7:6 a 6:7.
Itálie pak nasadila do hry Saru Erraniovou a Andreu Vavassoriho, kteří loni společně vyhráli grandslamové Roland Garros i US Open. K Belindě Benčičové se naopak připojil deblový specialista Jakub Paul, závěrečný mix ale skončil překvapivě vítězstvím švýcarské dvojice (7:5, 4:6, 10:8). Ta po dramatické koncovce mohla oslavit i vítězství v základní skupině a s ním spojený přímý postup do čtvrtfinále.
Kanada – Čína 3:0
Tak jako končil rok 2025, tak Felix Auger-Aliassime začal i ten následující. Přesvědčivě. Zejména díky svému servisu přehrál Zhizhen Zhanga 6:4 a 6:4. Na prvním podání měl kanadský tenista úspěšnost 87 procent (33/38) a odvrátil i jediný brejkbol, kterému čelil. “S prvním zápasem roku můžu být velmi spokojený. Tenis je o rytmu hry, i o hraní důležitých bodů pod tlakem a nikdy nevíte, co čekat. Probudil jsem se ale s dobrou náladou a pak jsem odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů vůbec,“ svěřil se Auger Aliassime.
Na zisk jeho bodu následně navázala Victorie Mboková, i když se v první sadě duelu s Lin Zhu trápila. Devatenáctiletá Kanaďanka se ale ze ztráty setu při svém debutu na United Cupu brzy vzpamatovala a předvedla impozantní obrat. Druhý bod pro svou zemi získala za 99 minut po setech 2:6, 6:2, 6:0. Mbokové i Augerovi-Aliassimemu se shodně podařilo vrátit svým soupeřům předchozí prohry ze vzájemných zápasů.
Zatímco Čína poslala do čtyřhry pár Xiaodi You a Rigele Te, Kanaďané zůstali v nejsilnějším složení a suverénně po vítězství 6:1 a 6:3 získali i třetí bod. "Jsem moc šťastný, protože to pro nás oba byly první zápasy v roce a poprvé jsme spolu hráli i smíšenou čtyřhru. Premiéry sebou nesou i spoustu nejistoty, ale nám se to povedlo. A přiznám se, že jsme při téhle příležitosti přemýšleli i o příštích olympijských hrách,“ shrnul zápas i myšlenky o budoucnosti Auger Aliassime.
Kanada se o vítězství v základní skupině střetne s Belgií, šance Číny na postup do play off už jsou jen v rovině teorie.
