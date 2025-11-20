Berrettini nezaváhal, Itálie je jednu výhru od postupu do finále Davis Cupu
Berrettini – Collignon 6:3, 6:4
Berrettini vstoupil k nadšení domácích fanoušků do zápasu skvěle. Hned ve druhém gamu se dostal při podání Collignona do vedení 40:0. Belgičan první dvě hrozby zlikvidoval, třetí už ne a Ital po potvrzeném brejku vedl už 3:0.
Rodák z Rochesteru, který si ve čtvrtfinálovém zápase překvapivě poradil s Francouzem Corentinem Moutetem, postupem času setřásl nervozitu, zlepšil se především na returnu, ztrátu z úvodu setu se mu však dohnat nedařilo.
Bývalý šestý hráč světa byl i nadále na kurtu lepším hráčem, diktoval tempo výměn a za stavu 5:2 se dostal při soupeřově podání k setbolu. Collignon ale v krizovém momentu hrou na hraně rizika nebezpečí zažehnal a snížil na rozdíl dvou gamů.
Berrettini však žádné další komplikace nepřipustil. Hned v následujícím gamu bez problémů dovedl první set k vítěznému konci 6:3 a za 35 minut šel do vedení.
Jak začal první set, tak odstartoval italský favorit i ten druhý. Hned při úvodním Belgičanově servisu si vypracoval náskok 40:0, třetí brejkbol potvrdil a šel do vedení 2:0.
Do kritické situace se Collignon dostal hned v následující dlouhé hře, kdy čelil dalším dvěma hrozbám ztráty servisu, dokázal si však poradit a snížil na 1:2. Berrettini mohl neproměněných šancí vzápětí litovat, když ve čtvrté hře poprvé v zápase přišel o podání a bylo vyrovnáno 2:2.
Belgická dvojka podruhé k nadšení vyprodané arény zaváhala v sedmé hře, Ital vzápětí brejk potvrdil a vedl už 5:3. Domácí hvězda už další zdramatizování duelu nepřipustila. Berrettini zápas dopodával čistou hrou a za hodinu a 30 minut získal pro Itálii první bod.
