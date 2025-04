Bizarní moment v Madridu. Ukrajinka vystřihla eso, které zaskočilo i ji samotnou

Očekávala se velká bitva. A papírové předpoklady se také naplnily. Duel třetího kola turnaje v Madridu mezi ruskou tenistkou Veronikou Kuděrmetovovou (28) a její ukrajinskou soupeřkou Martou Kosťukovou (22) nabídl třísetovou bitvu s vítěznou tečkou pro rodačku z Kyjeva, která zvítězila po setech 6:0, 4:6 a 6:4. Kromě napínavé podívané však Ukrajinka nabídla fanouškům i moment, který zaskočil doslova všechny.

Kuděrmetovová - Kosťuková 0:6, 6:4, 4:6

Veronika Kuděrmetovová vstupovala do zápasu s Martou Kosťukovou s vědomím, že oba dosavadní duely ovládla. Ty se ale odehrály už v roce 2021 a do třetího vzájemného souboje šla Ukrajinka jako 36. tenistka světa, zatímco Rusce patřila 52. příčka.



A úvod zápasu patřil naprosto jednoznačně o šest let mladší Kosťukové. Ta na svou soupeřku vlétla ve velkém stylu. Po vyhraném úvodním podání uspěla i na returnu a šla do vedení 2:0.



Na skvělý úvod chtěla navázat potvrzeným brejkem, o třetí hru se však musela hodně bojovat. Game nakonec získala hodně netradičním způsobem. Při své výhodě vyslala na soupeřku servis, se kterým Ruska nemohla opravdu nic dělat.

LMFAO ace of the year by Marta incredible pic.twitter.com/URzDfbQrYv — Owen (@kostekcanu) April 27, 2025



Podání totiž trefila horním rámem rakety. Míč nabral takovou trajektorii, že dopadl těsně za síť a díky neúmyslně udělené rotaci se vracel směrem k Ukrajince. Kosťuková se za bizarní moment nevěřícně přihlížející soupeřce okamžitě omluvila. Sadu následně dovedla do jednoznačného výsledku 6:0, i když čtyři z her šly přes shody.



Ve druhém setu vedla Kosťuková už 3:1, Kuděrmetovová ale průběh otočila, zvítězila 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího setu.



V nervózním třetím setu přišla Ukrajinka dvakrát o své podání, její soupeřka ale zaváhala ve třech případech, a po dvou hodinách a 37 minutách boje se tak z vítězství 6:0, 4:6 a 6:4 radovala Kosťuková.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



I v boji o osmifinále na Ukrajinku čeká ruská soupeřka. Tou bude 39. tenistka světa Anastasija Potapovová, která v dramatickém zápase třetího kola zdolala Sofii Keninovou 3:6, 6:4 a 7:6.



Ve vzájemných zápasech má mírně navrch Potapovová, která zvítězila ve dvou ze tří soubojů. Naposledy se však radovala Kosťuková, která zvítězila v loňském roce v Indian Wells.

