Berdych zhodnotil debut: Kluci to zvládli na jedničku a udělám maximum, aby jednou tu mísu vyhráli

Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych (39) byl spokojený, že prožil debut na lavičce české reprezentace bez komplikací. Hráče po kvalifikačním vítězství nad Jižní Koreou v poměru 4:0 na zápasy ocenil za práci, kterou po celý týden odvedli. Na tiskové konferenci řekl, že tým má nadějnou budoucnost a že mu věří i do další fáze, v níž bude hrát v září proti týmu USA.

"Musím říct, že kluci předváděli skvělý týden od prvního dne, kdy jsme se sešli. Za to jsem moc rád a chci jim poděkovat. Od začátku trénovali, makali, byli připraveni a pak to skvěle prodali v zápasech. Kdyby takto probíhaly všechny daviscupové týdny, bylo by to hezké," uvedl Berdych.

"Samozřejmě jsem realista, takže vím, že nastanou i komplikace. Mohou přijít hned s tím dalším soupeřem. Nejdůležitější ale je, aby byli kluci zdraví, připravení a pak se to rozhodne v zápasech. Amerika je těžký soupeř. Ještě to bohužel vychází, že budeme hrát u nich. Ale za daného formátu a našeho týmu je to pořád šancovní a pojedeme se do Ameriky poprat," doplnil devětatřicetiletý kapitán.

Češi vykročili za postupem do druhé fáze přes Jižní Koreu již v pátek, Lehečka porazil Gerarda Campanu Leeho 6:3, 6:3 a Macháč poté zvítězil nad Kwon Sun-uem 6:2, 6:2. Rozhodující bod přidali v deblu Macháč s Menšíkem, kteří zdolali dvojici Nam Či-song, Čong Jon-Song 6:3, 6:1.

"S tím, co jsem viděl, jsem byl velice spokojený. Bylo to úplně bezchybné a utkání zvládli na jedničku. Jsem rád, že jsem tu volbu takhle rozhodl a že mi to ukázalo, co jsem potřeboval," uvedl Berdych.

Střetnutí zakončil vítězně sedmnáctiletý debutant Maxim Mrva, který porazil Sin San-huie dvakrát 7:6. "Jsem velmi rád, že to Maxim takhle zvládl, protože to není nic jednoduchého. Viděli jsme už spoustu jmen, která se premiérou docela protrápila nervozitou a stažením z výkonu. To, co předváděl Maxim, bylo úplně něco jiného. Má k tomu vlastní přístup, který mu v tom hodně pomohl. Za mě to bylo dobré," řekl Berdych s poukazem na Mrvovu častou komunikaci s publikem.

Do dalšího utkání s USA zbývá více než sedm měsíců, Berdych ale věří, že tým bude v zářijové druhé části ještě silnější. "Pevně v to věřím. Kluci mají před sebou ještě spoustu času a turnajů. Od toho, co jsem je viděl na podzim, je tam vidět velká změna a progres. Všichni jsou hladoví, makají na sobě, pracují a je vidět, že to zlepšení tam je. Nejdůležitější je, aby zůstali zdraví," řekl bývalý čtvrtý hráč světa.

Líbilo se mu také odhodlání hráčů, kteří vyjádřili přání Davis Cup pod jeho vedením vyhrát. Berdych triumfoval v týmové soutěži jako hráč v letech 2012 a 2013. "Pořád jsem přesvědčený, že kluci na to mají, aby jednou tu mísu vyhráli. A já se budu snažit dělat maximum, abych jim pomohl," uvedl Berdych, který vloni nahradil ve funkci Jaroslava Navrátila.

Během sezony navštíví hráče na řadě turnajů. Chtěl by je vidět v Monte Carlu, na Roland Garros, ve Wimbledonu či v USA. "Doufám, že vše poběží plynule, jak se podařilo nastavit na začátku. Dál všechno platí, a pokud hráči budou chtít požádat o pomoc nebo rady, jsem jim k dispozici," doplnil Berdych.