Berdych: Už vím, kdo proti Španělsku nastoupí. Bez Alcaraze se to celé otočilo naruby
"Myslím, že jsme se najednou dostali do úplně jiné situace. S tím Carlosem se to celé mění a bez něj se to zase úplně celé otočí naruby. Myslím, že se nemáme před čím schovávat," uvedl Berdych. "Kluci jsou tady zdraví, hrají dobře a neseme si na kurt vše v maximální podobě. Určitě je to otevřené, nebál bych se toho. Pokud chce člověk dokázat velký výsledek, tak o něm musí přemýšlet a musí ho mít v hlavě, takže se určitě není před čím schovávat," prohlásil.
Češi se do finálové fáze Davis Cupu dostali po dvou letech, předloni nestačili ve čtvrtfinále na Austrálii (1:2). Letos nejprve v kvalifikaci porazili Jižní Koreu 4:0 a ve 2. kole zdolali v Delray Beach výběr USA 3:2. Do Boloni přicestovali v nejsilnějším složení. Vedle světové sedmnáctky Jiřího Lehečky jsou k dispozici i Jakub Menšík (19.), Tomáš Macháč (32.), Vít Kopřiva (102.) a deblista Adam Pavlásek.
"Další fakt je ten, že kluci si zažili situaci, kdy porazili extrémně těžký tým v Americe. Takže ví, jak těžké zápasy zvládat. Zatím na té cestě, aspoň letos, máme odškrtnuté všechno, co by k tomu úspěchu mělo být," řekl Berdych.
Čeští tenisté navíc přicestovali do Boloni odpočatí. Lehečka, Menšík i Macháč odehráli poslední zápasy na konci října. "Podle toho, jak ty tréninky vypadají, bych se přikláněl k tomu, že v nich převládá ta chuť. Možná ty poslední týdny pro ně nebyly tak náročné, ale zase je těžké srovnávat, jestli někdo hraje, nebo se trápí se zraněním. Myslím, že všichni vypadají dobře a svěže. Jak se to rozběhne, tak to bude fičák," uvedl Berdych.
Nominaci do čtvrtečního utkání už má v hlavě, předčasně ji ale zveřejňovat nechtěl. Kapitáni obou týmů ji oznámí hodinu před startem úvodní dvouhry, která začne v 10:00.
"Už vím, kdo nastoupí, ale ještě by to nemuselo lítat světem. Těch tajemství moc není, ale přece jen v našem případě ještě z čeho vybírat je. Tak ať španělští kluci ještě mají zavařenou hlavu a připravují se na o jednoho hráče víc. Pro singlisty rozhodnutý jsem," řekl Berdych. "Kluci už to vědí, říkal jsem jim to včera po odpoledních trénincích. Navazuje na to i jejich příprava, množství a rozdělení tréninků," dodal.
Španělskou jedničkou bude při absenci Alcaraze 36. hráč světa Jaume Munar, v týmu jsou také Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. "Munara jsem po očku viděl v Basileji. Je to snaživý kluk, který nedá nic zadarmo. Myslím si, že tam při každé situaci nechá duši. Ale co se týče rychlejšího povrchu, mělo by to nahrávat spíše nám," řekl Berdych.
Dvojnásobný vítěz Davisova poháru z let 2012 a 2013 uzavře první rok ve funkci kapitána. Podobně jako některé současné hvězdy i Berdych přiznal, že se mu nový systém soutěže se závěrečným turnajem platný v posledních letech nezamlouvá. Byl by pro klasický formát se zápasy v domácím prostředí jednoho z týmů.
"Všichni víme, jaký Davis Cup je a jak unikátní soutěž to byla. To největší kouzlo, co ta soutěž tenisu dávala, bylo v tom, že hráči zažili něco, co nejsou v té sezoně schopni zažít. Dneska to hodili do toho, co tady dnes působí jako kterýkoliv jiný turnaj, na kterém se pohybují. Vzalo to tu unikátnost toho, co si to těch sto let budovalo," uvedl Berdych.
Nový formát se podle něj promítne i do návštěvnosti čtvrtečního duelu v Boloni. "Budeme hrát se Španělskem a myslím, že budeme počítat lidi, kolik jich tam bude, Já se absolutně nedivím, že tomu tak je, protože je to extrémně složité. Davis Cup je spojený s tím, že i když lidi jedou přes půl světa, tak tam jedou na pár dní, kdežto tady může být za dvě hodiny hotovo a můžou jet domů. Tenis nikdy nebude fotbal, že to bude na 90 minut. Týmová soutěž v tenise se musí hrát minimálně na dva dny. A potom se bavíme o tom, že je to týmová soutěž, jak dřív Davis Cup byl," doplnil Berdych.
